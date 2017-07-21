Siemens 21 июля остановила поставки генерирующего оборудования госкомпаниям России и объявила о новых ответных шагах после поставки своих турбин в Крым в обход санкций ЕС.



Компания подтвердила информацию о нелегальных поставках своих турбин в Крым: по меньшей мере две из четырех газотурбинных установок, обнаруженных журналистами в крымских городах, были "локально модифицированы" и перемещены в Крым незаконно, сообщили в Siemens.

"Мы получили информацию из надежных источников о том, что, по крайней мере, две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли", – говорится в заявлении компании.

"Это действие представляет собой грубое нарушение контрактов на поставку Siemens, оно подорвало доверие и нарушило правила ЕС", – сказано в заявлении.

Немецкий концерн также объявил о разрыве лицензионного соглашения с российскими компаниями на поставку оборудования для электростанций и выходе из числа акционеров компании "Интеравтоматика", где ему принадлежит 45,7%.

Также в документе сказано, что Siemens продолжит уголовное преследование должностных лиц российского "Технопромэкспорта", своего партнера по сделке с турбинами, которые несут ответственность за перемещение оборудования на аннексированный полуостров.



Компания будет требовать возврата уже поставленного оборудования по Таманскому контракту и принятия мер, которые предотвратят поставки в Крым другого закупленного оборудования.

Siemens также обновил предложение об обратном выкупе оборудования для таманской станции, для которой изначально предназначались турбины

Как разгорался "турбинный" скандал

Скандал с поставками турбин Siemens для строящихся Симферопольской и Севастопольской ТЭС в аннексированном Крыму начался 5 июля: именно в этот день две турбины модели SGT5-2000E были выгружены в порту Севастополя и сфотографированы.



Согласно санкциям, наложенным Евросоюзом на Россию за аннексию Крыма, западные компании не могут поставлять промышленное оборудование на полуостров, а если они это сделают, им будут грозить штрафы и другие серьезные последствия в странах ЕС.

Немецкий концерн Siemens после этого объявил, что "планирует провести тщательный анализ и пояснить ситуацию вокруг поставки двух турбин в Крым".

Концерн пояснил, что ни одной крымской компании турбины не продавал, а если оборудование было куплено российскими партнерами якобы для других объектов, но потом было перенаправлено в Крым, это – однозначное нарушение контрактных обязательств.

После этого агентство Reuters сфотографировало еще две турбины, предположительно Siemens, в порту крымской Феодосии. А российская компания ВО "Технопромэкспорт", которая строит станции в Крыму, распространила заявление, что купила четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций "на вторичном рынке", а после "модернизировала" установки на российских заводах при помощи инжиниринговых компаний из РФ.

Правительство Германии потребовало от Siemens разъяснений в связи с поставками его турбин в аннексированный Крым в обход санкций Евросоюза и возложило ответственность за ситуацию на сам концерн, который имеет тесные связи с Россией.

Siemens в ответ подал иск в Арбитражный суд Москвы против "Технопромэкспорта", входящего в структуру "Ростеха", и петербургского совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин". Концерн потребовал вернуть турбины той компании, для которой они поставлялись, и назвал переброску оборудования в Крым "открытым нарушением контракта". Однако официального подтверждения нарушения контракта до сих пор не было: Siemens заявлял, что ведет расследование.

Что касается российских контрагентов Siemens, то от них никаких комментариев по делу не поступало. Однако "Силовые машины" уже отправили в отставку генерального директора компании Романа Филиппова, которого после инцидента с турбинами допрашивали в ФСБ. Был ли связан допрос именно с поставкой турбин в Крым – неизвестно, официально компания его дело не комментирует. Сначала Филиппова обвиняли именно в покушении на разглашение гостайны (статьи 30 и 283 УК РФ), но, по неподтвержденным сведениям источников, переквалифицировали дело на "халатность".

По данным Forbes, контракт на поставку турбин был заключен "Сименс технологии газовых турбин" в марте 2010 года и касался семи газотурбинных установок. В 2015 году в контракте (в тот раз речь шла только о четырех турбинах) было четко прописано, что турбины не могут быть перенаправлены в Крым.

Сумма контракта составляла порядка 213 млн евро (стоимость одной турбины, согласно документу, – 27,95 млн евро). Заказчику на данный момент переданы четыре из семи турбин.

Российские связи Siemens

Бизнес Siemens теснейшим образом связан с Россией и ее инфраструктурными проектами. Компания является одним из ведущих поставщиков высокотехнологичного оборудования в Россию: томографов и другого высокоточного медицинского оборудования, высокоскоростных поездов "Сапсан", производит в России грузовые электровозы, а также оборудование для энергоснабжения промышленных предприятий.



Также среди контрактов Siemens – поставка оборудования компании "Транснефть", проекты сортировочных центров Почты России, проекты автоматизации и диспетчеризации зданий в Москве и Санкт-Петербурге и другие. До введения санкций объем заказов Siemens в России превышал 2,5 млрд евро, нынешний объем российская структура Siemens не раскрывает.

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь – парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь – той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.