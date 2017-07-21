«Я скоро вернусь» – сенатор Маккейн о борьбе с раком мозга

Поддержку и пожелания победы в «тяжелом бою» выражают коллеги 80-летнему сенатору и большому другу Украины Джону Маккейну, у которого недавно диагностировали рак мозга.

«Джон Маккейн является героем нашего собрания и героем нашей страны. Он никогда не избегал боя, и я знаю, что он встретит этот вызов с мужеством, характерным для его жизни. Молитвы всей семьи Сената сейчас с Джоном, Синди и его семьей, его командой и жителями Аризоны, которых он представляет», – заявил лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.

«Джон Маккейн является американским героем и одним из самых храбрых борцов, которых я когда-либо знал. Рак не знает против кого он восстал. Устрой ему ад, Джон», – пишет в Twitter бывший президент США Барак Обама.

Нынешний президент США Дональд Трамп написал: «Мелания и я думаем и молимся за сенатора Маккейна, Синди и всю его семью».

«Мы с Джоном минут пять говорили о его диагнозе и трудный путь впереди. Он ответил: «Бывало и хуже». Затем мы начали говорить о законопроектах по здравоохранению и оборонному бюджету. Ему понадобилось буквально пять минут, чтобы отвлечься от того, на что многим потребовалось бы больше времени для осознания. Помолимся. Не знаю как это закончится – об этом знает только Господь. Я знаю одно: у этой болезни не было достойного противника», – написал в соцсети сенатор Линдси Грэм, близкий друг Джона Маккейна.

Экс-президент США Билл Клинтон в Twitter тоже выразил поддержку Джону Маккейну: «Как он доказывает всей своей жизнью – кто идет против Маккейна, тот проигрывает. С наилучшими пожеланиями скорейшего выздоровления».

К теплым пожеланиям присоединился и президент Украины Петр Порошенко: «Наша искренняя поддержка сенатору Джону Маккейну, его семье и родственникам! Мы глубоко переживаем и желаем выздоровления нашему надежному и настоящему другу».

Сенатор Маккейн ответил на пожелания со свойственным ему оптимизмом: «Очень благодарен за всю поддержку. К сожалению для моих спарринг-партнеров в Конгрессе, я скоро вернусь, ждите!».