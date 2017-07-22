Крымские газеты пишут о списании долгов крымчан перед украинскими банками, скандальной стройке в Симеизе и расширении границ Симферополя.



«Крымская правда» в статье «Долговая амнистия» сообщает о принятом Госдумой законе, который позволит десяткам тысяч крымчан списать долги по украинским кредитам.

«Беспринципные коллекторы, способные превратить жизнь должника в мучение, больше не смогут терроризировать жителей республики», – отмечает издание. По данным председателя Счетной палаты Крыма Анатолия Заиченко, сейчас около 54 тысяч крымчан имеют кредитные обязательства перед украинскими банками. После вступления закона в силу более 52 тысяч из них получат реальную возможность списать свои долги в сумме до 5 миллионов рублей.



«Крымский телеграфъ» в материале «Кто «заказал» вырубку можжевельника» сообщает о том, что в поселке Симеиз после отставки ялтинского мэра Андрея Ростенко активизировалась скандальная стройка.

Издание напоминает, что «при Украине в Лименской долине территория в несколько гектаров была отдана под застройку»: «На разбитых участках с целевым назначением под санаторно-курортную и рекреационную деятельность стали вырастать современные коттеджи. Образовался целый жилой квартал «Пономаревка», который был утвержден в генплане решением Симеизского поссовета».

После бурного резонанса последовали заявления мэра Ялты Андрея Ростенко о том, что долина застроена не будет. «Несмотря на то, что никаким письменными распоряжениями эти слова подкреплены не были, когда на следующий день после отставки мэра стройка на участке с компактным произрастанием можжевельников возобновилась, стало понятно, что даже устные заявления руководителя города сдерживали застройку и спил деревьев», – пишет КТ.





Газета «Южная столица» рассказывает о грядущем расширении границ Симферополя как неизбежном явлении.

«Многие специалисты сходятся во мнении, что новые микрорайоны высотной жилой застройки должны строиться в районе джанкойской и евпаторийской автодорог, а индивидуальная жилая застройка, коттеджное строительство – по севастопольскому и феодосийскому направлениям, – отмечает издание. – Ближайшее градостроительное будущее Симферополя вырисовывается в слиянии с селами Чистенькое и Трехпрудное, подходящей для этой местности малоэтажной застройкой земель. Многоэтажные застройки будут появляться в направлении пос. Гвардейское», – пишет ЮС.

По словам главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает расширение города и держит этот вопрос на личном контроле.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове