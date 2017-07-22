Их предки создали одну из самых больших империй мира и контролировали Европу и Азию. Но теперь в Крыму их осталось меньше тысячи человек. Кто же они, эти загадочные жители полуострова – потомки великих полководцев и хранители тайных знаний?

Также в этом выпуске вы узнаете – какая новая угроза из Росиси появилась на полуострове. И стоит ли доверять успокаивающим заявлениям назначенных Кремлем крымских чиновников?

Главные события в жизни Крыма и самые загадочные страницы истории полуострова – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.