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После российской аннексии 2014 года Крым как курорт де-факто стал зависим исключительно от настроения российского туриста. Этим летом россиянам надоел Крым, а на отдых они поехали в Турцию и на другие курорты. На полуострове тем временем подсчитывают убытки и ищут объяснения провальному сезону. А еще выставляют на продажу отели и пансионаты.
Как провальный курортный сезон скажется на жизни крымчан и на рынке курортной недвижимости – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».
Программа выходит в эфир в субботу в 17:30 (повтор в воскресенье в 11:30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 17:30.
Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.
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