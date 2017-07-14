«Путин, введи туристов!» – из крымских сетей

Лето-2017 подошло к середине. В Крым потянулись туристы, но их оказалось даже меньше, чем в прошлом году. В социальных сетях крымчане делятся размышлениями на тему курортного сезона.

Судя по постам жителей полуострова, с туристами в приморских городах и поселках совсем негусто. И на пляжах, и в кафе по-прежнему пусто.

Не видно больших толп туристов и на подъездах к Крыму.

В сложившейся ситуации нет ничего удивительного. Сервис на крымских курортах по-прежнему хуже, чем на египетских и турецких, а цены – выше. Да и добираться в Крым – удовольствие не из дешевых.

Илья Вайцман

Что, есть желающие "любой ценой в Крым", кроме угрюмо сидящих на цепи невыездных "силовиков"? Нет? Кто это "вы с ума сошли!"? Э... нет, это не мы с ума сошли, и в таких картинках нет ничего удивительного. В России дурные цены НА ВСЁ, потому что в них - таки, да! - заложены все затраты на воров в погонах и без, и все сопряженные с этим риски. На еду, на топливо и энергию, на ЖКХ, на любой(!) товар - в России при сопоставимом качестве дороже всё, любая товарная позиция. Если найдете что-то дешевле, то только за счет суррогатизации.

P.S. Да, и привет #крымнаш'у. Это и есть настоящая Россия, а не тот лубок, на который вы слюни пускали в зомбоящик.

P.P.S. И дело не в том, что Крым - это "чемодан без ручки", а в том, что "чекизмом" (сиречь, воровством, глупостью и злобностью) уродливо искажена вся экономика (и политика тоже).

Олег Крючков

Завыли владельцы отелей, мол, отказы пошли, билеты на самолет дорогие. Расскажу другую историю. Приехали знакомые. Дорогой отель в Севастополе, номер 15 тысяч сутки. Вид на море, понты. Только воды нет. Совсем. Администратор ответил: читайте, на сайте городском было объявление. Ребята чуть-чуть ох...ли от такого ответа. Воду дали часов через пять, ржавую и желтую. На новый вопрос администратор снова выдал: откройте краны, сойдет. Ждали три часа, не помогло. Вариантов не было, вечером ребят ждали на свадьбе. Купили большие баклаги с водой и нагрели их на солнце, так и мылись. Четверо, за свои же 60 тысяч рублей, каждый снял номер…

Рустем Терлекчи

Крым и раньше при украинских ценах уступал Турции, а сейчас надо быть просто маньяком, чтобы ехать отдыхать в Крым, а не в Турцию

Игорь Игорев

пока у власти в России жулики и воры - Крым не будет нормальным курортом. Это даже с учетом всех вложений в него, мостов газопроводов и тому подобных денежных трат. Потому что отдых - это прежде всего АТМОСФЕРА. и только потом условия

Крымчане жалуются на низкую платежеспособность тех немногих туристов, которые доезжают до Крыма.

Аркадий Ярмоленко

Одна из жалоб на украинского туриста было "привозят полные багажники еды, готовят сами, на кабаки не тратятся". Навар маловат. Ну теперь навар нормальный с тех, кто копейки считает и кефиром с булочкой обедают.

В соцсетях, как обычно, много шутят на тему очередного провального курортного сезона.