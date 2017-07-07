«Дикий» туризм с рюкзаком, палаткой и костром в Крыму – особая романтика. Любителей такого отдыха до 2014 года на крымском побережье было немало, а место для палаток занимали заранее. Теперь мест предостаточно, но бюджетный турист в Крым едет неохотно. Одна из причин – масса запретов на «дикий» отдых. Журналисты проекта Крым.Реалии выясняли, как на полуострове «выбивают» деньги за берег, горы и море даже с тех, кто готов отказаться от уровня «комфорт» ради наслаждения крымскими красотами.

Отдых за шлагбаумом

«Разрешите хоть воду выгрузить, у нас баклажки, дети», – так уговаривают охрану ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта», что вблизи Коктебеля, приезжие – они просят ненадолго пропустить авто под шлагбаум.

Каждый год в Тихую Бухту приезжают «дикие» туристы: ставят палатки, навесы, разворачивают кухню, организовывают душ и так живут по несколько недель. Людям приходится везти с собой больше количество туристического оборудования. Поэтому до крымского побережья туристы добираются на собственном транспорте, который служит им и укрытием от солнца, и местом для хранения продуктов, а также подзарядки гаджетов. Но недавно правила посещения Тихой Бухты изменились.

«Проезд на механических транспортных средствах ограничен, бесплатно могут проезжать работники полиции, скорая помощь. Иногда, в редких исключениях, можем пропустить инвалида или людей с маленькими детьми. И то, только чтобы выгрузиться и обратно выехать», – поясняет охранник территории парка «Тихая бухта».

Палатки в Тихой Бухте разрешают ставить бесплатно и даже предоставляют в аренду за 350 рублей (около 150 гривен – КР) деревянные поддоны под них. Однако изменившиеся порядки прохода на территорию парка по душе далеко не всем.

Журналисты Крым.Реалии пообщались с компанией отдыхающих из Феодосии, Минска и Киева, которые уже 14 лет отдыхают на этом месте. По их словам, этим летом они встретили в Тихой Бухте только треть своих постоянных соседей.

«Не нравится то, что машины наши стоят за шлагбаумом – неудобно: телефон не зарядить, чтобы взять вещи, приходится ходить за шлагбаум. Это первый год, когда машины наши здесь не с нами ночуют. Они говорят, что они ответственность за это не несут», – сетует Юрий.

«Мы очень любим Крым, очень. Но сейчас здесь сложновато. Уговариваешь, унижаешься, просишь: «пропустите», – добавляет Елена.

Отдыхающие не скрывают недовольства: по их словам, нынешние крымские чиновники намеренно ужесточают правила отдыха для «диких» туристов, чтобы они не ездили на полуостров.

«Я думаю, они (крымские власти – КР) хотят его просто забрать. Они у людей желание отбивают (отдыхать – КР). Мы сейчас приехали – вообще никого нет. Это военная база. Мы остановились у друзей, в Феодосии ночевали, приехали поздно. Я утром просыпаюсь – самолет военный, а они шумят так, несравнимо», – говорит гостья Крыма.

Пока туристы зарисовывают запретные знаки на информационных табличках, выражая таким образом недовольство новыми порядками, за Тихую бухту взялось подконтрольное России Министерство экологии Крыма. Российские чиновники принялись реализовывать тут пилотный проект по сохранению природы. Однако, по словам активистов, в ведомстве просто хотят передать территорию в управление частным фирмам.

Любуешься – плати

Помимо ограничения доступа к крымскому побережью, туристы на полуострове сталкиваются и с другими проблемами. Например, людей заставляют платить за любование памятниками природы. Так, за посещение водопадов, плато горы Ай-Петри, Долины привидений и крымских пещер приходится платить от 50 до 200 рублей (около 20-85 гривен – КР). При этом мало кто из туристов знает, что на самом деле проход в такие места должен быть бесплатным – оплачиваются только экскурсии.

Ситуация с посещением Ай-Петри осложняется еще и зачисткой плато от располагавшихся здесь строений. Их демонтаж начали в мае, а в планах – построить здесь огромный торговый центр. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет крымское издание «Примечания».

​Российские активисты уверены – в заповедной зоне Ай-Петри появятся торгово-развлекательный центр и элитный коттеджный городок. Тем временем подконтрольные Кремлю крымские чиновники обещают построить здесь каменный лабиринт, парк, вертолетную площадку и экостоянку. Также хотят обустроить подвесные мосты и провести модернизацию канатной станции.

При любом из вариантов места для «дикого» туриста здесь не будет.

«Ученые»​ дайверы

Под запретом для крымских туристов оказалось и море. Например, чтобы погрузиться в воды ландшафтного парка Атлеш, дайверы должны получить разрешение у крымского Минэкологии. А оно требует научных обоснований для погружения, рассказывает дайвер из Евпатории Павел Матица.

«Закончилось тем, что я оттуда ушел ни с чем. Через пару недель, когда я уже показал им научную работу и так далее, и тому подобное – тогда разрешение дали. А простой человек, скажем так, простой дайвер, который не профессор, не семи пядей во лбу, он на Тарханкуте сейчас погрузиться не сможет», – говорит дайвер.

При этом забота о крымских заповедниках не помешала российским властям полуострова организовать автомобильное ралли «Баха Крым», участники которого беспрепятственно проехали через территорию парка.

Миссия «Пробраться к морю»

Если крымские гонщики беспрепятственно разъезжают по заповедным территориям, то обычные крымские автомобилисты с трудом могут подъехать к морю. Согласно распоряжению подконтрольного России Минэкологии Крыма, им нельзя ездить или парковаться ближе, чем в пятистах метрах от воды, если там нет твердого дорожного покрытия.

Ситуация осложняется тем, что официальных парковок в прибрежных районах полуострова крайне мало, поэтому нововведениями крымских властей недовольны как туристы, так и местные жители.

«Вы были в Феодосии? Мимо Золотого пляжа проезжали? Где там людям купаться? 20 километров пляжной территории, асфальт идет на расстоянии 50 метров. И что теперь делать, море переносить? Да глупостей хватает, как обычно», – рассказывает отдыхающий.

Несмотря на запреты, автомобилисты продолжают парковаться вблизи береговой линии полуострова. И даже те, кто поддерживает запрет, подъезжают поближе к воде.

«Да, приехали, больше ставить (машину – КР) негде пока. Еще ж не обустроено тут ничего. Стоянки надо делать», – уверен один из водителей.

Хотя крымчане и гости полуострова продолжают парковаться в прибрежной зоне, водителям грозит за это штраф. Если их поймают инспекторы, придется заплатить от трех до четырех с половиной тысяч рублей (около 1300-1900 гривен – КР).

Таким образом, «дикого» туриста в нынешнем Крыму ожидает много далеко не всегда приятных неожиданностей.