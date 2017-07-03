Евпатория – город с древней историей и более сотней пляжей – правда, сейчас полупустых. Первый месяц туристического сезона подходит к концу, однако некогда популярному курорту нечем похвастаться. Вне туристической сферы дела тоже не очень хороши – почти не работает морской порт, песок не добывают, обувная фабрика так и не начала работу. Надежда одна – на туриста, но российская администрация города констатирует: если в санаториях постояльцы еще есть, то отели – пустые.

«Сейчас конкретно в гостиничных, не санаторно-курортных учреждениях, у нас на 14-е число практически 3 тысячи человек минус», – доложила на аппаратном совещании начальник отдела отдела курорта и туризма администрации Евпатории Татьяна Юмина. Она отметила, что на оздоровление в санатории едут гости с севера соседней России.

Реалии туристического сезона демонстрируют и пляжи города: туристов там немного, зато причалы разбиты.

Местные власти всячески пытаются привлечь туристов. Вот поставили 13-метровую скамью ​с названием города из деревянных букв.

Также пообещали установить шесть «умных» остановок общественного транспорта и даже сменить направление движения на некоторых улицах – все для удобства туристов. Здесь даже замахнулись на рекордно массовую экскурсию по маршруту «Малый Иерусалим» – обещали привлечь 5 тысяч экскурсантов. Делали ставки и на этнографию.

«Евпатория – это яркий пример того, когда этнографический туризм делает очень серьезный толчок для развития в городе вообще всей туристической отрасли», – считает подконтрольный России министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

​А назначенный Кремлем мэр города Андрей Филонов даже принялся покорять YouTube и присоединился к обеду российских и крымских блогеров. На мероприятии он начал расхваливать отдых в Евпатории, причислив крымские пляжи к «золотым пескам России».

Крымский блогер Заир Акадыров ездит по городам полуострова и проверяет, куда приехали туристы. На видео из Евпатории местные предприниматели рассказывают, что туристов в городе мало.

С такими зарплатами, как в Крыму, нельзя жить с такими ценами

«Ну, в Евпатории туристов маловато, в Ялте много. Причина в том, что нет моста и железной дороги. И цены дороже, чем в Москве – это тоже сказывается. Я бы пожелал, чтобы Владимир Владимирович Путин сказал Аксенову, чтобы тот снизил цены. Потому что с такими зарплатами, как в Крыму, нельзя жить с такими ценами», – рассказывает о проблемах местных художник Сергей Степаненко.

Другие считают, что все туристы поехали в Турцию, где можно отдохнуть на те же деньги, что и в Евпатории. Вот пример для сравнения. Одно из российских турагенств предлагает недельный отдых в Крыму на двоих в гостинице «Изумрудная»: бар с пластиковыми стульями, комфортные номера со шкафом-купе и двумя односпальными кроватями. Этот постсоветский шик с парковкой для колясок и трехразовым питанием обойдется в более чем 42 тысячи рублей (около 18 тысяч гривен, примерно 700 долларов). А вот другое предложение этого же агенства: Турция, отель на берегу моря, есть бассейн, все включено, питание – шведский стол. Восемь ночей для двоих туристов – 47 тысяч рублей (около 20 тысяч гривен, примерно 790 долларов).

Тем временем российские ставленники в Крыму по-прежнему винят природу во всех неудачах. «Погода играет свою роль, вот такое вот у нас тут лето, и это тоже надо учитывать», – говорит чиновникам глава Евпатории Андрей Филонов.

Здесь не оглядываются на разрушенные причалы и мусор на пляжах и все-таки ждут потока туристов во второй волне отпусков – в июле.

​