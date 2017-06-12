В Евпатории ко Дню России открыли 13-метровую скамейку

В Евпатории 12 июня открыли 13-метровую скамью из деревянных букв с названием города. Как сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Евпатории, событие приурочили ко Дню России, который в этот день празднуют на аннексированном полуострове.

«Гигантская скамья создана проектным бюро «Курортоград» и бюро «Парк». Основу конструкции составляет металлокаркас, обшитый деревом. На изготовление мега-скамейки ушло более 1000 деревянных деталей», – проинформировали в пресс-службе.

По словам автора проекта, советника главы российской администрации города Алексея Комова, новый арт-объект «станет отличной рекламой города-курорта».

На 12 июня в аннексированном Крыму запланированы празднование Дня России.

В городах Крыма пройдут торжественные мероприятия. В частности, в Симферополе ожидаются различные флешмобы, мастер-классы по росписи матрешек, шоу живых статуй, шествия, а также концерт на площади Ленина с участием творческих коллективов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



