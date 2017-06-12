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Матрешки и народные танцы: как в Ялте отмечают День России (видео)

Матрешки и народные танцы: как в Ялте отмечают День России (видео)
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В Ялте проводят массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России. Основная часть программы проходит на ялтинской набережной. В полдень там стартовал флешмоб «Русь танцевальная», в котором приняло участие более 100 детей. «Также популярностью среди детей и взрослых пользовалась интерактивная карта России – на ней каждый гость торжества белым, синим или красным флажком отмечал тот город или регион, откуда он приехал», – сказано в сообщении пресс-службы российской администрации города.

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