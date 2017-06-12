В Ялте на День России танцевали народные танцы и расписывали матрешек

В Ялте 12 июня проводят массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России. Основная часть программы проходит на ялтинской набережной, сообщает пресс-служба российской администрации города.

В полдень там стартовал флешмоб «Русь танцевальная», в котором приняло участие более 100 детей. Также с 12 часов на главной сцене Ялты в районе круглого фонтана выступали творческие коллективы Ялтинского центра культуры. Воспитанники учреждения пели песни о России, танцевали народные танцы и читали стихотворения.

На набережной организовали фото-зону, мастер-классы по росписи матрешек и персонажей русских сказок, конкурс рисунка на асфальте, аквагрим, игровую программу с участием ростовых кукол.

«Также популярностью среди детей и взрослых пользовалась интерактивная карта России – на ней каждый гость торжества белым, синим или красным флажком отмечал тот город или регион, откуда он приехал», – сказано в сообщении.

На вечер 12 июня в городе также запланирован концерт духового оркестра, концерт с участием коллективов из аннексированного Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга, фейерверк и дискотека.

На 12 июня в аннексированном Крыму запланированы празднование Дня России.

В городах Крыма пройдут торжественные мероприятия. В частности, в Симферополе ожидаются различные флешмобы, мастер-классы по росписи матрешек, шоу живых статуй, шествия, а также концерт на площади Ленина с участием творческих коллективов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».