«Крепость» вместо туристического рая

Россия в аннексированном ею Крыму намерена строить систему оборонительных сооружений и пограничную инфраструктуру вдоль административной границы с Херсоном. Такие заявления делают представители пророссийской власти на полуострове. Кремль планирует превращать Крым в «крепость», наращивая военную мощь и ограничивая движение граждан через админграницу на материк, утверждают представители украинской пограничной службы и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. В России же объясняют эту активность необходимостью «защиты границы» и улучшением условий для туристов, поток которых, по мнению российских чиновников, ограничивает именно украинская сторона. Эксперты же объясняют, что таким образом Россия, наоборот, пытается отделить аннексированный полуостров от остальной Украины и в перспективе – вообще прекратить движение граждан через крымские перешейки.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма усилят пункты пропуска на админгранице, а также установят там систему защитных сооружений, заявил «вице-премьер» Крыма Игорь Михайличенко.

«Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в пограничной полосе, эти меры позволят усилить охрану на российско-украинском участке границы. Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска», ‒ утверждает Михайличенко.

Интернет-ресурсы прокремлевских властей на полуострове говорят также о том, что «пограничная комиссия» решила на время туристического сезона «увеличить пропускную способность пограничных пунктов... с целью их бесперебойного функционирования».

Ранее российские чиновники и СМИ обвиняли украинских пограничников в том, что они якобы искусственно создают очереди на админгранице, «не пуская туристов в Крым».

Корреспонденты Радіо Свобода после этих заявлений выяснили, что люди жалуются на очереди как раз перед пунктами пропуска, установленными россиянами на аннексированном полуострове.

Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко утверждает, что российские «чиновники» Крыма только прикрываются разговорами о туризме, в то время как реализуют свою главную цель: полуостров постепенно превращается в «крепость».

Путин еще в 2014 году предложил считать Крым крепостью, форпостом в южном «подбрюшье» НАТО

«Владимир Путин еще в 2014 году предложил считать Крым крепостью, форпостом в южном «подбрюшье» НАТО... со всеми вытекающими отсюда последствиями. Интересно, что оккупанты одновременно говорят об укреплении так называемых «границ» Крыма и о необходимости увеличить пропускную способность для туристов. При этом наплыва желающих отдохнуть на полуострове со стороны материковой Украины мы не наблюдаем. Непонятно, откуда он должен взяться, если Россия продолжает накапливать в Крыму военный потенциал и вкладывает деньги не в сферу туризма, а в оборону», ‒ говорит Романенко.

Между тем статистика Государственной пограничной службы Украины свидетельствует о том, что поток украинцев с материковой Украины в Крым уменьшается, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он упал примерно на четверть.

Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи считает заявления российской стороны чуть ли не о «стене» на админгранице между Крымом и материком элементом пиара и стратегии дальнейшего отделения аннексированной территории:

«Чиновники» Крыма делают заявления об укреплении так называемых «границ» полуострова исключительно для внутренней аудитории и для очередного оправдания аннексии

«Российские «чиновники» Крыма делают заявления об укреплении так называемых «границ» полуострова исключительно для внутренней аудитории и для очередного оправдания аннексии, как будто со стороны материковой Украины есть военная угроза. Они работают исключительно на дальнейшее разделение. Нам же необходимо максимально облегчить задачу крымчанам, которые выезжают на материк за медицинской помощью или по другим вопросам, не дать связям окончательно оборваться, а оккупантам ‒ победить».

Материковая Украина имеет противоположные задачи, в которые отнюдь не входит ограничение перемещения и разрыв всех связей с жителями аннексированного полуострова, говорит Юсуф Куркчи.

«В 2016 году административную границу между Крымом и материковой Украиной в обе стороны пересекли более 2,5 миллиона раз. Такое количество людей в одной ограниченной области, конечно, требует обустройства инфраструктуры, и наше министерство продолжает работать над этим. В числе приоритетов ‒ наконец-то приблизить к административной границе сервисные зоны. Сюда входят: пункты предоставления административных услуг, автостанции и заведения общественного питания. Капитальных строений там точно не будет, благо, современные технологии позволяют возводить надежные и дешевые временные конструкции», ‒ поделился планами чиновник.

​Украинский политтехнолог, руководитель проекта Free Crimea Тарас Березовец видит в стремлении Кремля строить стены на границе аннексированной территории признаки тоталитарного режима. Он сравнивает анонсированные «пограничные сооружения» в Крыму с печально известной Берлинской стеной.

Эти страхи о возможном наступлении украинских сил ‒ как с Берлинской стеной. На самом деле стену возвели для того, чтобы люди оттуда не бежали

«Они будут строить там серьезные инженерные сооружения, возможно, минировать часть территории, в том числе озеро Сиваш, хотя с водоемами это проблематично сделать. Эти страхи о возможном наступлении украинских сил ‒ как с Берлинской стеной. Никто из западного Берлина не планировал прорываться и захватывать Германскую демократическую республику. На самом деле стену возвели для того, чтобы люди оттуда не бежали», ‒ отметил Березовец.

Российские власти практически не имеют в своем арсенале никаких инструментов влияния, кроме силовых, поэтому возникла идея стены в Крыму, которая должна выполнять и политическую, и оборонительную функцию для прокремлевской администрации, так объясняет последние заявления России по аннексированному полуострову содиректор программ по международной безопасности украинского центра Разумкова Алексей Мельник.

Между тем, он видит в этой ситуации и определенный позитив. По его словам, оборонительные сооружения, которые планируют строить для российских сил в Крыму, не будут нести прямой военной угрозы для материковой Украины, ведь они не нужны и даже лишние в случае возможной попытки наступления.

Украинские СМИ подхватили новость о том, что российская администрация на полуострове планирует укреплять крымские перешейки.

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Украинцы в соцсетях отреагировали на российские намерения оградить аннексированный Крым от материковой Украины: кто отрицательно, а кто и с сарказмом.

​После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически настоящая «граница». Крым объявлен временно оккупированной территорией. На админгранице работают три контрольные пункты въезда-выезда: «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».