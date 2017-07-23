В соцсетях бьют тревогу – в Симферополе на участке улицы Воровского, где во времена Крымского ханства располагались дворец калги-султана и мечеть, начались строительные работы. Это уже не первый случай, когда в Крыму откровенно уничтожается культурно-историческое наследие.

Попытки застроить территорию бывшего дворца калги-султана предпринимались и раньше, но их всякий раз вовремя пресекали. На этом участке планировалось организовать археологические раскопки. Сейчас же там полным ходом идут строительные работы – территорию огородили и копают траншею под фундамент.

Dilyara Halil

Ужас, все-таки добрались и туда.

Олег Пшеничный

Как можно от оккупационного режима ожидать сохранения культурного наследия?

Ксюша Знак

К сожалению, в странах СНГ к историческим ценностям относятся бездарно. Я не удивлюсь, если там начнётся строительство вопреки всем запретам и морали

Еще один недавний пример уничтожения исторического наследия – добыча песка на античном городище Артезиан под Керчью. Такие случаи – когда из-за карьеров губят археологические объекты – в Крыму сейчас сплошь и рядом.

Валентына Самар

Варвары пришлые и местные уничтожают городище Артезиан. Песок выгребают, карьер прямо в зоне некрополя разрабатывают - питерские будут трассу от "моста Ротенберга" строить...

Антон Патраков

Та да главное что министр экологии бодренько докладывает.......песок ни кто не добывает. Это все наговоры....

По свидетельствам крымчан в соцсетях, многие крымские памятники истории и архитектуры разрушаются на глазах. Вот, например, как выглядит одна из визитных карточек Керчи – Митридатская лестница.

Долгое время тянется эпопея с одной из достопримечательностей Феодосии – Башней Святого Константина, которая нуждается в срочной реставрации. Часть этого исторического памятника даже успела обрушиться.

Света Старикова

И войны нет,а везде разруха!

Ремонтные работы на Башне Святого Константина с горем пополам все же начались, но вышло, как в известной поговорке – «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Юрий Бернадин

Потому что сявки без роду без племени! Я ещё в детстве на эту башню смотрел с восторгом и даже с трепетом. Для меня и для всех феодосийцев эта башня - символ древнего города с потрясающей историей! А какая история у этих упырей? Там украл, тут украл, этих обобрал, тех облапошил - вот и вся история! Тьфу, не люди, а дерьмо собачье!

Дмитрий Крым

Это просто беспредел. Если я не ошибаюсь, то строительная организация проводящая реставрационные работы должна иметь соответствующую лицензию. Так вот Я считаю, что такого генподрядчика нужно как минимум пожизненно лишить такой лицензии…

Лариса Петрова

Какой ужжас... а я еще всё переживаю что рухнет вот вот Ласточкино гнездо...висит уже на грани... Вот и необыкновенный водопад Серебряные струи рухнул без должного ухода ..ушел безвозвратно....а они пляжи благоустраивают…

Владимир Аверьянов

Хамское отношение к истории и людям,по принципу"итак сойдет"...

Татьяна Беликова

Я так понимаю,что в Крым добрался 44-фз о контрактной системе в сфере закупок. Забудьте, дорогие крымчане, о качестве, лицензиях и экспертизах - все только на бумаге красиво- главное -быстренько освоить бюджет. А бумага все стерпит, и даже человеческий гнев. Россия давно живет по законам о закупках, поэтому падают дома, травятся дети в лагерях и больницах, сметы не составляет только ленивый, а строители даже не знают, что означает кирпичная кладка в один кирпич. Но у победителя аукциона лучшая цена, красота в документах и жопорукие работники, умудряющиеся стырить тот минимум, с которым работают. Вот как-то так грустно. Очень-очень грустно...