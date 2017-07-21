В Симферополе возобновили строительство на территории дворца Калга-Султана

Жители Симферополя сообщают о возобновлении строительных работ на участке дворца Калга-Султана, фотографии размещены в социальных сетях. Информацию Крым.Реалии 21 июля подтвердил активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев.

«Неизвестные лица начали там строительство: копают фундамент заливают бетоном, оградили территорию. Вообще это историческая территория, там планировалось проведение раскопок», – отметил Смедляев.

Историки указывают, что на месте строительства раньше располагался средневековый дворцовый комплекс Калга-Султана, а также мечеть XV века.

Вопрос о строительстве на участке дворца Калга-Султана поднимался в марте 2015 года. Тогда крымский муфтият и общественность заявили о необходимости прекратить строительство на месте исторического комплекса и начать археологические раскопки. Сообщалось, что на участке запланировано строительство многоэтажного жилого дома.

Тогда же Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя обратилась в российскую прокуратуру Крыма с требованием провести проверку законности выделения Симферопольскими властями данного участка под застройку и принятие мер по остановке строительства. Отмечается, что в 2015 году строительство удалось остановить.

Крым.Реалии пытаются связаться с представителями застройщика для получения комментария.

Калга – титул второго по значимости после хана лица в государственной иерархии Крымского ханства. Эта должность была учреждена крымским ханом Менгли Гераем I. Поскольку должность калги занимали только принцы из ханского рода Гераев, именовавшиеся в Крыму султанами, по отношению к калгам часто использовалось название «калга-султан». Резиденцией калги был город Акмесджит (современный Симферополь).