Библия в «пакете Яровой»

В начале июля у здания Министерства юстиции в Москве собралось несколько человек. Они не кричали политических лозунгов, не стояли с плакатами, не мешали проходу – просто по очереди читали Библию. К ним подошел сотрудник полиции и предупредил: "Есть такой замечательный федеральный закон о проведении собраний и митингов. Ваши действия сейчас под него попадают". Свобода узнала, как "прекрасный закон" стал контролировать практически всю религиозную деятельность россиян и с каких пор чтение Библии приравняли к митингу.

В августе 2014 году пастор церкви пятидесятников Алексей Колясников проводил очередную встречу с прихожанами. Они, как обычно, читали Библию в кафе, которое полностью арендовали. На входе в здание дежурил один из членов группы. Когда несколько незнакомых человек захотели зайти, чтобы выпить кофе, их предупредили о проведении мероприятия, но не отказали: община открытая, принять участие в их встречах может любой желающий. В конце чтений выяснилось, что это были сотрудники правоохранительных служб. В отношении Колясникова был составлен административный протокол за проведение несанкционированного собрания, суд назначил штраф тридцать тысяч рублей.

7 июля Верховный суд России окончательно признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил деятельность группы на территории страны

Колясников с таким решением не согласился, несколько раз подавал апелляцию. Но российские суды отклоняли жалобы. В марте 2017 года пастор обратился в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ попросил российское правительство прокомментировать ситуацию и напомнил, что в 2014 году было вынесено решение по аналогичному делу "Крупко и другие против России". Тогда за участие в коллективной молитве была оштрафована группа свидетелей Иеговы. ЕСПЧ признал это нарушением прав и свобод человека. Спустя три года, 7 июля Верховный суд России окончательно признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил деятельность группы на территории страны.

Церковь пятидесятников в России сегодня не запрещена. Но в подобных действиях правоохранительных органов ее представители видят гонения на евангельские группы, уверен Алексей Колясников:

– Посыл сотрудников правоохранительных органов был однозначным, и они не стеснялись открыто говорить нашим прихожанам, что они ходят не в ту церковь, что нужно ходить в другую! То, что происходит сегодня, – это "узаконенное" начало монополизации России православием. Жаль! Евангельские церкви проделали огромную работу, благодаря которой сотни тысяч людей получили новый шанс жить.

Посыл сотрудников правоохранительных органов был однозначным, и они не стеснялись открыто говорить нашим прихожанам, что они ходят не в ту церковь, что нужно ходить в другую

Минюст ответил, что Колясникова оштрафовали не за "коллективное чтение Библии", а за нарушение требований Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Согласно "пакету Яровой", богослужения могут проходить только в культовых зданиях, и проводить их могут только зарегистрированные организации. Публичное богослужение, чтение Библии, в том числе в светском здании, приравнивается к митингу. Дополнительным аргументом для запрета может быть использование аудиоаппаратуры.

В 2016 году поправки к закону "О свободе совести" определили такие мероприятия как "миссионерская деятельность" (под трактовку определения попадают практически любые религиозные обряды). Ее могут проводить только зарегистрированные организации. В противном случае мероприятие приравнивается к митингу, который нужно согласовывать с властями, следуя федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Впрочем, организованная в кафе встреча Колясникова с прихожанами прошла в 2014 году, за два года до принятия "пакета Яровой".

"Нас очень неприятно поразил тот факт, что на чтение и изучение слова Божьего нужно разрешение чиновника", – возмущается скандально известный основатель движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов. Он с группой сторонников вышел читать Библию к зданию Министерства юстиции, они хотели проверить, будут ли задержания или штрафы:

– Отсутствие разрешения дает легитимные права для представителей правоохранительных органов пресечь мероприятие, более того – отдать дело в суд, где в лучшем случае участников ждет штраф в десять тысяч рублей.

Многие акции, организованные Цорионовым (известным также под именем Энтео), были направлены против тех, кого он и его сторонники из группы "Божья воля" приравнивали к противникам и оскорбителям православия и православных верующих. Основатель движения "Божья воля" Энтео известен такими провокациями, как срыв спектакля о Pussy Riot в московском "Театре.doc", разгон шествия "пастафарианцев", нападение на Музей истории ГУЛАГа и погром на выставке скульптур Вадима Сидура в Манеже.

То, насколько мягко с ним и близкими ему православными активистами обходилась российская правоохранительная система, общественность, возмущенная хулиганскими действиями Энтео, связывала с тем, что у него есть покровители во власти и в верхах РПЦ, которым до некоторой степени удобна агрессивно декларируемая преданность "государственной" религии – православию. Но перед законом, приравнивающим чтение Священного Писания к митингу, Цорионов (Энтео) чувствует себя неуверенно:

Если сегодня подобные механизмы применяются против сектантов, то завтра они могут быть применены против христиан, у которых иная политическая позиция

– Кто-то считает, что якобы эти законы используются против сектантов. Но это неправда. Во-первых, они используются и против РПЦ. Во-вторых, ни один последовательный христианин не поддержит подобную систему. Мы все прекрасно понимаем, что если сегодня подобные механизмы применяются против сектантов, то завтра они могут быть применены против христиан, у которых, допустим, иная политическая позиция, которые не вписаны в систему церковь – государство.

В разговоре с сотрудником полиции Цорионов заметил, что, если участников задержат, это будет прецедент, который "многим откроет глаза на то, что происходит в стране". Для него и на этот раз все закончилось благополучно, в отличие от оштрафованных пятидесятников: никого у здания Минюста не наказали.

Представители РПЦ не видят в коллективном чтении Библии ничего противоречащего канонам вероисповедания или закона, но, например, священник Сергей Борисов оставляет за властями право санкционировать подобные собрания в общественных местах:

– Это даже хорошо, когда прихожане собираются вместе, изучают Священное Писание. У них могут возникнуть вопросы, тогда они придут к священнослужителю. Возможно, если это действительно массовое мероприятие за пределами территории церкви или своего дома – в общественных местах, – тогда стоит согласовывать с властями. Как, например, богослужения, которые проводятся в центре города.

Уполномоченный при ЕСПЧ замминистра юстиции Михаил Гальперин отметил, что согласование нужно для обеспечения безопасности участвующих и окружающих их людей.

Практика показывает, что оштрафовать могут, даже если богослужение проходит в частной квартире

Активисты часто собираются в парках или кафе небольшими группами, чтобы почитать Библию, что, судя по заявлениям Минюста, незаконно. Но практика показывает, что оштрафовать могут, даже если богослужение проходит в частной квартире. Сделать это могут и без "пакета Яровой". Несколько лет назад небольшая группа верующих из семи человек собралась на квартире, чтобы изучать Библию. Их воскресную встречу прервали сотрудники УВД, ФСБ, прокуратуры, пожарной и налоговой инспекции. "Стали проверять пожарную безопасность", – рассказывает старший партнер Адвокатского бюро "Славянский правовой центр" Анатолий Пчелинцев:

Избирательная трактовка закона позволяет применить санкции практически к любому виду религиозной активности, ограничивая свободу вероисповедания

– Других нарушений не было, а вот молодой инспектор пожарной безопасности сказал, что он всегда что-нибудь найдет. Предъявили претензии, что в квартире отсутствует пожарные рукава, огнетушитель, на четвертом этаже нет запасного выхода. Владельца квартиры оштрафовали. Эти все требования законно предъявлять к юридическим лицам, но не физическим. Это предвзятое отношение. На подобного рода выездных проверках и прокуратура, и сотрудники МЧС просто делают статистику.

Пчелинцев утверждает, что чтение Евангелия или богослужение в жилом доме не является миссионерской деятельность. Главный ее критерий – призывы вступить в свою религиозную организацию. Но сотрудники правоохранительных органов трактуют закон иначе. В результате под удар "поправок Яровой" уже попали десятки религиозных групп. Например, не так давно кришнаитов оштрафовали за то, что они занимались йогой в арендованном помещении. Избирательная трактовка закона позволяет применить санкции практически к любому виду религиозной активности, ограничивая свободу вероисповедания, которую гарантирует Конституция РФ.