Специально для Крым.Реалии

В городе Гали марионеточные власти Абхазии провели первый съезд общественной организации «Совет мурзаканских абхазов». Событие местного значения превратили в праздник торжества абхазской нации, что вызывает у историков много вопросов. Власти оккупированного региона взялись на разделение грузинской общины Гальского района.

Чтобы понять проблему, необходимо привести историческую справку. В оккупированной Абхазии, в прилегающей к административной границе с основной территорией Грузии зоне, живут мегрелы, этнические грузины. Они составляют подавляющее большинство населения Гальского района и половину Ткварчельского – всего 40-45 тысяч человек или чуть больше. Значительная часть мегрелов, представителей грузинского субэтноса, живет в регионе Самегрело в Грузии, который примыкает к Абхазии. По причине того, что мегрелы себя позиционируют грузинами, они подвергаются различного рода давлению со стороны пророссийских властей, которые видят в них угрозу.

Причин для недоверия несколько: почти все мегрелы имеют паспорта Грузии и особо не скрывают этого, многие переходят линию оккупации, общаются с родственниками, делают покупки, учатся и лечатся в свободной от оккупации Грузии. Наконец, по данным переписи 2008 года, так и не опубликованным властями оккупированной Абхазии, процент мегрелов выше, чем абхазов, по численности они уступают лишь этническим армянам. Мегрелы составляют значительный процент населения всей Грузии, хотя многие за пределами Самегрело не говорят на своем языке. Все мегрелы владеют грузинским языком.

Результаты абхазской переписи скрывают, придумывают выгодные цифры, а история с мурзаканскими, или точнее с «самурзаканскими абхазами» – еще один пример продолжения старого, со времен Российской империи вольного отношения к народам и искусственного их разделения. В 19 веке уже пытались склонить к сепаратизму мегрелов и сванов, представителей еще одного грузинского субэтноса, теперь решили разделись самурзаканцев, назвав их «абхазами».

Самурзакано – название территории, которая принадлежала князю Мурзакану Шервашидзе. Согласно правилам грузинской грамматики, префикс «са» означает место – как Сакартвело, то есть место, где живут картвелы, самоназвание грузин. Или, Самачабло – владения князя Мачабели, территория, которую в России называют «Южная Осетия». Стало быть, Самурзакано – это место, где жили крестьяне-мегрелы, подданные княжеского рода Шервашидзе, которые постепенно заселяли эту территорию людьми из округи. Как и везде на территориях плотного расселения, местные жители, как правило, говорят на нескольких языках, соответственно в западной части Самурзакано был распространен язык апсуа, в восточной – мегрельский.

Абхазы – это люди разных национальностей и субэтносов, которые живут на территории Абхазии

Многие люди, которые пытаются разобраться в хитросплетениях сепаратизма и российской пропаганды в этой части Грузии, допускают большую ошибку, считая абхазов этносом, этнической группой. Абхазы – это люди разных национальностей и субэтносов, которые живут на территории Абхазии (по-грузински – Апхазети). Один из народов, проживающих в Абхазии – апсуа, говорящий на языке, родственному абазинскому, адыгейскому, кабардино-черкесскому языкам. Сколько человек владеют сейчас языком апсуа, не известно. Марионеточные власти Абхазии утверждают, что 112 тысяч, но эта цифра сильно преувеличена – язык апсуа давно превратился в кухонный, а официальным и деловым языком является русский. До 1860-х годов говоривших на языке апсуа было намного больше, но Российская империя решила избавиться от местного населения, в большинстве своим являвшихся мусульманами и депортировало их в Турцию. Многие потомки беженцев-мухаджиров владеют языком апсуа лучше, чем оставшиеся на родине.

В результате своеобразной национальной политики за последние 200 лет – выселения апсуа-мусульман в Турцию, вмешательство в тысячелетние традиционные отношения – четкого разделения между апсуа и грузинами почти нет. Единственный признак этноса – написание фамилий: у апсуа окончание фамилий отличается от грузинских и мегрельских. Но после выселения значительного числа людей у апсуа вдруг появились фамилии явно грузинского и мегрельского происхождения. Причина этого по большей части банальная или политическая – кому-то было выгоднее называть себя апсуа из-за советских льгот для национальных меньшинств. Самой удобной оказался искусственный этноним «абхаз», который на самом деле ни к чему не обязывает – с такой же фамилией живут грузины и в Тбилиси, и «абхазы» в Сухуми. Для понимания, можно провести параллель с «русскими» фамилиями – Назаров может быть жителем и Вологды, и Казани, поскольку эта фамилия имеет татарское происхождение.

Трудно представить, чтобы эта кампания проходила без ведома команды Суркова

Зачем властям оккупированной Абхазии нужно разделять жителей исторической области Самурзакано? Причин тому есть несколько. Во-первых, попытаться разделить абхазских мегрелов из-за боязни влияния на них Тбилиси. Во-вторых, продолжить распространение сепаратистских идей о самостоятельности мегрелов. Но главное – спасти этническую политику, придуманную когда-то идеологами сепаратизма – якобы «абхазы» являются коренными жителями и преобладающим населением в Абхазии. Коренными вместе с другими, без сомнения, но на самом деле демографическая ситуация оказалась плачевной, и преобладающими этносами являются армяне и грузины, а люди, называющие себя «абхазами», – лишь на третьем месте. Для поддержания идеологии «независимости» этого явно недостаточно.

Однако трудно представить, чтобы эта кампания с «самурзаканскими абхазами» проходила без ведома команды Суркова, которая часто вмешивается в общественную и политическую жизнь оккупированной Абхазии. Подобное отношение к оккупированным народам давнее, со времен Российской империи. В 15-19 веках русские цари захватывали территории, не особо заботясь о населении. После первой оккупации в 1801 году полвека российские войска отбивались от грузинских восстаний и бунтов, поэтому появилась идея разделения единой нации на регионы и искусственные «народы». На какое-то время царской администрации удалось усмирить население, которое с новой силой начало бороться за независимость в начале века и приходом к власти большевиков.

Собственно, одна из причин появления «абхазского сепаратизма» в кремлевских коридорах связана с началом нового грузинского освободительного движения в 1980-х годах. Когда распадался Советский Союз, можно было легко и без последствий послать российские войска – «на помощь братьям абхазам», захватить, признать «независимость» и полагать, что мир когда-нибудь признает Абхазию «суверенным государством». Но все оказалось сложнее, и теперь в Абхазии и в Кремле продумывают идеологические, информационные или искусственные этнические истории, чтобы удержать свою «независимость». Почти как в Молдове, где людей на левом берегу Днестра убедили, что молдаване могут быть только советскими и писать они должны только на кириллице. Для Крыма придумали другую историю – с «русским» Херсонесом, при этом крымским татарам уготовили положение рабов, как это было за последние 234 года.

Съезд «самурзаканских абхазов» – предварительная операция к разделению населения Грузии

Смешно, когда сами апсуа с трудом говорят на своем родном языке, хотя за 24 года «независимости» выросло целое поколение родившихся и выросших в ненависти к Грузии и ко всему грузинскому. Они по-прежнему считают, что более 300 тысяч изгнанных из Абхазии грузин – это не преступление и не этническая чистка. В ведомстве Суркова работают несколько специалистов по «национальному размежеванию», которые мечтают о дальнейшем разделении населения Грузии, а съезд «самурзаканских абхазов» – как бы предварительная операция. Единственное, к чему пришел съезд в ходе своей работы, – решили изменить окончания своих фамилий, чтобы быть более похожим на апсуа, а также поменять таблички с названиями улиц.

Прибывший на съезд «премьер-министр» Абхазии Беслан Барциц зачитал поздравительный адрес от «главы республики» и передал администрации района один миллион рублей на благоустройство города. Теперь, судя по всему, в Сухуми и в Москве будут наблюдать за реакцией населения Абхазии и официального Тбилиси. В резолюции съезда было сказано о «насильственной ассимиляции во времена Сталина и Берии», но ничего – о насильственной политике Российской империи – видимо, по причине того, что Кремль может обидеться. Однако у организаторов съезда, как ни странно, нашлись противники среди настоящих апсуа.

Алхас Садзба в обсуждении в фейсбуке пишет, что «не важно, как называть мегрелов, они все равно останутся грузинами». Марианна Хутаба тоже не верит: «В ежовых рукавицах держать их надо». Марина Гумба считает, что среди мегрелов 22 тысячи граждан Грузии: «А ведь надо понимать, чем это грозит стране? Или мы их признаем, или выдворяем». Мацәыс Анқәаб: «Врагам нельзя давать вид на жительство». Людмила Акаба: «Они не могут отказаться от гражданства Грузии. По простой причине: Грузия не отказывает никому в гражданстве. Для Грузии и мы все являемся их гражданами. Другое дело, что мы не пользуемся им. Переписать нацию тоже очень трудно, очень много волокиты». Ирина Квеквескири: «Скоро выборы президента, ругая прошлые власти за паспортизацию хоть он сам выдавал всем форму номер 9 сейчас ищут другие пути более лояльные, как, как вы низко пали господа!»

Многое в национальной политике Абхазии – придуманное кремлевскими политтехнологами или выдуманное самими сепаратистами – обычно так и не воплощается. В регионе сейчас появилась серьезная проблема в отношениях с местными армянами, чье влияние увеличивается. Но марионеточные власти понимают, что ситуацию надо или исправлять, или оттягивать ее разрешение. И съезд «самурзаканских абхазов», надо полагать, – всего лишь «галочка» для отчета в Кремль.

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции