Специально для Крым.Реалии

Только население оккупированной Абхазии успокоилось после изнасилования и убийства 14-летней девочки, как случилось новое преступление – убийство российского туриста. Подозреваемых задержали, но туристический сезон в Абхазии, видимо, провалится, так и не начавшись. К тому же, концу июня обострились отношения между этническими абхазами и армянами, что прибавило к и без того сложной ситуации новый межнациональный оттенок.

Убийство Андрея Кабанова – далеко не первое преступление против российского туриста в Абхазии. Оккупированная территория пыталась сохранять ностальгические настроения у россиян, помнивших советские курорты и отдых под южным солнцем. Но за последние годы здешние пляжи покрылись ржавой арматурой и битым бетоном от парапетов и бордюров, а уровень сервиса снизился до такого, что даже туристы из российской глубинки считают себя оскорбленными. Каждый курортный сезон омрачен нападениями, грабежами, изнасилованиями и убийствами туристов. Поскольку приезжают в основном из страны-оккупанта, то жертвами насильников, грабителей и убийц становятся те, кто из своих налогов обеспечивают бюджет сепаратистов.

Эта странная ситуация никогда не становилось предметом обсуждений между кремлевскими чиновниками и абхазскими марионетками. Возможно, в кулуарах Владислав Сурков и журил «министра внутренних дел Абхазии» Аслана Кобахия, но в прессу это не проникало. Скорее всего, Кремль спустил на тормозах все внутренние проблемы, довольствуясь тем, чтобы в Сухуми не забывали поддакивать кремлевской позиции и держали в напряжении Тбилиси. Единственное решение – договор между МВД, российским и абхазским, заключенный 18 мая – чтобы координировать работу российской полиции и абхазской милиции. Но и в самом «МВД Абхазии» напряжение довело сотрудников ГАИ до массового бунта, когда они написали рапорты об уходе из-за низких зарплат и других бытовых и социальных проблем.

Главной проблемой Абхазии стало выживание

Из всех неприятностей, накопившихся в Абхазии за 24 года оккупации, главной стала проблема финансовая и экономическая, а проще говоря – проблема выживания. Основная статья прежних доходов вряд ли теперь будет приносить хоть мало-мальские деньги: туристы переключились на более дешевый и интересный отдых в Грузии, избегая оккупированную Абхазию. Там, в грузинских Батуми и Кобулети, в Кварети и Уреки, есть масса развлечений и сносный сервис. И добираться в Грузию легче – самолетом или автомобилем, и проблем с преступностью нет. Для россиян основной проблемой за границей является язык общения, а Грузия пока еще сохраняет русский язык в обслуживании, лишь бы туристы приносили доход.

Мнимое благополучие, которое успокаивало жителей Абхазии все эти годы, стало рушиться с введением санкций против России. В 2014 году жители Абхазии их еще не ощущали, в 2015-м в Сухуми посмеивались вместе с россиянами, в 2016-м начались проблемы с российским финансированием абхазского бюджета, а в нынешнем году ситуация настолько катастрофическая, что в России придумали фонд, который с помощью «послов доброй воли» должен собирать деньги на социальные, медицинские и прочие проблемы Абхазии. Проще говоря, «на поддержание штанов».

Убийство россиянина Андрея Кабанова в Гудаутском районе Абхазии, скорее всего, забудется – так же, как и все прочие. Двое вооруженных людей в масках напали на группу отдыхающих из России, в числе которых были четверо детей и четверо взрослых. Андрей Кабанов пытался сопротивляться, но вскоре скончался от ножевых ранений. В минувшую субботу «секретарь Совета безопасности республики» Мухамед Килба заявил: «Лица, совершившие разбойное нападение на российских туристов и убийство одного из них 11 июля в Гудаутском районе, установлены. Один из них задержан, в отношении второго проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания. В интересах следствия фамилии подозреваемых не называются».

После убийства Андрея Кабанова россияне отдыхать в Абхазию точно не поедут

Уголовное дело возбудил и следственный комитет России (СКР). Стало известно, что житель Абхазии Адгур Джинджолия дал признательные показания, сознавшись что он совершил преступление вместе со своим братом. Всю неделю между россиянами и жителями Абхазии шли словесные баталии в фейсбуке и других социальных сетях, когда жители России обвиняли ими же оккупированных в том, что те не могут организовать безопасный отдых, хотя часть налогов россиян уходит в бюджет Абхазии. Ажиотажу поддал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, заявивший, что «с учетом заметного ухудшения криминогенной обстановки на зарубежных курортах, спецслужбы Турции должны принять все необходимые меры, чтобы исключить возникновение происшествий с российскими туристами».

К Абхазии это не имеет отношения, но после убийства Андрея Кабанова россияне отдыхать туда точно не поедут. В российской прессе стали появляться публикации о том, что Абхазия – «страна с дикими нравами». Газета «Вечерний курьер» из города Камышин, где жил Андрей Кабанов, прямо написала, что поездка в Абхазию – «это как в Сомали поехать». Добирающиеся до Абхазии туристы не имеет ни страховок, ни гарантии безопасности – власти оккупированной республики гарантируют безопасность только тем, кто отдыхает в курортной части, а те, кто отъехал на несколько километров от Гагры или Сухуми, оказываются в беспомощном положении. В нынешнем году также участились случаи мошенничества, когда купившие путевки в Абхазию оказывались обманутыми – ни денег, ни отдыха. Президент Гильдии отельеров Абхазии Игорь Жигун говорит, что это российская схема, рассчитанная на наивных россиян.

К созревшей проблеме туризма прибавилась новая – абхазо-армянские отношения – в последние недели они обострились настолько, что политические партии и организации вынуждены делать заявления. В 1993 году в Абхазии провели этнические чистки, тогда из республики были вынуждены бежать более 300 тысяч человек – в большинстве своем этнические грузины. Но были и представители других этнических групп – и даже этнические абхазы из смешанных браков. В последние годы не скрывается неприязнь к россиянам, особенно со стороны той части абхазского общества, которые осознали, что переживаемые неприятности стали результатом событий начала 1990-х годов, когда Россия не просто поддерживала «восставших абхазов», но и послала военные самолеты и военную технику для поддержки сепаратизма.

Теперь настала этнических армян. Этническое разнообразие Абхазии было всегда, но после изгнания Российской империей в 19 веке более 80 процентов этнических апсуа (не путать с абхазами, которые не имеют этническую привязку, а географо-административную), ситуация стала меняться – на оставленные изгнанными землях в 1879 году из османской империи были переселены этнические армяне и греки. Сейчас, согласно оценке 2016 года, в Абхазии собственно абхазы составляют 51 процент населения, то есть 124 455 человек, грузины «мегрелы (живущие только в Гальском и Ткварчельском районах) – это 19,2 процента, то есть 46 773 человек, и армяне – 17,2 процента, то есть, 41 875 человек. Однако в самой армянской общине считают, что результаты явно занижены, в реальности составляю 67 тысяч, около 40 процентов населения республики. Армяне составляют абсолютное большинство населения Сухумского района и являются крупнейшей этнической группой в Гагрском и Гульрипшском районах.

Реальные данные о численности абхазов скорее всего завышены. Во исполнение указа «президента Абхазии» УП-215 от 22 ноября 2007 года и постановления «Кабинета Министров Абхазии» №148 от 24 октября 2008 года была проведена перепись, результаты которой так и не были опубликованы. Причина – в неожиданном этническом изменении населения в пользу этнических армян, на втором месте оказались грузины-мегрелы и только на третьем – абхазы. Девятипроцентное население так называемых русских остается без изменения. За годы «независимости число этнических греков сократилось в 6-7 раз, украинцев – в 10-12 раз, уехали практически все эстонцы, жившие в трех селах, почти не осталось евреев и болгар. Уже тогда в Абхазии стали кулуарно обсуждать сложившуюся ситуацию, которая стала обостряться в том числе и в связи с требованием Еревана открыть железную дорогу в Абхазии через Грузию, чтобы иметь прямую транспортную ветку, связывающую Армению с Россией. В Тбилиси отказываются обсуждать этот вопрос, поскольку он ставит оккупированную Абхазию в положение официальной стороны переговоров. К тому же, у официального Тбилиси есть опасение, что Москва воспользуется коридором, чтобы поставлять технику на российскую военную базу в Армении.

Ситуация вряд ли успокоится – «армянскую проблему» обсуждают последние 10лет

В 1993 году на стороне абхазских сепаратистов воевало около 700 этнических армян, объединенных в два батальона. Этнические грузины, бежавшие из Абхазии, говорят, что больше всего им досталось во время этнической чистки от батальона им. Баграмяна. Несколько дней назад ветеран и инвалид войны Джемал Барциц заявил, что в армянских батальонах были также «выходцы из Армении», и те, кто остались в Абхазии, имеют, по словам ветерана, «отличные дома», а уехавшие из республики «ушли не с пустыми руками». Барциц добавил: «Они (армяне) по собственной инициативе вступили в войну, и я знаю, что они расправлялись с абхазскими военными и с мирным населением с такой же жестокостью, что и с грузинами». Под занавес встречи ветеранов войны 1992-1993 годов он пригрозил – «если Армения не признает независимость Абхазии, армянам придется покинуть республику». Армянская община обратилась к руководству Абхазии с требованием прекратить дискредитацию бойцов армянских батальонов и разжигание межнациональной розни.

Надо полагать, что ситуация вряд ли успокоится, поскольку на уровне кухонных разговоров обсуждение «армянской проблемы» проходит последние десять лет. И связана она скорее не столько с этнической неприязнью, сколько из-за разного уровня жизни – армяне занимаются бизнесом, а этнические абхазы в основном заняли государственные посты и живут на нищие зарплаты из российских перечислений. Существует и еще одна причина – сепаратистские разговоры на уровне поддержки армянской общины Ереваном. К тому же Армения ни разу не поддерживала резолюции Генеральной ассамблеи ООН о возвращении грузинских беженцев. Абхазские армяне также пытаются лоббировать открытие железной дороги, что вызывает раздражение и в Грузии, и в оккупированной Абхазии.

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