Специально для Крым.Реалии

Абхазия совершенно выпала из мирового информационного пространства – лишь по российским телеканалам иногда передают благостные репортажи о здешнем туризме, давно превратившемся в убыточное направление экономики, и грузинское телевидение время от времени рассказывает о событиях на оккупированной территории. Остальным же ситуация в сепаратистском регионе Грузии давно не интересна. И в этой информационной тишине по Абхазии прошла волна протестов против серии убийств.

Ситуация в Абхазии напряжена настолько, что на днях лидер сепаратистского региона Рауль Хаджимба поручил правоохранительным структурам провести расследование убийств. «Никакой пощады, никаких оправданий не должно быть», – заявил он. Его заместитель Виталий Габния отметил, что власти региона также планируют подключить российских экспертов во время следственной экспертизы, которая, по его словам, будет проведена «не только на территории Абхазии, но и в России».

Рауль Хаджимба имел в виду два последних убийства, но на самом деле они стали причиной массовых протестов не только из-за выросшего уровня криминала, сколько из-за бездействия властей. К акциям протеста присоединились политические партии и общественные организации: «Амцахара», фонд «Апра», «Кяразаа», «Айтайра», «Абзанхара» и «Женщины в политике». Они опубликовали совместное заявление, в котором осудили «беззаконие» в Абхазии и подчеркнули недееспособность властей сепаратистского региона.

В ответ на это Рауль Хаджимба отметил, что нет государства, где удалось полностью искоренить преступность. «Назовите хоть одно государство, которому это удалось. К сожалению, преступность присутствует в нашей жизни. Задача государства заключается в том, чтобы минимизировать это явление, создать условия для того, чтобы те, кто обязан работать в этом направлении, получали наибольшую поддержку со стороны государства», – сказал Хаджимба.

В Абхазии уже давно, с 1993 года, называют свою сепаратистскую территорию «государством». Здесь при помощи российского бюджета создали структуры, которые скорее имитируют государственную систему, нежели являются действенными органами. В Абхазии есть МВД, в котором больше генералов и полковников, чем во всей Грузии, однако уровень преступности в сепаратистском регионе невероятно высок и увеличивается с каждым годом. Милиция, одетая в советскую форму, не справляется, «государственные органы» лишь формально руководят территорией. Выросший уровень преступности повлиял на туристический бизнес и, соответственно, на социальное положение жителей Абхазии, которые по-прежнему считают свою сепаратистскую территорию «независимой».

12 июня в селе Нижняя Эшера была изнасилована и убита 13-летняя девочка; спустя пять дней подозреваемый Астамур Джопуа явился в милицию, но преступления не признал. Подозреваемый оказался не только братом лидера партии «Аинар» Алмаса Джопуа, но и сотрудником охраны лидера Абхазии Рауля Хаджимба. Начальник Службы охраны поспешил заявить, что Астамур Джопуа покинул службу незадолго до преступления, 8 июня. Спустя пять дней после убийства девочки ее сестру Анжелу Джгамазию нашли мертвой с пулевой раной в затылке.

Криминальная ситуация в Абхазии стала проблемой даже не «государственной», сколько общенациональной

И это далеко не первый за последнее время случай изнасилования и убийства несовершеннолетних. В 2013 году было обнаружено тело девятилетней ученицы гумистинской средней школы Сухумского района Варджинэ Сурменелян. Летом 1997 произошло еще одно страшное преступление – в районе Сухумского железнодорожного вокзала был изнасилован и убит мальчик. Одно из громких преступлений последних лет – «умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», когда был убит курсант средней школы милиции Мераб Гергедава. Согласно материалам следствия, курсант был убит в результате ссоры, когда вместе с двумя приятелями поехал в село за марихуаной. Один из убийц, Тигран Торосян, также является сотрудником Государственной службы охраны республики.

Криминальная ситуация в Абхазии давно уже стала проблемой даже не «государственной», сколько общенациональной. На всей территории оккупированной части Грузии преступления – грабежи, вымогательства, убийства – совершаются и против приезжих, поверивших туристической рекламе и поехавших в Абхазию, где население готово зарабатывать, но не умеет обслуживать, где к любой пенсионерке с внуком относятся как к обладательнице мешка денег и не стесняются кормить плохо, но за это брать много денег. К этой невзрачной картине следует добавить неубранные пляжи, старые с советской мебелью номера. Все те же признаки неустроенности, которые существуют и в абхазской милиции и в «государственных» структурах, поскольку большую часть специалистов в туристическом бизнесе и управленцев изгнали во время войны в 1992-1993 годах. Создать новый сервис или чиновников за эти 24 года не удалось.

Война 25-летней давности сыграла дурную шутку с сепаратистами, превратив их в вечных героев

Выступая на совещании, посвященном ситуации в Абхазии, глава марионеточного режима Хаджимба вынужден был сознаться: «Некоторое время после войны у нас не было понятия «воров в законе», «смотрящих» сейчас стало больше чем чиновников. Над кем они смотрят, и над чем они смотрят? Это стало ритуальным действием среди молодежи». Выпускник Минской школе КГБ Рауль Хаджимба лукавит, когда говорит об отсутствии криминала в прошлом, забыв напомнить о том, как и кем закупалось оружие в первые месяцы противостояния в Абхазии, пока в 1993 году на сторону сепаратистов не встали российские военные. Война 25-летней давности сыграла дурную шутку с сепаратистами, превратив их в вечных героев, пропаганда постаралась представить их неприкасаемыми – как в России. Увешанные наградами уже состарившие ветераны не могут решать ни моральные проблемы, ни справиться с криминалом, частью которого стали теле же ветераны.

В самом начале сепаратистского движения, когда оно планировалось в московских кабинетах, много говорилось о восстановлении традиций, культуры, языка, абхазских традиций «апсуара», которые могли бы объединить общество. «Апсуара» – морально-этический кодекс древних апсуа, немногочисленных жителей горной местности Абхазии, близких по своему происхождению к адыгским племенам Северного Кавказа, черкесам прежде всего. Два года назад в Абхазии была создана политическая партия «Аинар», идеологией которой провозглашен «этический кодекс Апсуара». «В дальнейшем государственная идеология, основанная на Апсуара, определит естественный долгосрочный вектор развития страны, в соответствии с которым будут сформированы новая система государственного управления, новая финансовая система, правовая система, внешнеполитическая стратегия», – говорится в программе партии. Брат лидера этой партии и совершил недавнее тяжкое преступление – изнасиловал и убил 13-летную девочку.

Абхазия которую неделю бурлит. Спустя неделю после убийства в Сухуми состоялся митинг родственников убитой девочки. Один из выступающих, Отар Джгамазия, сказал: «Мы обращаемся ко всем жителям Абхазии: понимая ситуацию, в которой оказалась эта семья, мы все должны объединиться, чтобы больше такого не могло повториться. Здесь не стоит вопрос о политических играх, здесь стоит вопрос о нашей с вами жизни. Как мы будем жить, смогут ли наши дети просто играть во дворе? К сожалению, у нас получается так: законы пишут для народа, а сама та власть, которая наверху, которая должна нас защищать, – они по понятиям живут».

Отар Джгамазия имел в виду, что родственники подозреваемого в преступлении – влиятельные в Абхазии люди: они провели фамильный сход, на котором осудили преступление и отреклись от обвиняемого, в том числе и брат, являющийся «депутатом парламента» и главой партии «Айнар» Алмас Джопуа. тетя обвиняемого Тали Джопуа ушла в отставку с должности руководителя государственного телевидения, ее супруг, министр внутренних дел Аслан Кобахия, формально находится в отпуске.

От России дальнейшего финансирования ожидать не приходится – там появились серьезные финансовые трудности, чтобы еще и содержать чужих предателей

Общественная палата Абхазии, созданная по образу и подобию российской, приняла обращение, в котором привычно выразила обеспокоенность: «Обострение криминогенной ситуации в стране вызывает вполне обоснованное возмущение граждан, требующих незамедлительного наведения порядка и наказания преступников по всей строгости закона. Важно, чтобы ни одно преступление не оставалось безнаказанным, вне зависимости от служебного положения, прошлых заслуг, политических пристрастий или родственных связей нарушившего закон. Снижение уровня преступности и обеспечение безопасности граждан являются на сегодня наиболее актуальные задачи, от эффективного решения которых зависит само существование нашего государства».

«Депутат парламента» Батал Табагуа ошарашил Общественную палату предложением найти деньги и создать «мощное МВД», полагая, что вся проблема в деньгах. В одном он был прав – когда уточнил, что «это вопрос нашего выживания». Однако почему только сейчас, спустя 24 года «обретения независимости», в Абхазии поняли, что ситуация катастрофическая? А от России дальнейшего финансирования ожидать не приходится – там появились серьезные финансовые и экономические трудности, чтобы еще и содержать чужих предателей.

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