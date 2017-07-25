Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Москва использовала Косово для оправдания перехода Крыма», – полагает сербское издание В92. «Так это оценивается в анализе Департамента международных отношений и европейской интеграции в Национальном университете политических исследований и государственного управления в Бухаресте, который агентство «Бета» процитировало в четверг. В соответствии с ним, «Москва особенно использует элементы реинтерпретации истории, гуманитарные и этнические факторы», а также «переосмысление действий Запада на Балканах». В статье, озаглавленной «Непрерывность и изменения в инструментализации прецедентов: как Россия использует Косово для оправдания аннексии Крыма», исследователи Василе Ротарь и Мируна Тронкота рассматривают «инструментализацию» косовского прецедента «со стороны России», заключая, что эти «аргументы сыграли важную роль в использовании прецедента Косово в российской внешней политике». Румынские эксперты, как цитирует «Бета», заявляют, что их выводы «подтвердили первоначальное предположение», что основной российской политической повесткой было узаконить аннексию Крыма с помощью инструментализации этого прецедента, основанного на «эластичных» характеристиках: изменении международных норм, переосмыслении истории и апеллировании к Западу».

«Siemens прекращает продажу турбин в Россию из-за разногласий насчет санкций», – пишет американская газета The New York Times. «Спор между Берлином и Москвой обострился в пятницу после того, как немецкий промышленный гигант Siemens заявил, что прекратит поставки оборудования для электростанций в Россию после того, как газовые турбины были переправлены на спорную территорию Крыма без учета пожеланий компании. Siemens также добился сокращения связей с российским партнером, что стало еще одним признаком ухудшения торговых отношений с Россией, когда-то рассматривавшейся как перспективный рынок для немецких автомобилей, машин и других товаров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что турбины, поставленные в Крым, были сделаны в России из российских частей и поэтому не подпадали под санкции. Siemens оспаривает эту интерпретацию, заявляя, что оборудование по контракту подлежит санкциям. В будущем, по словам Siemens, он будет поставлять только то оборудование, которое его рабочие будут устанавливать сами, чтобы не было никаких дальнейших нарушений санкций. Помимо прекращения поставок турбин, Siemens заявил, что продаст свою долю в российской компании «Интеравтоматика», которая продает технологии для электростанций. Штеффен Зайберт, представитель правительства Германии, заявил в пятницу, что передача турбин «совершенно неприемлема». Правительство рассматривает вопрос о том, какие меры следует принять в ответ, сказал Зайберт журналистам в Берлине. В своем выступлении в этом месяце Маркус Эдерер, заместитель министра иностранных дел Германии, назвал транспортировку Россией турбин Siemens (в Крым – КР) «негативным сигналом».

«Россия планирует запустить ТЭС в Крыму, несмотря на возражения компании Siemens», – сообщает египетский портал Youm7. «Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов заявил, что намерение Siemens запретить установку ее турбин на полуострове Крым никоим образом не повлияет на запуск теплоэлектростанции, который запланирован на первый квартал 2018 года. «Дата запуска станции была назначена на первый квартал 2018 года, и ничего не изменилось», – сказал он российскому новостному агентству «Спутник» в пятницу. «Турбины и оборудование, установленные в Крыму, – российского производства, а не немецкой компании».

«Кинорежиссер Эмир Кустурица даст концерт в Крыму», – сообщал в воскресенье испанский портал HOY (Эмир Кустурица выступил в концертном зале «Юбилейный» в Ялте 23 июля – КР). «Эмир Кустурица, известный сербский кинорежиссер, прибыл в воскресенье на украинский полуостров Крым, аннексированный Россией, чтобы дать концерт со своей группой The No Smoking Orchestra. «Я знаю, что в Ялте прекрасный ландшафт и красивые девушки», – сказал режиссер после своего прибытия в Симферополь, передает российское информагентство РИА Новости. Президент России Владимир Путин в прошлом году удостоил Кустурицу Орденом Дружбы на церемонии в Кремле. Визит режиссера и музыканта в Крым бросает вызов санкциям, налагаемым Украиной на артистов, посетивших черноморский полуостров после российской аннексии в 2014 году. Украина ввела строгие правила для посещения Крыма, которое позволено только с разрешения Киева и через определенные пункты (пропуска – КР). В августе пройдет музыкальный фестиваль Crimea, в котором примут участие немецкая техно-группа Scooter (популярная в бывшем Советском Союзе в 1990-е годы) и российская рок-группа «Ленинград».