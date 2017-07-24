Крым.Реалии продолжают следить за сезоном гастролей на полуострове. На днях в Крыму встречали российского исполнителя Филиппа Киркорова, артистку-балерину Анастасию Волочкову и сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицу.

Выступление Эмира Кустурицы, очевидно, станет главным событием нынешнего лета в Крыму. Хотя отметились на полуострове и не менее известные российские артисты. Интересно, что если ранее гастролеры, выступавшие на полуострове, оправдывались тем, что они «вне политики» и поют для простых людей, то теперь некоторые из них все больше высказывают собственные политические оценки нынешнему статусу Крыма и открыто поддерживают политику российских властей.

Киркоров и его фуры

С 17 по 21 июля на полуострове гастролировала «звезда» российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров. Свое шоу «Я» он представил в четырех городах Крыма: Феодосии, Алуште, Евпатории и Ялте.

В этот раз исполнитель взял с собой на гастроли детей, с которыми успел между выступлениями посетить сафари-парк «Тайган». Администраторы Киркорова разместили в соцсетях фото семейства артиста в аэропорту «Симферополь», задокументировав таким образом факт нарушения артистом украинского законодательства.

В то же время ялтинец Сергей Сардыко в соцсетях пожаловался на организаторов концерта Киркорова, которые оставили рекламные фуры прямо на набережной города.

«20 июля на набережной Ялты, загородив скамейки и свободный проход отдыхающим, встали две фуры Киркорова с целью рекламы. Почему такое хамство допускают наши местные власти и ГИБДД?! Не видят? А, может, за «плохое зрение» им выдадут контрамарки на концерт, билеты-то стоят от 2600 до 7100 рублей», – пишет он.

В подтверждение ялтинец обнародовал видео.

Кустурица крымчанам: «Вы – часть Российской Федерации»

23 июля в концертном зале «Юбилейный» в Ялте выступил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Он тоже прибыл на полуостров самолетом без согласования с украинскими властями. При этом на вопросы журналистов в аэропорту «Симферополь», не боится ли Кустурица оказаться в «списке запрещенных артистов в Украине», артист ответить отказался. Но в дальнейшем разговоре назвал Крым российским. «Я знаю Ялту с того договора, который они сделали по Второй мировой войне. Я знал, что в Ялте очень хорошая погода, что здесь очень хорошие девушки. Все, что здесь, интересно для меня, потому что вы тоже часть Российской Федерации», – заявил он.

Позже артист заявил российским СМИ, что «не понимает, что это за проблема – санкции». «Здесь (в Крыму – КР) не была война, здесь был референдум, где люди сказали, что хотят жить с Россией. Я на территории группы соединения. Это органический процесс и я верю, что это надо было сделать», – заявил Кустурица и пообещал подыскать локацию в Крыму для съемок нового фильма.

В соцсетях можно найти множество восторженных откликов о выступлении Кустурицы в Ялте. В то же время одна из зрительниц концерта утверждает, что техника, которая была смонтирована на сцене «Юбилейного», сильно слепила зрителей, из-за чего они вынуждены были пересаживаться на другие места.

«Видимо, команда Кустурицы не ожидала такого. Они привезли свое оборудование со стандартными настройками и не было времени проверить, как будет работать свет. Технику они настраивали до самого концерта. Но когда сообразили, что по верхним рядам бьют светопушки, их отключили», – рассказала крымчанка Крым.Реалии на условиях анонимности.

Интересно, что визит Кустурицы в Крым привлек внимание и местных чиновников. Спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов после концерта лично пообщался с артистом. О чем именно – неизвестно. Но, по словам самого спикера, он предложил Кустурице снять фильм о «крымской весне».

Вместе с тем вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко назвал визит Эмира Кустурицы в Крым «неуважением к украинцам и крымским татарам». «Настоящий великий артист не может так действовать», – написал он в Twitter.

После выступления в Ялте имя Эмира Кустурицы внесли в украинскую базу «Миротворца».

Волочкова и «невероятный Боинг»

На данный момент продолжает гастроли в Крыму и российская артистка-балерина Анастасия Волочкова. Она прибыла на полуостров в рамках благотворительного тура «Симфония добра», проводящегося под патронатом подконтрольных России властей Крыма. Выступления Волочковой проходят в Феодосии, Ялте, Симеизе, Евпатории и Белогорске.

Сойдя с трапа самолета в Симферополе, артистка принялась расхваливать журналистам крымские курорты и инфраструктуру: «Самолеты какие стали летать, курорты в Крыму потрясающие, сервис налаживается, становится все ярче, все невероятнее. Сколько отдыхающих!».

Пока российские туристы жалуются на авиаперевозчиков из-за непредвиденных задержек рейсов в крымском направлении, Волочкова рассыпается в комплиментах «Боингу», в котором прилетела в Симферополь.

«Я прилетела на самолете из Москвы. Мы летели с моим директором эконом-классом. Рядом были очень хорошие замечательные люди. Мне даже одна женщина уступила место, потому что она понимала, что мне нужно ножки положить на стеночку, а не на голову впереди сидящему человеку. Это было так трогательно. И это был такой невероятный «Боинг». На Мальдивы такие не летают», – заявила балерина.

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По словам артистки, поездку ее команды в Крым оплатил российский бизнесмен Петр Емельянов, на деньги которого покрыты все транспортные расходы, а также проживание в отеле «Ялта-Интурист».

Следует напомнить, что в 2012 году во время гастролей в Крыму Волочкова публично благодарила за помощь тогда еще главу крымского правительства Крыма Анатолия Могилева и его первого заместителя Павла Бурлакова. Связаться с ними ей удалось, как она рассказывала, благодаря Михаилу Добкину – на тот момент губернатору Харьковской области, члену Партии регионов.

Теперь артистка не скрывает, что приехала на полуостров по приглашению подконтрольных России местных властей, и благодарит уже их. «Нужно отдать должное нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и Сергею Валерьевичу Аксенову (российский глава Крыма – КР) за то, что они делают так, чтобы Крым процветал», – заявила Волочкова журналистам.

Она утверждает, что внесение ее имени в украинскую базу «Миротворца» «никак на нее не влияет» и она готова «выйти на амбразуру», защищая Россию.