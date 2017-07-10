В этом году в Украине проходит рекордное количество музыкальных фестивалей. Впрочем, далеко не всех указанных на афишах звезд в конце концов дождутся зрители. Кого из российских гастролеров возвращают на украинской границе домой? А кто из них без проблем зарабатывает гонорары на концертных площадках страны даже после выступлений на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму? Журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии» знают ответ.

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Музыкальный фестиваль Atlas Weekend в Киеве ‒ пять суток, тысячи зрителей, восемь площадок и двести музыкантов со всего мира. Однако не все концерты прошли удачно.

Концерт группы «Дельфин» выглядел так: зрители будто бы в караоке, на сцене группа без фронтмена Андрея Лысикова. Вместо него ‒ послание: «Есть закон, который не позволил мне пересечь границу. Это все. Я хочу быть сегодня на этой сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо».

​В Facebook Дельфин добавил: «Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен».

«Непосредственно на границе мы запретили въезд на территорию Украины и поставили штамп о запрете въезда сроком на три года», ‒ прокомментировал помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

И таких «невъездных» с начала года уже семьдесят. Но причина для всех одна: «За то, что они нарушали законодательство Украины и посещали оккупированный полуостров через закрытые пункты пропуска», ‒ пояснил Слободян.

Сначала запрет касался тех артистов, которые поддержали аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Позже «бан» распространился на всех музыкантов, которые приезжали с гастролями или просто как туристы на Донбасс и в Крым в обход официальных украинских пограничных пунктов.

Среди них ‒ российский рокер Найк Борзов. Он, как и «Дельфин», не доехал до Atlas Weekend. И прокомментировал это в соцсетях: «Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ».

Неожиданностью запрет на въезд в Одессу на концерт стал и для белорусско-российской певицы Бьянки. На это она пожаловалась в Instagram.

Как и Бьянка, ветераны российского рока, группа «Крематорий» выступали в Крыму после аннексии. Но несмотря на это, приняли приглашение организаторов Atlas Weekend. Хотя меньше чем за месяц до оупен-эйра музыкантов внесли в базу сайта «Миротворец». На это «Крематорий» опубликовал обращение: «Для нашего коллектива нет пределов и государств, есть только люди! Мы музыканты, и для нас самое главное ‒ творчество». И заранее отменили концерт в Киеве.

Почему одним можно, а другим ‒ нет?

В этом году Atlas Weekend посетило рекордное количество зрителей ‒ около 400 тысяч. Многие из них ждали именно тех звезд, чьи выступления отменили из-за запрета на въезд (в Украину ‒ КР).

«К сожалению, несколько исполнителей действительно не доехали. Из-за некоторых ситуаций с нарушением норм законодательства, которое у нас несколько лет назад чуть изменилось. Из-за ситуации, которая оказалась в стране глобальной. Ну, в принципе, большинство артистов, даже из России, к нам доехали», ‒ рассказал организатор Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко.

Действительно, если кому-то въезд и запретили, то российская группа Anacondaz хоть и нарушила закон Украины, но легко пересекла границу и успешно выступила на киевском фестивале.

Так почему одним можно, а другим ‒ нет? «Если у нас нет убедительных доказательств в отношении того или иного гражданина, то, конечно, такой гражданин сможет попасть на территорию Украины. Просто у нас сейчас, возможно, еще не до конца сформирована доказательная база», ‒ объясняет Олег Слободян.

Помочь собрать эту доказательную базу пограничники просят самих украинцев. На сайте ведомства любой желающий может добавлять в «стоп-список» видео и фото пребывания российских артистов в Крыму или в группировках «ЛНР» и «ДНР».

Музыканты Аnacondaz на обратном пути все же получили от украинских пограничников трехлетний запрет на въезд в Украину.

«Штрафовать и сажать»: как наказывать нарушителей?

Эксперты считают, что если есть закон, его нужно выполнять. Всем. А избирательный подход ‒ кому-то можно, а кому-то нет ‒ вредит Украине.

«Если есть достаточно жесткое решение о недопуске на территорию страны, а в отношении гражданина другого государства ‒ это очень жесткое решение. Если это решение пересматривается ‒ потому что «так надо», потому что «музыкальный фестиваль», потому что «фанаты попросили» ‒ извините, это смешно, это анекдотично. В таком случае выглядят клоунами как те, кто принял такое решение, так и те, кто его пытается выполнить, либо не выполнить», ‒ отметил аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Действующего закона достаточно не всем. Вице-премьер и экс-министр культуры Вячеслав Кириленко решил наказывать не артистов, а организаторов концертов. Чиновник предлагает обязать промоутеров за месяц предупреждать правоохранительные органы о приглашении в Украину российских звезд. Силовики должны их проверить и дать заключение: не были в Крыму или на оккупированном Донбассе ‒ добро пожаловать, были ‒ до свидания!

Нардепы тоже решили не стоять в стороне. Написали свой законопроект. В нем хотят зеркально запретить российским артистам выступать в Украине, а украинским ‒ в России, в группировках «ЛНР» и «ДНР» и аннексированном Крыму. За концерт в Российской Федерации собираются наказывать штрафом или даже сажать ‒ на три года.

«Возмущает, что наша власть ничего не делает. Ни СБУ, ни полиция ‒ никто не работает на то, чтобы привлекать их к ответственности как-то по-другому. Поэтому мы зарегистрировали этот законопроект», ‒ отметил народный депутат Украины Михаил Головко.

«Черный список» невъездных звезд ‒ благодатная тема для пропагандистских телешоу на российских каналах.

«Маленькая страна, в которой нет никакой независимости, у которой плохая экономика, в которой нет ничего, зависящая полностью от России, от мира! Она не может делать сама вот такие телодвижения ‒ запрещать и так далее», ‒ настаивал на одном из пропагандистских каналов российский музыкальный критик Сергей Соседов.

Тем временем гастрольный летний сезон в разгаре. Публика требует зрелищ. В Киеве, Крыму и на Донбассе. В оккупированном Донецке, где украинские законы не действуют, снова анонсируют приезд российских музыкантов. На этот раз рэперов.