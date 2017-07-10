В Крыму – петь?

Власти Украины расширили "стоп-лист" российских артистов, которым запрещен въезд на территорию страны. В новый список попали еще семьдесят человек. Всего же за последние три года выступать на украинских сценах запретили более пятистам деятелям культуры. Российские депутаты называют такие действия "уделом слабаков", а концертные площадки якобы добровольно отказываются от сотрудничества с украинскими исполнителями.

Если первые запреты, введенные еще в октябре 2014 года, были неожиданными для российских артистов, то вскоре схема попадания в "черный" список стала предельно ясна: персонами нон-грата в Украине становятся артисты, которые гастролировали в аннексированном Крыме или высказывались в поддержку политики российского правительства. Тем не менее, даже после выступления таких певцов на полуострове их все-таки зовут на украинские фестивали, завлекая аудиторию громкими именами на рекламных плакатах. Так в июле этого года до пятидневного музыкального события Atlas Weekend в Киеве не смогли добраться семеро приглашенных российских исполнителей. Организаторы фестиваля отказались объяснять, почему они позвали артистов, не узнав заранее, все ли у них в порядке с правом въезда не территорию Украины.

В официальной группе фестиваля "Вконтакте" люди неоднозначно расценили такой запрет. Есть те, кто считает, что не стоит смешивать искусство с политикой. Но есть и те, кто положительно отнеслись к решению власти запрещать въезд артистам, "которые поддерживают террористов".

Единственной российской группой, которая смогла попасть на фестиваль, стала Anacondaz. Но уже при выезде из страны ребята узнали, что это было их последние выступление в Украине на ближайшие три года – это минимум при попадании в "стоп-лист". А максимум – пять лет. Для многих артистов это не столько финансовые потери, сколько личные: кто-то родился в Украине, там живут их родственники и друзья:

– Это просто обидно: причем здесь артисты и политика, – говорит в интервью Радио Свобода певец Сергей Пенкин. – Я, например, в Одессу хотел съездить к своим друзьям. Это ведь уже совсем личные вопросы. Сложно сказать, перестану ли я из-за этого выступать в Крыму, но в этом году я туда не еду.

По словам представителей украинской власти, искусство здесь ни при чем:

– После того, как Россия напала на Украину и аннексировала полуостров Крым, эта территория все равно остается территорией Украины. Соответственно, каждый, кто посещает Крым без получения официального разрешения украинских властей, является нарушителем государственной границы. Это относится как к артистам эстрады и кино, так и к обычным гражданам: как России, так и третьих стран. Есть случаи, когда Крым посещали депутаты европейских стран. Им также был запрещен въезд на территорию Украины, – комментирует советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Зафиксировать приезд в Крым публичных личностей достаточно просто: концерты артистов рекламируются заранее, о выступлении того или иного западного политика могут написать в новостях. Но для получения информации о незаконном (с точки зрения украинского законодательства) перемещении обычных граждан работает другая система. Существует два сайта, на которых любой украинец может сообщить о въезде на территорию Крыма из России: "Миротворец", где нарушителей вносят в список "чистилище", и сайт Госпогранслужбы, где действует "стоп-лист". Для подтверждения просят прикреплять фотографии или видео, доказывающие нарушение закона.

– Однако люди нарушают этот закон, – продолжает Геращенко, – летают или самолетами из России, или добираются через Керченскую переправу. В таком случае они становятся нарушителями территориальной границы Украины. Такие нарушения фиксируются в тех случаях, когда нам становится это известно, имена граждан размещаются волонтерами в общественной базе данных "Миротворец", на которую обращает внимание служба безопасности Украины, пограничная служба. Это наша мера воздействия на тех, кто нарушает законы страны.

Артисты, попавшие в первые "стоп-листы", с запретом смирились, хотя он доставил им много неудобств:

– Я была в одном из первых черных списков, потому что нашли мое интервью, которое я давала еще лет десять назад, еще до всех перипетий Украины с Россией, – рассказывает российская певица Эвелина Бледанс. – Я говорила, что Крым никогда не был Украиной. Я здесь родилась, и никогда не было ни украинских надписей на парикмахерских и магазинах, никто не говорил по-украински. Я уже свыклась с запретом. Но из-за него, конечно, я понесла потери. Финансовые, потому что я могу участвовать в очень большом количестве спектаклей в Украине. И личные: у меня друзья, родственники там живут. Но пока, к сожалению, ничего нельзя изменить.

Некоторым артистам все-таки удается выступить и в Крыму, попадая на него с территории России, и в других городах Украины. Об этом, например, рассказывает солист российской группы Hi-Fi Митя Фомин в интервью украинскому телеканалу "1+1" после выступления на джазовом фестивале во Львове. Певец предположил, что представители СБУ еще просто не знают о его перемещениях. Фомин добавляет, что считает Крым "по факту российской территорией".

Не возникает проблем с гастролями и у российского юмористического шоу Comedy Woman:

– Я, если честно, не помню, как именно мы летели в Крым, всеми планированиями поездок занимаются продюсеры. Но с пересечением границы Украины у нас никогда проблем не было, – уверяет участница шоу Наталья Сысоева.

Если артист-гражданин Украины выступает на российских концертных площадках, это тоже может стать причиной того, что концерт на родине не состоится. Так несколько раз срывались выступления уроженки Киева Светланы Лободы, которую в Украине представители радикальных движений называют "любительницей российского рубля". Последний раз в Одессе перед началом ее концерта неизвестные стали кидать петарды под ноги собравшимся фанатам. В полицию поступило сообщение о минировании здания клуба, где должна была петь Лобода. Выступление пришлось отменить. Среди нарушителей правопорядка были замечены сторонники "Правого сектора", которые обвиняют Лободу в "поддержке российского агрессора".

Угрозы от соотечественников поступали и украинскому музыканту Ивану Дорну, в связи с чем в мае 2017 года он отменил свой концерт в Одессе. Претензии к политическим взглядам артиста высказывают обе стороны. Украинцы обвиняли его в дружбе с российскими певцами, которые поддерживали "политику агрессора". А россияне – в том, что он пожертвовал деньги на поддержку АТО, о чем написал в социальных сетях волонтер и шоумен Сергей Притула. В интервью российскому журналисту Юрию Дудю Иван объяснил, что "деньги давались на пострадавших в Мариуполе, когда произошел обстрел. Но один из волонтеров, который и писал этот пост, решил распорядиться этими деньгами по-другому". Сам Иван Дорн на своих концертах всячески пытается помирить народы, утверждая со сцены "между нами нет ничего, кроме дружбы".

Против выступления Ивана Дорна в России высказывался и депутат Государственной думы страны Виталий Милонов: "В России певцы, восхваляющие убийц, петь не будут, выступать не будут, ни копейки зарабатывать здесь не будут. Никакой ротации, никакой пропаганды этих дорнов", – сказал Милонов в интервью радиостанции "Говорит Москва". Однако в разговоре с Радио Свобода Милонов от своих слов отказывается:

– Вы высказывались за запрет на въезд в Россию Ивана Дорна и группы "Бумбокс"…

– Кого? Там куча фейковых новостей было, – говорит Милонов. – "Бумбокс" – я даже не знаю, кто это такой. Ивана Дорна тоже плохо знаю. Я могу только сказать, что они придурки, попсовики, и фонограмщики. Но о том, чтобы им запретить въезд, я не говорил. Я высказывался только о событиях на пике напряженности, когда шины горели в Киеве, о группе "Океан Ельзи", которая выступала на Майдане. Я сказал, что неуместно людям, выступающим на Майдане, пропахшим этим газом, выступать в России. Составлять черные списки украинцев – это удел слабаков. Это мелкая позиция, которая говорит о том, что государство не развито. Если они боятся какой-то певицы в короткой юбке, думают, что она угрожает украинской государственности, о чем может идти речь.

Повлиять на выступления Дорна в России Милонову не удалось, что не скажешь о концертах других украинских групп. Законодательно ни участникам "Бумбокса", ни "Океан Эльзи", ни другим украинским артистам не запрещено въезжать на территорию России. Но концертные площадки просто отказываются от организации их выступлений.