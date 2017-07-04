«Крымское клеймо» на российских артистах

Специально для Крым.Реалии

Тяжела и неказиста жизнь российского артиста. Одно выступление в Крыму или публичная поддержка кремлевской оккупации может обернуться скандалами, внесением в «черные списки» и проблемами в Европе. «Крымнаш», за который «культурные деятели» агитировали три года назад, теперь выходит им боком.

За два дня в Украину не пустили семерых певцов из России. Исполнителей, ранее выступавших в аннексированном Крыму, ждали в Украине организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend. В «черном списке» оказались музыкант Найк Борзов и четверо членов его группы, а также солист группы «Дельфин» Андрей Лысиков. Певица Бьянка планировала выступить в Одессе, но ей также запретили въезд в Украину. Власти страны в очередной раз напомнили, что иностранцы, посетившие полуостров через закрытые пункты пропуска, нарушили украинское законодательство.

Такое происходит не впервые. В СМИ и раньше появлялись сообщения о том, что того или иного артиста не пустили в Украину из-за посещения Крыма или публичных заявлений о войне на Донбассе. Особенность нынешней ситуации в том, что их начали «банить» скопом.

В первый год аннексии российские исполнители делали вид, что ничего не происходит. Теперь поведение официального Киева вызывает у них нескрываемое раздражение. На днях тему затронули в эфире одного из ток-шоу на НТВ. Музыкальный критик Сергей Соседов, ранее работавший в Украине, разразился хамским комментарием. «Украина себя ведет так, как ей позволено себя вести! Отказывает артистам, не пускает второго, третьего, десятого (российского артиста – КР). Потому что это ей позволяет, видимо, Европа. Кто-то там за ней стоит. Маленькая страна, у которой нет независимости, у которой плохая экономика, которая полностью зависит от России и мира, не может сама делать такие телодвижения», – возмутился музыкальный критик.

Высказывание Соседова – истерика, замешенная на имперских комплексах и пещерной украинофобии

Высказывание Соседова – истерика, замешенная на имперских комплексах и пещерной украинофобии. Он высказал то, о чем думает большинство российских «культурных деятелей». Артистов и музыкантов бесит, что «слабая» Украина не позволяет им приехать на территорию бывшей российской колонии и заработать денег на выступлениях. Они делают вид, что не понимают подлинных причин происходящего. Кремль совершил акт агрессии против суверенного государства, «откусил» украинский полуостров и устроил бойню на Донбассе. Они хотят верить, что в Крыму прошел «законный референдум», жители республики «сами захотели» быть в составе России. Следовательно, все претензии Киева Запада к аннексии – якобы необоснованные. Мол, московский артист приехал в «российский» Крым – какие тут проблемы?

Они продолжают считать украинцев глупыми «младшими братьями», которых можно ограбить средь бела дня, а потом под рассказы о «вековой дружбе» еще и заработать на них. Сергей Соседов пять лет не вылезал из Украины, был одним из судей на певческом шоу «Х-фактор». Сомнительно, что московский гость работал бесплатно. А летом 2014 года он открыто поддержал оккупацию украинского полуострова.

В этом плане российская «культурная элита» ничем не отличается от пресловутого «путинского большинства». В глубине души они понимают, что их власти совершили преступление, но продолжают повторять мантры кремлевского ТВ. Московских шоуменов раздражает, что из-за Крыма начались проблемы с выездом в Европу. «Классический» пример – продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия (настоящее имя – Алла Перфилова). Их имена фигурируют в списке 400 «деятелей культуры», поддержавших действия президента Владимира Путина в Крыму и на Донбассе. Валерию со скандалом не пустили выступить на «Новой волне» в латвийской Юрмале. Пригожин угрожал судебными разбирательствами, но дальше громких заявлений дело не пошло. Теперь супружеской паре приходится оправдываться, отрицая поддержку аннексии Крыма.

«Крымнаш» оказался клеймом клятвопреступления и позора, которым покрыло себя российское общество

Цинизм ситуации в том, что российские артисты винят в собственных проблемах Украину, а не кремлевское начальство. В этом плане Соседов выступил выразителем коллективных интересов и комплексов московской богемы. Весной 2014 года Крым им виделся орденом на необъятном теле России, символом государственного величия. Однако «Крымнаш» оказался клеймом клятвопреступления и позора, которым себя покрыло все российское общество и – в особенности – «культурные деятели».

Дело в том, что до аннексии Крыма и войны на Донбассе Украина была лишь обновленной версией УССР. Молодой государственный организм изнутри разъедали колониальные «метастазы». Национальное строительство было лишь имитацией. Реальной властью обладали бывшие «красные директора», криминалитет, ориентированный на Россию, и финансово-промышленные группы. Государственные интересы подменили демагогией и «хотелками» промосковской агентуры: отказ от НАТО, якобы внеблоковый статус, языковые баталии, политические преференции «профессиональным русским», которые носились по Крыму и Донбассу с российскими флагами.

Российские артисты так и не поняли, что нынешняя Украина – совершенно другая страна. Они не могут поверить, что Киев не отказался от Крыма и способен жестко реагировать на нарушение украинских законов. Московским «культурным шовинистам» кажется, что без одобрения ЕС или США украинцы никогда бы не закрыли въезд их артистам. Они хотят верить собственной пропаганде, но выглядят при этом смешно и грустно. Современная Украина способна отстаивать национальные интересы. Добро пожаловать в реальность.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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