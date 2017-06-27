С началом курортного сезона в Крыму стартовал и сезон музыкальных гастролей. Немало артистов уже успели побывать на аннексированном полуострове, несмотря на его непризнанный статус и санкции в виде запрета на въезд в Украину. Ряд исполнителей планируют свои выступления в ближайшее время. Крым.Реалии собрали информацию о крымской летней афише.



В этом году украинские пограничники не допустили на территорию страны ряд российских артистов в связи с тем, что те ранее посещали Крым в обход украинских пунктов пропуска. В числе тех, кому по этой запретили въезд в Украину, оказались представительница России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлия Самойлова, российские певицы Кристина Орбакайте и Лолита Милявская, российская актриса Елена Яковлева и группа «Иванушки International». Последние заявляют, что в Крыму не выступали, а пострадали, вероятно, из-за своего солиста Кирилла Андреева, который ездил на полуостров по своим личным делам.

Тем не менее крымская афиша продолжает пестреть известными лицами. Российские артисты едут на полуостров, а местные организаторы концертов анонсируют выступления, в том числе, и западных исполнителей.



Ваенга и ее «черные пятки»

На прошлой неделе в Крыму гастролировала российская певица Елена Ваенга. На ее официальном сайте указано, что певица в течение десяти дней выступила в шести крымских городах: Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи и Феодосии.

В последние дни своего пребывания на полуострове Ваенга успела порелаксировать и попробовать здесь косметические практики. «И вот в черную-черную ночь приплывают кусучие-кусучие рыбы.......иииии..... отьедают у девочек черные-черные пяяяяятки», – написала она в инстаграме 21 июня.

Кроме того, Ваенга сделал запись с геотегом «порт Крым», в которой пожаловалась на то, что половина ее проблем в жизни от того, что она соглашается «на всякий «блуд».





Найк Борзов: из Крыма в Киев

В апреле в Симферополе и Севастополе выступил российский рок-музыкант и исполнитель Найк Борзов. Глава «Симферопольского рок-клуба» Игорь Нескубин обнародовал в соцсетях фото исполнителя в аэропорту «Симферополь», закрытом украинскими властями.

Тем не менее в его афише присутствует анонс выступления в Киеве, которое запланировано на 2 июля.

Мы никаких правил не нарушали, мы приехали в бар, сыграли 45-минутный концерт. Найк Борзов – это ж не Филипп Киркоров

Уже после того, как Борзов побывал в Крыму, его менеджер Елена Савельева в комментарии Крым.Реалии заверила, что музыкант не нарушал правил во время въезда на территорию полуострова и выразила надежду, что его присутствие на полуострове не помешает концерту в Киеве. «Мы никаких правил не нарушали, мы приехали в бар, сыграли 45-минутный концерт. <...> Найк Борзов – это ж не Филипп Киркоров, это же другое отношение и другая публика, и я искренне верю, что когда мы поедем в июле на фестиваль, всех пустят, мы порадуемся – в Украине не были давно», – заявила она.



Костюшкин в Ялте

В апреле побывал в Крыму российский исполнитель Стас Костюшкин. Бывший солист группы «Чай вдвоем», который сейчас выступает в проекте А-Dessa, развлекал публику и конкурсанток «Мисс Республика Крым-2017» в Ялте.

В 2014 году Констюшкин расхваливал отель «Ялту-Интурист», в котором отдыхал.

«Кукрыниксы»: крымские гастроли

В марте в Крыму выступила российская рок-группа «Кукрыниксы». Концерты группы прошли в симферопольском «Havana club» и севастопольском клубе «Артишок».

В социальных сетях активно обсуждали эти концерты. Пользователи пишут, что группа приезжает на полуостров с гастролями с 2014 года. В этом году практически все билеты на их выступление в Севастополе были раскуплены, пишут поклонники, покупавшие билеты на их выступление.​

Маршал и Цыганова: песни «российскому Крыму»

В марте нынешнего года в Симферополе выступили российские артисты Александр Маршал и Вика Цыганова. Они спели на концерте в честь годовщины российской аннексии Крыма.

Вика Цыганова открыто выражает поддержку политике российских властей во время событий весны 2014 года и называет Крым российским.

Александр Маршал тоже не впервые выступает в Крыму и активно участвует в политических мероприятиях. В 2014 году он, к примеру, выступал на Красной площади в Москве на митинге-концерте, посвященном «присоединению» Крыма.

Российские театралы в Крыму

В феврале в Симферополе выступили российские артисты Анастасия Заворотнюк, Даниил Спиваковский и Михаил Полицеймако. Они представили спектакль «Третий лишний». При этом Анастасия Заворотнюк заявила местным СМИ, что посещает Крым не только в рабочих целях, но и приезжает сюда в отпуск восстанавливаться после съемок.



Кто купил билеты в Крым

Крымские организаторы концертов уже обнародовали анонсы предстоящих выступлений нынешнего лета. По их информации, 23 июля в Ялте планирует выступить сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. При этом в его гастрольном графике Ялта значится как российский регион.

Также анонсируется приезд в Балаклаву (Севастополь) немецкой группы Scooter. В Германии политики и граждане активно обсуждают намерения известной группы выступить на полуострове. Среди прочего звучат призывы бойкотировать их концерты на родине, если крымские гастроли состоятся.

Анонсы выступлений в Крыму обнародовала на своей сайте украинская камерная группа Resonance, которая исполняет известные мировые хиты в собственной рок-обработке. В прошлом году группа гастролировала по России и на полуострове, выкладывая при этом фото своего с Керченской паромной переправы, тоже закрытой украинскими властями. Тем не менее после этого музыкантам удалось выступить в Киеве. А теперь они снова собираются с концертами в Крыму.

На сайте Resonance сообщают, что группа планирует свои выступления в Ялте, Алуште, Керчи, Севастополе и Симферополе с 20 по 24 июля.