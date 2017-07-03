Количество участников музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве достигла двух сотен. Некоторые из них так и не представили публике свои концертные программы, поскольку не смогли пересечь украинскую границу. Среди них «Дельфин», Найк Борзов и певица Бьянка (последняя должна была выступить в Одессе). В соцсетях активно обсуждают запреты на въезд российским артистам после их выступлений в аннексированном Крыму.

Российские артисты все меньше появляются на украинских сценах. Недавно запрет на въезд в страну получили солисты группы «Иванушки International», певица Лолита Милявская, рэпер Макс Корж, а теперь еще и певица Бьянка и некоторые участники фестиваля Atlas Weekend.

Дельфин и «стукачи»

Российского исполнителя Андрея Лысикова, более известного как Dolphin («Дельфин»), не впустили в Украину для выступления на фестивале Atlas Weekend – из-за его выступления в Крыму.

Музыканты группы Dolphin сыграли концерт без солиста. Тексты песен выводили на экран:

Кроме восторга от выступления без солиста и поддержки решения СБУ, были и те, кто возмутился запрету въезда певцу. Журналистка Екатерина Сергацкова, которая сейчас работает в «Украинской правде», на своей странице в фейсбуке задала риторический вопрос: кто «сдал» Андрея Лысикова в СБУ, чтобы ему запретили въезд в Украину.

Это заявление вызвало волну возмущения в соцсетях:

После этого Сергацкова решила скрыть свой пост и написала короткое разъяснение его значения:

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Найк Борзов и реестр организаторов-нарушителей

«Печально, что политики, забыв о людях, вмешиваются в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится, и музыка опять не будет знать границ», – обратился к своим фанам Николай Барашко, более известный как Найк Борзов. Его также не впустили в Украину из-за гастролей в аннексированном Крыму.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предложил создать реестр организаторов, которые приглашают в Украину исполнителей-нарушителей украинского законодательства.

В ​соцсетях активно обсуждали недопуск Найка Борзова в Украину – в основном, такое решение власти поддержали:

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«Были танцы», но не в Украине

Некоторых исполнителей, несмотря на выступления в Крыму, все же допустили на фестиваль. Группа Anacondaz, выступавшая в 2015 году на полуострове, смогла выступить на Atlas Weekend.

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Кроме Найка Борзова и «Дельфина», в Украину не смогла въехать российская певица, уроженка Беларуси Татьяна Липницкая, более знакомая под псевдонимом Бьянка. Ранее эта исполнительница попала в список украинского сайта «Миротворец». В своем инстаграме певица написала, что из-за плотного гастрольного графика уже и не помнит, где и когда она выступала.

«Иногда из-за плотного концертного графика и другие артистические дела я не помню, в каких городах я была месяц назад и какие меры там предпринимались. И, поверьте мне, мое выступление в Крыму было таким же искренним, как предыдущие 50», – отметила она.

​Накануне инцидента с певицей Бьянкой в Украину смог въехать белорусский рэппер Макс Корж. В феврале 2017-го ему не удалось пересечь украинскую границу из-за выступления в Крыму. Но в конце июня он все же похвастался фото из Киева на своей странице в инстаграме, рассказав фанам, что обжаловал запрет въезда в суде.

Аудитория соцсетей была удивлена: почему одних артистов, которые нарушили украинский закон, впускают на территорию страны, а другим запрещают въезд.

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Организаторы молчат

Иностранные артисты, приезжающие на гастроли в аннексированный Крым, тем самым нарушают украинское законодательство – и потому теряют возможность выступать на материковой части Украины. То же касается и артистов, которые высказывались в поддержку аннексии полуострова. Однако организаторы Atlas Weekend до сих пор не выступили с разъяснением, зачем пригласили на фестиваль артистов, которые не смогли бы пересечь украинскую границу.