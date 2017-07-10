Специально для Крым.Реалии

Лето – время традиционного «чеса» для артистов. Так они называют гастроли в глубинке, когда сборы максимальны, а требования к качеству выступлений минимальны. Желание подзаработать и жесткий гастрольный график гонят российских артистов в Крым. Почему они это делают, рискуя получить запрет на въезд в Украину, уголовные дела и попадание в список Интерпола?

Июль – время разгара гастрольного сезона. Обычно в это время в Крыму толпы разомлевших отдыхающих готовы были по вечерам вкушать плоды малодоступной в их регионах культуры. Но так было раньше – сейчас же туристов почти нет, а артисты из России все едут и едут. Достаточно дорогие билеты продаются слабо, поскольку отдыхают на полуострове в основном бюджетники или те, кто приехал погостить к родственникам, друзьям или знакомым.

3 июля в Доме офицеров флота (ДОФ) выступил «кошачьих дел мастер» Юрий Куклачев. 7 июля в Античном театре Херсонеса выступает Народный артист СССР Василий Лановой. С 5 по 9 июля в Севастополе – Театр юного зрителя из Екатеринбурга, на 10 и 11 июля запланированы гастроли государственного академического театра балета.

15 и 16 числа в рамках фестиваля экстремальных видов спорта на площади Нахимова выступят рэпер GUF (Алексей Долматов – КР) и Gayana (Гаяна Бойцова (Захарова) – КР).

17 июля в театре имени Луначарского – премьера лирической комедии «Не торопись прощаться» с Татьяной Абрамовой и Юрием Беляевым в главных ролях. А 19 июля в ДОФе севастопольцев обещает повеселить Ефим Шифрин.

20 июля на «Дискотеке 90-х» можно будет увидеть и послушать Кая Метова, Шуру, Татьяну Овсиенко и Рому Жукова.

23 июля театре Луначарского в спектакле «Невеста напрокат» участвует целая плеяда известных российских актеров: Жанна Эппле, Владимир Гостюхин, Марина Рассказова, Вячеслав Гугиев и Алеса Качер. ​

В этот же день в севастопольском Культурно-информационном центре рок-хиты в симфонической обработке сыграет оркестр Resonance. А в Ялте выступит известный сербский режиссер и рок-музыкант Эмир Кустурица вместе с The No Smoking Orchestra.

​Завершат «июльский чес» 28 июля любимцы Путина – группа «Любэ».​

Август обещает быть не менее насыщенным событиями культурной жизни. 3-го числа в театре им. Луначарского в романтической комедии «Неоконченный роман» в главных ролях сыграют россияне Мария Порошина и Ярослав Бойко.

Лолита Милявская, уже получившая запрет на въезд в Украину, выступит в Севастополе 8 числа, а Братья Сафроновы будут поражать севастопольцев своими фокусами 11-го, а 12-го осчастливят своим присутствием Ялту.

19 августа в театре им. Луначарского – еще две звезды театральной и киносцены – Григорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц, в спектакле «Двое на качелях. 23 августа в КИЦ – певица Полина Гагарина в шоу «Полина». Жаркое лето завершится 25 августа концертом мэтра Валерия Леонтьева в ДОФе.

Стоимость билетов – от 500 рублей (230 гривен – КР) на выступления звезд малой величины, до 3600 – на Леонтьева (1700 гривен – КР) и до 7100 рублей – на Эмира Кустурицу с оркестром (3350 гривен – КР). Цены немалые, если учитывать, что проживание в эконом-варианте стоит от 1000 рублей за сутки (470 гривен – КР). По данным сайтов онлайн-продаж на концерт Эмира Кустурицы в «Юбилейном», по состоянию на 7 июля продано всего несколько десятков билетов.

Туристов в Крыму почти нет, а артисты все едут и едут

Но если отбросить финансовую составляющую и задаться вопросами, что гонит российских артистов в Крым и почему они не отказываются от гастролей в связи с возможными санкциями со стороны Украины, то можно прийти к выводу: большинство из них оказались в безвыходном положении. Графики гастрольных туров верстаются, как правило, за год и более. Отказ от выступлений предусматривает финансовые санкции, иногда весьма ощутимые. Пойти на открытый конфликт с начальством могут далеко не все артисты – все-таки они люди творческих профессий. Что, впрочем, не относится к звездам первой величины, вроде Валерия Леонтьева или Полины Гагариной, которые более свободны в выборе гастрольного графика.

Не стоит сбрасывать со счетов и негласное указание Минкульта России по «насыщению культурной жизни» полуострова – вступать в конфликт с профильным ведомством рискуют немногие.

Ну и одна из главных причин – Украина поздно начала запрещать въезд в страну тем, кто посещал аннексированную территорию. Если бы такие усилия предпринимались государством годом ранее, сейчас бы многих российских артистов мы в Крыму не увидели.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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