С начала июля 2017 года в Украину запретили въезд 14 российским артистам, в основном ‒ из-за выступлений в аннексированном Россией Крыму. В частности, под запрет попали несколько российских артистов, которые должны были выступить на фестивале Atlas Weekend в Киеве в минувшие выходные. Активисты, однако, обращают внимание на непоследовательность украинских контролирующих органов. Мол, одним российским гастролерам в Крыму въезд в Украину запрещен, тогда как другие спокойно дают концерты в Киеве или других украинских городах. Пограничники признаются: единой базы российских артистов, которые посещали аннексированный Крым, нет, в своей работе они руководствуются запросами от общественности и данными, поступившими от СБУ.

В гостях у ведущей передачи «Ваша Свобода» Елены Ремовской: вокалист группы «Антитіла» Тарас Тополя, вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко; российский музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий.

‒ Господин Тополя, вы как украинский артист, как активист (группа «Антитіла» активно помогает украинским бойцам) поддерживаете то, что существуют списки российских артистов, которым нельзя въезжать в Украину?

Если ты нарушаешь украинское законодательство, украинская власть или ответственные органы имеют право применить к тебе определенные санкции

​Тарас Тополя: Любой российский артист может попасть на территорию Крыма автомобильными дорогами Украины, пересекая временную админграницу с оккупированной территорией. Это не будет нарушением. Можно попасть по-другому на территорию Крыма: не пересекая украинскую границу, а залетев или заехав с территории Российской Федерации ‒ это, согласно украинскому законодательству, нарушение, которое влечет за собой определенную административную ответственность. Здесь все очевидно. Если ты нарушаешь украинское законодательство, украинская власть или ответственные органы имеют право применить к тебе определенные санкции.

‒ Но в списках актеров, исполнителей, которым запрещен въезд в Украину, есть не только люди, которые нарушили порядок пересечения границы с Крымом ‒ есть такие, кто, например, публично высказывались в поддержку политики российского президента Путина в отношении Украины. За политическую позицию тоже нужно наказывать таким образом?

Тарас Тополя: Здесь дело в информационном вреде, который наносит та или иная публичная личность Украине. Украина, очевидно, не может физическим и военным путем вернуть себе оккупированные территории, и мы вынуждены отвечать и реагировать на гибридную войну, которая ведется против нас. Каждая публичная личность, как проводник определенных идей, выполняет свою функцию. И это уже дело компетентных органов – оценивать, насколько этот человек является вредным в информационном плане для суверенитета и территориальной целостности государства. Будь то сантехник или тот же Гиркин, Прилепин или тот, кто едет петь на оккупированные территории.

‒ Господин Кириленко, вы ‒ за тотальный запрет въезжать в Украину российским артистам? Или все-таки кому-то можно въезжать, а кому-то ‒ нет?

Вячеслав Кириленко: Во время российской вооруженной агрессии можно применить и тотальный запрет. Но этим мы можем навредить крайне немногочисленной группе российских музыкантов и исполнителей, которые критикуют политику Путина и поддерживают борьбу Украины. Таких исполнителей очень мало, но они есть.

Я пошел бы путем инициирования изменений в закон о гастрольных мероприятиях. Я эти изменения уже готовлю. Они должны заключаться в том, чтобы организаторы гастрольных мероприятий могли предупреждать пограничников, СБУ, другие ответственные органы и учреждения о своем намерении пригласить музыкантов, исполнителей из Российской Федерации, скажем, за месяц до фестиваля или события, которое они планируют. 10 дней должна проверяться информация о нарушении или не нарушении такими российскими исполнителями украинского законодательства и в части Крыма, и в части поддержки агрессии на Донбассе, и так далее. Если с этим все нормально ‒ пожалуйста, получите разрешение на въезд, пойте. Если с этим не нормально, а так будет в большем количестве случаев, пусть такие исполнители поют для своих поклонников в России. У нас своих (исполнителей – КР) более чем достаточно.

‒ Незадолго до того, как в Киеве должен был выступить российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), вы выразили надежду, что все-таки он не будет выступать в столице, так как уже на тот момент было известно, что он выступал в Крыму. Он, в конце концов, выступил. Планируете ли вы как вице-премьер отреагировать на эту ситуацию?

Вячеслав Кириленко: Я могу отреагировать на эту ситуацию как гражданин. Это неприемлемо! Единственный ключ к решению этой проблемы ‒ должно быть изменено законодательство, регулирующее гастрольную деятельность.

Когда Украина восстановит территориальную целостность, тогда и отношение к российским гастролерам будет мягче

Есть случаи, когда не знали, что исполнители или группы выступали в Крыму, то есть выступили, а после того уже получили запрет. Это начинает приобретать лавинообразный характер, потому что летом, я уже не говорю о клубной музыкальной культуре ‒ там масса российских исполнителей гастролирует по Украине. Когда Украина восстановит территориальную целостность, тогда и отношение к российским гастролерам будет мягче. Когда-нибудь, в далекой перспективе.

Тарас Тополя: Есть еще юридическая коллизия, которую нужно так же урегулировать. Закон, который позволяет СБУ запрещать въезд, вступил в силу только в 2015 году. Законодательство не имеет обратной силы ‒ те артисты, которые выступали в Крыму после аннексии, но до вступления закона в силу, не попадают под действие этого закона.

- Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры Николай Княжицкий предлагал запретить въезд в Украину всем российским артистам, которые публично не поддержали целостность Украины. Есть также законопроект, который предлагает запретить въезд вообще всем российским артистам. Как вы оцениваете такие предложения? И поддерживаете ли вообще ограничительные меры украинских властей относительно российских артистов?

Артисты ‒ подневольные, склонные к компромиссам люди, которые ради денег, гонораров, гастролей, успеха готовы поддакивать и тем, и другим

​Артемий Троицкий: Артисты ‒ не столь важные персоны, чтобы применять к ним сильнодействующие меры. Это не чиновники, не военнослужащие, даже не пропагандисты. Я ничего не имею против того, чтобы существовал запрет на въезд в Украину людям, которые несут непосредственную ответственность за агрессию России против Украины. Они это заслужили. Артисты ‒ люди подневольные, склонные к компромиссам. Это рабы шоу-бизнеса, которые ради денег, гонораров, гастролей, успеха готовы поддакивать и тем, и другим. Позиция у них довольно «проститутская». И слишком строго за это наказывать, не пускать в страну и относиться к ним, как к очень серьезным нарушителям, на мой взгляд, не стоит.

‒ Какой же тогда должна быть реакция на их, допустим, публичные заявления о поддержке аннексии Крыма? Публика должна наказывать?

Артемий Троицкий: Есть действительно артисты, которые неоднократно высказывались о поддержке «ДНР» и «ЛНР» или болтали о «Новороссии», о «бандеровцах-фашистах». Лучшим уроком для таких артистов было бы, если бы они приехали в Киев, во Львов или в Харьков и посмотрели на реакцию на них со стороны украинской публики. После того, как их забросали бы тухлыми помидорами и яйцами, у них самих пропало бы всякое желание ездить в Украину.

Тарас Тополя: Артист ‒ это в том числе гражданин, имеющий какую-то свою гражданскую позицию. И украинские артисты ее подтверждают своими поступками, мыслями. Артист ‒ это ролевая модель, которая влечет за собой определенное количество людей – сознательно или бессознательно.

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