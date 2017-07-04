По меньшей мере 14 российским артистам за последние несколько дней запретили въезд в Украину. Причина ‒ нарушение правил пересечения границы при въезде в оккупированный Крым, где российские певцы выступали. Впрочем, все больше вопросов у политиков возникает к организаторам музыкального фестиваля «Атлас Уикенд», которые пригласили именно этих исполнителей. Организаторы пока отмалчиваются. К тому же запреты коснулись не всех нарушителей. Некоторым российским ценителям оккупированного Крыма удалось прорваться в Украину беспрепятственно. Почему одних пускают, а других ‒ нет?

Дельфин, Найк Борзов и Бьянка ‒ российские исполнители, которые сообщили, что им запретили въезд в Украину при пересечении границы.

Реакция у артистов была разная: кто-то отнесся с пониманием, кто-то возмутился и даже отрицал нарушение правил пересечения границы страны в случае визита в оккупированный Россией Крыма.

Впрочем, российская группа Anacondaz ‒ несмотря на аналогичные нарушения ‒ выступила в Киеве 2 июля. Участникам коллектива въезд в Украину запретили уже при пересечении границы на обратном пути.

В поисках виноватого

Большинство из перечисленных артистов были приглашены украинскими организаторами фестиваля «Атлас Уикенд», который состоялся в Киеве. И теперь политики намекают, что под контроль должны попадать и те, кто приглашает таких исполнителей.

«Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно», ‒ написал вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter.

Один из участников организации фестиваля «Атлас Уикенд», блогер Александр Барабошко отреагировал на сообщение вице-премьера в сети Фейсбук. За российских артистов «впрягаться» не стал, но упрекнул должностное лицо, что государственного финансирования фестиваль не получает, в отличие от других проектов.

Организаторы же «Атлас Уикенд» не реагируют на обращения журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию и не объясняют, почему пригласили именно этих исполнителей из России.

Единственное, что отметила представитель пресс-центра на вопрос Радiо Свобода, что на фестивале люди были недовольны запретом на въезд исполнителей.

«Большинство даже поддерживали позицию, что было бы круто, если ‒ как и обещали ‒ привезли бы их отдельно уже в клуб «Атлас». Далее как-нибудь это удастся, я думаю», ‒ отметила представитель пресс-центра Анастасия в телефонном разговоре.

Одним можно, другим ‒ нельзя: почему?

Есть и другие случаи: недавно во Львове солист российской группы «Hi-Fi» Митя Фомин в программе «Светская жизнь» канала «1+1» рассказал, что без проблем дал концерт в Одессе недавно, хотя и регулярно заезжает в Крым с территории России. О том, кому принадлежит полуостров, ответил, не раздумывая.

«По факту это российская территория теперь», ‒ заявил солист группы «Hi-Fi» Митя Фомин.

Народный депутат Николай Княжицкий, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, говорит, что предлагал запретить выступления всех российских артистов, которые публично не поддержали целостность Украины. А в отношении тех случаев, когда одним въезд запрещают, другим позволяют, то, говорит, это банальные ошибки, когда спецслужбы не успевают обрабатывать информацию.

«Откуда может быть база у нас о людях, которые пересекают границу оккупированной территории со стороны оккупанта? У нас физически такой базы нет. Наша Служба безопасности может просто отслеживать это по публикациям в прессе, по информации с афиш. Других способов следить за этим нет», ‒ объясняет депутат.

По меньшей мере 14 российских артистов получили запрет на въезд в Украину с начала июля, сообщил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян. Он говорит, что информацию о публичных людях пограничники в основном собирают по собственной общественной инициативе, другой источник ‒ данные, которые поступают от СБУ. Если какие-то артисты-нарушители проехали, то это не ошибка, а отсутствие у службы информации на момент пересечения ими границы, объясняет представитель.

«Если бы мы имели базу данных (если вы нам ее предоставите, будем вам очень благодарны) о всех артистах России, посещавших оккупированный полуостров с нарушением законодательства Украины, предоставите нам подтверждающую информацию, тогда мы будем говорить о базе данных от общественных активистов в распоряжении Пограничной службы. На данный момент эту всю информацию мы собираем в инициативном порядке. У нас нет каких-то норм, которые бы требовали от нас это делать. Мы это делаем, потому что считаем это своим долгом», ‒ объясняет Олег Слободян.

На сайте Госпогранслужбы работает раздел «Стоп-список», куда украинцы могут направлять информацию о незаконном пребывании в Крыму любых лиц.

В Службе безопасности пока ситуацию с российскими нарушителями правил пересечения украинской границы не комментируют.