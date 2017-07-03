Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну как минимум еще семерым российским артистам за последние сутки, сообщил Радіо Свобода спикер украинского погранведомтсва Олег Слободян. Таким образом количество невъездных российских исполнителей с начала июля составляет по меньшей мере 14 человек.

Ранее 3 июля Олег Слободян сообщил, что российской группе Anacondaz, которая выступала в аннексированном Крыму, а затем участвовала в фестивале Atlas Weekend в Киеве, запретили въезд в Украину.

Также он заявил, что будут и другие решения в течение сегодняшнего дня.

2 июля вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил, что СБУ и пограничники не впустили в Украину семерых певцов из России за два дня.

Накануне сообщалось, что российская группа Anacondaz выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве в воскресенье, 2 июля. Музыкантов пропустили в Украину, несмотря на то, что они давали концерт в аннексированном Крыму в 2015 году.

Раньше российскому певцу Найку Борзову на три года запретили въезд в Украину, где он должен был петь на киевском фестивале Atlas Weekend 2 июля.

Сообщалось, что солиста группы «Дельфин» Андрея Лысикова также не пропустили в Украину для участия в фестивале Atlas Weekend за концерты в Крыму.

Организаторы фестиваля комментарии не дают.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.