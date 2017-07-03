Российской группе Anacondaz, которая выступала в аннексированном Крыму, а затем участвовала в фестивале Atlas Weekend в Киеве, запретили въезд в Украину. Об этом 3 июля в комментарии Крым.Реалии сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Что касается участников группы Anacondaz, то во время пересечения границы на вылет из Украины, на основании дополнительной информации, с ними были проведены беседы и принято решение о запрете въезда им в Украину сроком на три года», – отметил Слободян.

Он добавил, что информация о посещении россиянами аннексированного Крыма в нарушение законодательства Украины собирается Госпогранслужбой в инициативном порядке или в рамках информирования от других правоохранительных органов, в частности от СБУ.

«Касательно тех граждан, в отношении которых у нас были неопровержимые доказательства относительно посещений ими оккупированного полуострова, мы приняли соответствующие правовые решения. А те граждане, в отношении которых у нас не было стопроцентной информации о посещении Крыма, выпали из нашего поля зрения. Но это временное явление. Это рабочий момент, который мы уже исправили», – подытожил Слободян.

Накануне сообщалось, что российская группа Anacondaz выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве в воскресенье, 2 июля. Музыкантов пропустили в Украину, несмотря на то, что они давали концерт в аннексированном Крыму в 2015 году.

Раньше российскому певцу Найку Борзову на три года запретили въезд в Украину, где он должен был петь на киевском фестивале Atlas Weekend 2 июля.

Сообщалось, что солиста группы «Дельфин» Андрея Лысикова также не пропустили в Украину для участия в фестивале Atlas Weekend за концерты в Крыму.

Организаторы фестиваля комментарии не дают.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.