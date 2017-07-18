Курортный сезон в Крыму – в разгаре. Многие крымчане и гости полуострова уже успели провести отпуск на побережье и оставить отзывы на форумах и в соцсетях. Крым.Реалии решили выяснить, на что в этом году жалуются крымские туристы, становится ли полуостров более комфортным для отдыха и каковы основные тенденции курортного сезона-2017.

В прошлом году жалобы отдыхающих начали изучать в Министерстве курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма. Здесь для этого создали специальную телефонную линию «Вежливый Крым», куда туристам предлагали звонить в случае возникновения проблем.

Всего за пять месяцев 2016 года на телефонную линию поступило более 4,7 тысячи звонков из 76 регионов соседней России, сообщили в ведомстве. В основном жалобы прошлого курортного сезона касались мест размещения, пляжей и мусора.

Проблемные вопросы, которых мы не скрывали, были связаны с пляжами, с мусором

​«Люди узнавали, где они могут еще отдохнуть, кто-то узнавал цены, кого-то не устраивал кондиционер или номер. На втором месте – вопросы логистики. На третьем месте – консультации, которые в большинстве были связаны с культурно-познавательным туризмом. Конечно, проблемные вопросы, которых мы не скрывали, были связаны с пляжами, с мусором», – заявлял теперь уже экс-министр курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма Сергей Стрельбицкий.

В то же время, по наблюдениям Крым.Реалии, перечень жалоб тех, кто провел свой прошлогодний отпуск на полуострове, был более широк и разнообразен.

В этом году мы снова изучили отзывы крымчан и гостей полуострова об отдыхе в Крыму. Как оказалось, список «курортных» проблем увеличился.



Задержки авиарейсов

О сложностях крымской логистики российские туристы заявляют с 2014 года. Однако если в прошлом году они в основном жаловались на высокую стоимость перелетов на полуостров из отдаленных регионов соседней России, то в 2017-м проблемы заключаются в нарушении графиков авиарейсов в крымском направлении.

Пассажиров, а многие были с детьми, гоняли за ваучерами (питание). В кафе эти бумажки не принимали. Нервотрепка, отсутствие информации и координации

​«Посчастливилось» разделить участь пассажиров, отправляющихся из Международного аэропорта «Шереметьево» в Крым. Отпуск большинства из них был омрачен задержкой рейса, наплевательским отношением перевозчика PegasFly. Вместо 12 июля, вылетели 13. Можно много говорить о дороговизне на ЮБК, не соответствии цены и качества, но авиаторы тоже вносят лепту по формированию негативного имиджа. Пассажиров, а многие были с детьми, гоняли за ваучерами (питание). В кафе эти бумажки не принимали. Нервотрепка, отсутствие информации и координации. Оказывается, это не впервой. Жалоб в соцсетях предостаточно», – написал в Facebook руководитель симферопольского филиала российского издательского дома «Комсомольская правда» Рустам Корсовецкий.

Народ разделился на два лагеря: одни забирают багаж и пытаются улететь любой ценой, наплевав на потерянные деньги, лишь бы не сгорели путевки. Другие уже готовы перекрывать входы в аэропорт и писать в прокуратуру

​Россияне не впервые жалуются на услуги этой авиакомпании. О многочасовой задержке рейса из Москвы в Симферополь в начале июля писал в соцсетях россиянин Александр Старков, который летел в Крым на форум. «Вместе с компанией экспертов форума «Таврида» стали заложниками аэропорта Шереметьево. Наш 133-й рейс Москва-Симферополь, выполняемый компаниями Северный ветер и Рegas Fly, должен был вылететь в 21.55 2 июля. Но по факту не вылетел. Перевозчик каждые два часа переносит вылет на два часа. И это продолжается уже полсуток. Пегасовцы предлагают всем забрать свой багаж. Народ разделился на два лагеря: одни забирают багаж и пытаются улететь любой ценой, наплевав на потерянные деньги, лишь бы не сгорели путевки. Другие уже готовы перекрывать входы в аэропорт и писать в прокуратуру», – утверждал он.



Пробки и водители-лихачи

После задержек авиарейсов следующим испытанием для курортников, которым все же удалось добраться до полуострова, могут стать крымские дороги. Российские туристы и крымчане сообщают о пробках и нарушениях водителями правил дорожного движения.

КоАП чтут только фуры и строительные грузовики, все остальные нагло нарушают

​«Дорогу от Керчи сделали, в прошлые года чуть было колеса не терял в ямах, теперь можно спокойно ехать. Но есть засада – начали строить (трассу – КР) «Тавриду», до Феодосии постоянные ограничения 50 (километров в час – КР). КоАП чтут только фуры и строительные грузовики, все остальные нагло нарушают (скоростной режим и обгоны). Пока ехал меня все обгоняли», – описал в июне свои наблюдения на профильном форуме пользователь из российского города Орел Олег Верховец.

Отдыхающие сообщают и о проблемах на евпаторийской трассе. Крымчане и гости полуострова жалуются на пробки в направлении курортного региона, из-за которых время, проведенное в дороге, значительно увеличивается.

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​Мусор

Проблема замусоренности крымских курортов, звучавшая в прошлом году, остается актуальной и теперь. К примеру, в Евпатории туристы сфотографировали мусор на местных улицах и выложили снимок в соцсеть.

Кроме того, крымчане пишут и о мусоре на горе Ай-Петри. «Ездил по Крыму – как у нас красиво!!! Но была неприятная ситуация, когда на горе Ай-Петри посмотрел вниз... а там мусор! Да неужели трудно подвезти мусор к урне, руки что ли отсохнут?!», – возмущается в Facebook​Александр Лупашко из Симферополя.

Все или застроено, или загажено! Как штрафы вводить за парковку на пляже, так это да, а как отправить бригаду убрать там мусор – фиг!

​Проблема мусора актуальна и для «диких пляжей» Крыма. «Накипело!!! Остались ли в Крыму нормальные чистые дикие пляжи?! Все или застроено, или загажено! Как штрафы вводить за парковку на пляже, так это да, а как отправить бригаду убрать там мусор – фиг!», – пишет крымчанка Вета Алимова.



Невкусная еда в кафе

В отношении качества еды в кафе в курортных регионах Крыма мнения у отдыхающих расходятся. Недавно крымский блогер Алена Бардовская исследовала места общепита на набережной Алушты, в одном из которых выпила молочный коктейль. «Молочный коктейль дюже отстойный. Какое-то молоко с топингом просто без мороженого», – поделилась Бардовская своими впечатлениями.

Кроме того, она обратила внимание на то, что алуштинская набережная покрыта остатками жвачки. «Эти жвачкоплюи, честно говоря, раздражают. Люди, ну не выплевывайте вы жвачки себе под ноги!», – призвала блогер.

А вот российский блогер Ян Ларос из Санкт-Петербурга, напротив, отзывается о еде в южнобережных кафе с удовольствием, особенно о чебуреках. Правда, ел он их не в Алуште, а в Ялте.



Море под запретом

Согласно распоряжению подконтрольного России Минэкологии Крыма, крымчанам и гостям полуострова запрещено ездить на автомобилях или парковаться ближе, чем в пятистах метрах от моря, если подъезды к нему не оборудованы твердым покрытием.

Ситуация осложняется тем, что официальных парковок в прибрежных районах полуострова крайне мало, поэтому нововведениями крымских властей недовольны как туристы, так и местные жители.

«Вы были в Феодосии? Мимо «Золотого пляжа» проезжали? Где там людям купаться? 20 километров пляжной территории, асфальт идет на расстоянии 50 метров. И что теперь делать, море переносить?», – жаловался Крым.Реалии крымский турист.

​Мошенники

С началом нынешнего курортного сезона в Крыму неизвестные начали собирать с отдыхающих «курортный сбор» в размере 100 рублей. О жалобах от туристов сообщил российским СМИ глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму подконтрольного России крымского парламента Алексей Черняк. «Уважаемые гости полуострова, ни в коем случае никому ничего не платите, несмотря ни на какие удостоверения и бумаги», – призвал он.

Черняк напомнил, что законопроект, которым предусматривается взимать в Крыму плату с туристов, был утвержден Госдумой России 14 июля. Но документ предусматривает введение платы за пользование курортной инфраструктурой только с 2018 года.