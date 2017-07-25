Украинская стрелка раздора в Севастополе

В Севастополе со светофоров убирают таблички с зелеными стрелками. В то же время на городских интернет-форумах идет бурное обсуждение: автомобилисты недовольны, а город завис в транспортном коллапсе.

Таблички с зеленой стрелкой рядом с красным сигналом светофора появились в Украине на основании постановления Кабмина от 1 ноября 2008 года. Удобное нововведение, позволяющее осуществлять поворот направо на запрещающий сигнал светофора, сразу же по достоинству оценили автомобилисты. Это экономило время при ожидании в пробках. Главное –​ не создавать препятствий для движения тех, кто едет в этот момент на зеленый.

После аннексии Крыма так называемые «картонные стрелки» на светофорах остались, вводя в ступор приезжих российских водителей. Мало того, ГАИ Севастополя в сентябре 2016 года даже обратилась в подконтрольное Кремлю Законодательное собрание города с тем, чтобы установить подобные элементы регулирования движения на большинстве севастопольских светофоров. В порядке эксперимента, так сказать. По данным полицейских, на городских перекрестках, где установлены таблички в виде стрелки зеленого цвета, уменьшилась аварийность. Кроме того, увеличилась пропускная способность улиц и дорог, а также снизилось количество выбросов выхлопных газов.

В Севастополе и Крыму что-то пошло не так. Украинское наследие сильно мозолило глаза

​В соседней России подобный эксперимент проводился в нескольких областях и даже в Москве. Все то же самое, только стрелки на черном фоне вместо белого. Но в Севастополе и Крыму что-то пошло не так. Украинское наследие сильно мозолило глаза. Первым в марте нынешнего года решил избавиться от «ненавистных» табличек Крым. По словам симферопольского инспектора ГИБДД Марины Коваль, «это было введено в качестве эксперимента в России. В действительности эксперимент не прижился»​. То, что данные стрелки висят в Симферополе с 2009-го года и никакого отношения к российскому эксперименту не имеют, инспектора не смутило.

На севастопольском городском форуме тут же забеспокоились автолюбители. Один из них мудро выразился, что «от дорог уже избавились, осталось избавиться еще от знаков, разгружающих перекрестки, да здравствуют километровые пробки на бескрайних просторах бездорожья».

Беспокоились, как оказалось, не зря. Севастопольское начальство инициативу симферопольских коллег поддержало и также подключилось к «убийству» полезных табличек. Руководители всех мастей рассказывали, что вместо «картонных стрелок» установят дополнительные светофорные секции со светящимися указателями. Но на днях директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов сообщил, что дополнительную секцию, о которой ранее шла речь и которая, как предполагалось, должна заменить украинскую зеленую стрелку, невозможно прикрутить к любому светофору. Для этого должны быть выполнены определенные условия, в том числе связанные с местоположением объекта. «Навскидку я скажу, что половина зеленых стрелок при замене уйдет, они не будут заменены на дополнительные светофорные секции. Там же, где местоположение светофорного объекта позволяет, они останутся», –​ обнадежил Титов.

В начале нынешней недели большинство украинских зеленых стрелок демонтировали. Севастополь моментально завис в транспортном коллапсе

​И вот –​ началось. В начале нынешней недели большинство украинских зеленых стрелок демонтировали. Севастополь моментально завис в транспортном коллапсе. В последние годы из-за резкого увеличения количества автомобилей движение в городе и так было сильно затруднено, а теперь на некоторых участках дорог вообще стало невозможным. Например, в понедельник жители микрорайона в Казачьей бухте утром до получаса стояли в пробке, не имея возможности выехать на улицу Правды.

На форуме севастопольцы не скрывают негодования.

«… понаехавшие «регулировщики» город не знают. И регулируют мало того, что «в потемках», так еще и с завидной ротацией «регулирующего» персонала», –​ пишет пользователь под ником Sveic.

«За пол дня езды по городу он встал в пробках. Спасибо Овсянников и Титов, можете забыть про пост губернатора после выборов. Я голосовать теперь точно пойду!», –​ возмущается Asverk.

«Конструктивно все будут стоять на светофорах... Лет на 20 опаздывает Россия за ПДД... Стрелки эти все же введут ... Лет через 10 в лучшем случае...», –​ резюмирует KryaK.

«Это может быть стремлением освоить миллионы на внедрение светящихся светофорных допсекций или желанием показать кипучую деятельность, которая не важно к чему приводит, –​подключились к освещению проблемы местные СМИ. –​ Во всяком случае, специалисты –​ водители и сотрудники ГИБДД, с которыми общались журналисты, –​ единодушны в одном: убирать зеленые стрелки при существующей схеме городских автодорог, мягко говоря, недальновидно».

Российская система настроена на обслуживание чиновников, силовиков и олигархов. Вот если им нужны будут стрелки на светофорах – они появятся просто с космической скоростью

​После поднявшегося переполоха и образования километровых пробок уже во вторник стрелки вернули на перекрестки при повороте на бухту Казачью, у торгового центра «Апельсин» и в некоторых других местах Севастополя. Рейтинг у «варяжьей власти» и так невысок, а выборы на носу.

Севастопольцы по привычке уже готовят петицию Путину, забывая о том, что российская система настроена исключительно на обслуживание чиновников, силовиков и олигархов. Вот если им нужны будут стрелки на светофорах – они появятся просто с космической скоростью.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове