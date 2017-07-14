Пользователи YouTube снимали пробки на административной границе, крымские пляжи и «час расчета»​ с участниками общественных слушаний.

Пользователь kianews24 опубликовал видео, снятое на КПП «Чонгар». Автор отмечает, что с российской стороны отсутствуют очереди, тогда как на противоположной стороне замечено скопление автомобилей. По мнению пользователя, эта ситуация создается преднамеренно.

Пользователь Сергей Иванов опубликовал видео, снятое над пляжем в Оленевке Черноморского района. Здесь отдыхающих очень мало. Автор в описании отметил, что пляж снимал в вечернее время.

Пользователь Ruslan Bogdanov зафиксировал, как эвакуатор забирает неправильно припаркованный автомобиль возле парка им. Тренева в Симферополе.

Пользователь Владимир Кравцоффф снял видео на набережной Ялты. На нем зафиксировано, как собака «подпевает» уличному музыканту.

Пользователь izotovi опубликовал видео, снятое возле городского совета Симферополя. На нем зафиксированы участники общественных слушаний по вопросам застройки городам. По мнению автора, это «купленые завсегдатаи публичных слушаний». В момент съемки, как заверил автор, производился «час расчета». Одна из участниц попыталась выбить камеру из рук снимающего.