В объективы камер пользователей YouTube на этой неделе попали стихия в Симферополе, крушение водовозом легковых авто и разворованный санаторий в Ялте.

Пользователь Victor Chebotariov опубликовал видео последствий сильных ливней в Симферополе. Затопленными оказались улицы города, а также площадь перед железнодорожным вокзалом.

Пользователь Черный Список Симферополь опубликовал видео крушения водовозом легковых автомобилей, припаркованных на улице Лексина в Симферополе. По данным пользователей социальных сетей, грузовик ночью протаранил около десятка автомобилей. Сейчас водитель, угнавший водовоз, задержан.

Пользователь kianews24 опубликовал видео спиленных деревьев на Центральном рынке в Симферополе. На том месте, где располагались торговые павильоны, сейчас продолжается реконструкция.

Пользователь Yalta na Android опубликовал видео, в каком состоянии находится ялтинский санаторий, ранее принадлежавший Министерству обороны Украины. «Разбит, разворован, без должного содержания, отсутствуют окна, внешнее состояние ‒ убитый в хлам. Легче, наверное, разобрать», ‒ говорит автор видео.

Пользователь Черный Список Симферополь опубиковал видео, на котором зафиксировано, как в центре Симферополя на улице Горького из земли сочится сильный поток воды. «Новый фонтанчик в центре Симферополя», ‒ пошутил автор видео. напомним, реконструкция этой улице была сделана несколько месяцев назад и сопровождалась громкими скандалами из-за некачественного ремонта.