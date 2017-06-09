С наступлением лета крымчане стали выкладывать в YouTube видео с пляжей, админграницы и сравнивать цены на продукты.

Пользователь Crimee опубликовал видео, снятое на набережной Алушты. «Солнце садится, пляжи в тени. На пляжах остались самые стойкие. Те, кто не пошел на ужин и не боится медуз. Погода отличная, море +20 (написано на одном из центральных пляжей)», ‒ говорится в описании к видео.

Пользователь Журавко Алексей Валерьевич опубликовал видео, снятое 3 июня на административной границе с Крымом в пункте пропуска «Чонгар». По словам автора, на границе скопилось большое количество автомобилей, которые хотят проехать в сторону Крыма. «Очередь начала образовываться с часу ночи, в данный момент она составляет уже больше 400 машин. Людей очень много, много семей с маленькими детьми, есть и люди пожилого возраста», ‒ написал пользователь.

Пользователь Живи и радуйся пока жив опубликовал видео цен в столовой Алушты. По словам автора, обед – суп, салат, пюре с котлетой и хлеб – обошелся ему в 199 рублей. После дегустации пользователь признался, что еда ему понравилась.

Пользователь Крыминформ опубликовал видео прогулки российского исполнителя Вячеслава Бутусова в центре Симферополя. Автор поинтересовался у музыканта, есть ли необходимость в переносе памятника Ленину на площади. Бутусов не дал четкого ответа, но сказал, что «в подобных культурных изваяниях нет никакого сакрального смысла».

Пользователь Иван Коваленко снял на видео лавку, в которой продают сыры крымского производства. По словам автора, это экологические сыры, которые делают вручную. Правда, цены на них чересчур завышенные ‒ 200-250 рублей за 100 грамм.