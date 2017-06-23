Пользователи YouTube снимали пустые пляжи, приморские поселки, цветущие лавандовые поля и потопы.

Пользователь Crimee опубликовал видео, снятое в Алуште 21 июня. Несмотря на теплую воду в море (+21 градус) и температуру воздуха (+25), на пляжах отдыхает очень мало людей.

Похожую картину можно увидеть в селе Рыбачье под Алуштой. Видео оттуда снял пользователь Яркий Зеленый «Для тех, кто любит уединение, красота», ‒ пишет автор в комментариях под роликом.

Пользователь Олег Агеев опубликовал видео, снятое в Орловке под Севастополем. В этом месте зацвела лаванда. По словам автора ролика, некоторые срезают лаванду и продают по 100 рублей за пучок.

Пользователь Примечания.ру опубликовал видео ДТП возле Центрального рынка в Симферополе. Согласно информации, автомобиль сбил женщину. Каких-либо других подробностей не сообщается.

Пользователь Николай Шарифуллин опубликовал видео потопа на улице Ракетной в Симферополе. Это бедствие стало результатом обильных осадков в городе.