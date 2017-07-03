Пользователи YouTube снимали цены на рынке Симферополя, строительство ТЭС под Севастополем, а также пляжи в Алупке и Учкуевке.

Пользователь rus31news опубликовал видео, снятое на рынке в Симферополе. По словам автора, килограмм черешни здесь можно купить за 170 рублей, малину, абрикосы и персики ‒ за 150 рублей. Также в обзор попали цены на колбасные изделия, блюда в столовой города и продукты в одном из магазинов на железнодорожном вокзале.

Пользователь КРЫМ ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ опубликовал видео строительства Севастопольской ТЭС. По словам автора, строительство ведется в течение всего года, а работы продолжаются даже в воскресенье.

Пользователь Arina Savolainen опубликовала видео, снятое в Алупке. Автор ролика возмущена, что в городе закрыли проход на пляж «Лягушка». «Лестницу разбили и поставили забор. Санаторий Боброва в Алупке добился, видимо, своего. Скоро ходить на море будет негде», ‒ отметила пользователь.

Пользователь Олег Агеев опубликовал видео, снятое на пляже в Учкуевке под Севастополем. Автор ролика отметил, что на подъезде к пляжу наблюдаются пробки, а на самом пляже «очень много народа».

Пользователь SEVKOR.RU опубликовал короткое видео о том, как восстанавливают разрушенную оползнем трассу Севастополь-Симферополь. Полностью завершить работы здесь планируют к 25 июля.