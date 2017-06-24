Апрельские морозы прокатились по аграрным хозяйствам Крыма, весной местные чиновники с опаской давали оценки потерям в садах и на полях. Тогда Крымские специалисты прогнозировали «некритичную потерю урожая» фруктов и совсем не видели угрозы для виноградников и яблонь, которые не успели расцвести. С началом лета и приходом сезона созревания потери дали о себе знать. Что оставил Крым под апрельским снегом – выясняли журналисты проекта Крым.Реалии.

В эпицентре поражения

Нижнегорский район – один из трех наиболее пострадавших от апрельских заморозков. Аграрии говорят: погиб почти весь урожай черешни, персиков и слив, яблоки замерзли полностью. Теперь сады акционерного общества «Совхоз Весна» в селе Косточковка зеленеют, но плодов не приносят.

«Вот это большое дерево (яблоня – КР) должно давать порядка 80 килограммов, а сейчас там висит, пускай, килограмма два-три. Это просто нерентабельно», – рассказывает, бережно поддерживая ствол дерева, бригадир общества «Совхоз Весна».

Прямые убытки составили 40 миллионов рублей (примерно 17,5 миллиона гривен), при этом хозяйство не получило 180 миллионов рублей ожидаемой прибыли (примерно 79 миллионов гривен). Руководство собирает документы для компенсации от государства, но боится отказов, ведь урожай не был застрахован. Между тем, чтобы спасти сад и чтобы деревья не потеряли способность давать новые урожаи, нужны средства.

«Работаем, конечно, обработки ведутся, но не в таких, правда, количествах; препаратами стараемся пользоваться более-менее дешевыми, потому что у нас сейчас с деньгами очень сложно», – говорит бригадир.

Хозяйство было вынуждено уволить 50 человек, которые работали на сезонных работах, и это не предел сокращения трудовых затрат.

«Рабочий день сокращать будут. А местные все будут оставаться на работе», – говорит сотрудник предприятия.

В частных садах ситуация не лучше, местные жалуются – черешни и вишни почти нет.

«Плоховато, конечно, с урожаем, не то, что было в те годы. Вот несколько штук есть. Жду, быть может, дети приедут из города, хоть полакомятся», – готовит, вглядываясь через листву черешни, хозяйка одного из местных дворов села Косточковка.

Цена крымских ягод

Из-за заморозков в апреле Крым потерял пятую часть урожая фруктов – это предварительный подсчет подконтрольной Кремлю власти полуострова. А вот сколько урожая побил майский град, пока не считали.

На крымских уже прилавках появилась местная черешня. Ее цена, например, на рынках Феодосии – от 100 до 260 рублей за килограмм (примерно 43-113 гривен). Впечатлениями от покупок делятся жители города:

«По вкусу, из всего вот этого – по сто рублей самая вкусная».

«Я был в Сочи, в Сочи на рынке стоит дешевле, чем у нас здесь»

​«Я был сейчас в Краснодаре, там совершенно другие цены! Наш Крым – вообще оборзели продавцы все. Здесь такие бешеные цены на все. Я был в Сочи, в Сочи на рынке стоит дешевле, чем у нас здесь».

«Вот, красивая черешня, а не то что... Ну, сейчас, не знаю, может, хорошую взяла. По сто семьдесят, может, кто-то и покупает, чем дороже, тем она вкуснее».

Между тем, черешня подешевела за одну неделю. Причина – неплохой урожай ранних сортов, однако они, заверяют продавцы, быстро портятся и не пользуются большим спросом из-за вкусовых качеств.

«Сейчас пошла масса, все сорта созревают, поэтому и цена падает. Нормальная цена – сто рублей и никто не берет, а потом делаем скидку», – говорит местный реализатор.

«​Че там на материке»​?

В ближайшей к полуострову области материковой части Украины – Херсонской – непогода уничтожила почти половину урожая фруктов. Но ранние сорта черешни уже продают по 25 гривен – это вдвое дешевле, чем в Крыму. Поздние сорта, которые также уже есть на прилавках, дороже: максимальная цена за 1 килограмм – 75 гривен.

Херсонские аграрии могли бы кормить Крым своей черешней, но из-за препятствий на админгранице предприниматели отправились на поиски других рынков. Продавцы в Херсоне делятся своим опытом распространения продукции:

«На Харьков забирают. В принципе, цены, можно сказать, одинаковые: что в прошлом году, что в этом».

«Закупщик все равно есть: и из Донецка приезжают машины, и из Беларуси. Когда был Крым, сельскому хозяйству было лучше»

​«Ну, вы знаете, все равно возят куда-то, вывозят. Закупщик все равно есть: и из Донецка приезжают машины, и из Беларуси – покупают хорошо. Когда был Крым, сельскому хозяйству было лучше».

«В принципе, черешня у нас есть для каждого покупателя: есть дешевая и дорогая. В этом году урожай повкуснее, много качественной черешни, в том году такой не было, в этом году она более крупная, более красивая, более сладкая».

Персики и абрикосы на рынках материковой части Украины – пока импортные. Собственный урожай, говорят продавцы, скорее всего, будет стоит дороже, чем в прошлом году. Виной всему – та самая весенняя непогода.