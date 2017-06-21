С началом курортного сезона в Крыму повысились цены на некоторые продукты питания. Крымчане и гости полуострова, к примеру, отмечают заметное подорожание фруктов. Заметен и рост стоимости других категорий товаров. Насколько ценовые тенденции в Крыму соответствуют российскому уровню? На этот вопрос мы попросили ответить нескольких россиян, которые периодически посещают полуостров и могут сравнить местные цены с реалиями своих родных российских городов.

Подорожание продуктов в Крыму с началом курортного сезона происходит ежегодно и уже стало традицией. Притом дорожают не только привозные товары, к стоимости которых нужно прибавлять сложные логистические затраты, но те, что были произведены на полуострове.



Клубника и черешня: Крым и Херсонщина

В этом году на стоимость фруктов в Крыму повлияли непредвиденные весенние заморозки. Многие плоды погибли. Стоимость черешни на прилавках крымских рынков сейчас варьируется от 150 до 260 рублей (67-116 гривен) за килограмм. От 250 рублей стартует цена за килограмм клубники. Следует отметить, что цена на нее упала практически вдвое по сравнению с маем, когда она продавалась на полуострове по 350-500 рублей (156-222 гривны) за килограмм.

​Многие крымчане такими ценами шокированы, но все равно покупают. А вот те, кто ездили в соседнюю Россию, не перестают возмущаться.

«Я был в Краснодаре, там, конечно, совершенно другие цены. В Крыму оборзели наши продавцы. Здесь такие бешеные цены на все! Я в шоке. Я был в Сочи, на рынке там все стоит дешевле, чем у нас», – заявил журналистам телепроекта Крым.Реалии житель Феодосии, которого наши корреспонденты встретили на местном рынке.

В то же время, как удалось выяснить нашим журналистам, на Херсонщине весенняя непогода тоже уничтожила почти половину урожая. Тем не менее раннюю черешню там продают по 25 гривен (56 российских рублей), что в несколько раз дешевле, чем в Крыму.



Статистика и реальность

В то же время на полуострове цены с приходом лета повысились и на остальные группы товаров. Ценовую разницу показывает, в том числе, и подконтрольный России Крымстат, который оценивал цены в январе и мае.

К примеру, яблоки в различных регионах полуострова в начале года стоили от 50 до 74 рублей (22-33 гривны) за килограмм, а в мае подорожали до 58-76 рублей (26-34 гривны) за килограмм.

Молоко в январе стоило 75-84 рубля (33-37 гривен), а в мае – уже 77-88 рублей (34-39 гривен).

На два рубля по сравнению с январем, по информации Крымстата, подорожал хлеб из пшеничной муки высшего сорта.

Однако реальная картина на продовольственном рынке Крыма заметно отличается от статистики. Россиянка Нина Дарина, которая переехала в Феодосию из российского города Кемерово (Сибирь), недавно прогулялась по феодосийскому рынку с видеокамерой. На снятых ею кадрах видно, что стоимость картофеля – 50-80 рублей (22-36 гривен) за килограмм, хотя Крымстат в мае оценил ее в 44-51 рубль (19-22 гривны).

Помидоры на рынке предлагают в среднем по 150 рублей (67 гривен) за килограмм. В то же время максимальная цена Крымстата в мае заявлена в 142 рубля.

Стоимость рыбы – 200-300 рублей (89-133 гривны) за килограмм. В отчете Крымстата за май цена на рыбу охлажденную не превышает 233 рубля (104 гривны) за килограмм.

Крымский ценник: дорогой шоколад, дешевые фрукты

О том, что цены на продукты и товары в Крыму значительно завышены по сравнению с многими регионам соседней России, неоднократно заявляли российские туристы, отдыхающие на полуострове. Мы попросили россиян, которые периодически посещают Крым, сравнить местные цены с реалиями своих родных российских городов.

Российская правозащитница Александра Крыленкова из Санкт-Петербурга называет слишком завышенными крымские цены на овощи.

«В Крыму цены на продукты существенно выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. При том, что зарплаты там сравнить с крымскими совершенно невозможно. Больше всего поражают цены на фрукты и овощи, потому что они растут в Крыму, а должны быть дешевыми. Цены, например, на помидоры в Санкт-Петербурге – северном городе, где овощи привозные, в два раза дешевле, чем в Крыму», – говорит она.

Российский журналист Антон Наумлюк, который периодически бывает в Крыму в длительных командировках, тоже отмечает, что местные цены на продукты и товары на полуострове в два-два с половиной раза превышают расценки южных регионов соседней России.

«Могу сказать, что в Крыму почти не найти квартир для долгосрочной аренды. Здесь чаще всего жилье сдается посуточно и цены очень недешевые, в среднем 20-30 тысяч рублей (8,8-13,3 тысячи гривен – КР) за месяц. Общепит тоже разного качества. Есть чебуречные, где можно поесть за 270 рублей (120 гривен – КР). За эти деньги тебе дадут один чебурек, не очень хороший кофе и пельмени. Если речь идет не об общепите, а о кафе, то средний чек выйдет в 370-420 рублей (164-186 гривен – КР). Тот же набор блюд где-нибудь в Ростове будет стоить рублей на 70 дешевле. И так примерно во всем», – говорит журналист.

По его наблюдениям, иностранные товары, несмотря на блокаду и санкции, в Крыму продаются, но тоже значительно дороже, чем в соседней России и странах-производителях.

В Крыму чаще всего жилье сдается посуточно и цены очень недешевые, в среднем 20-30 тысяч рублей за месяц

​«В Крыму даже есть бельгийский шоколад, но стоит он дороже, чем в самой Бельгии. Я привозил шоколад из Бельгии детям семей крымских политзаключенных. Раздарив его детям, я увидел такой же шоколад на Куйбышевском рынке в Симферополе. Но стоил он 1,5 тысячи рублей (670 гривен – КР), хотя в Бельгии его цена – 8-9 евро (580 рублей – КР). Я не очень понимаю, кто за такие деньги в Крыму покупает плитку шоколада?», – рассказал Антон Наумлюк.

По подсчетам журналиста, средний бюджет его месячного проживания в Крыму более чем в два раза превышает бюджет расходов в Праге (Чехия) и в три раза – расходы в Киеве.

Российский адвокат Алексей Ладин, который в прошлом году переехал в Крым из Тюмени (Сибирь), напротив, считает сравнительно низкой стоимость крымских фруктов.

«Фрукты в Крыму, на мой взгляд, дешевле, чем в Тюмени. Например, клубника. Она выращивается и в средней полосе России, но, например, в Тюмени появляется в конце июня на неделю-две и все. В Крыму клубника плодоносит гораздо дольше. И мы стараемся кормить детей по возможности», – говорит адвокат.

При этом дорогим в Крыму, по наблюдениям Алексея Ладина, является бензин: «Однозначно дороже стоит топливо. В Крыму сейчас литр бензина марки А-95 стоит порядка 43 рублей (19 гривен – КР), а в Тюмени – 38 рублей (17 гривен – КР)».

При этом адвокат отметил, что на полуострове отсутствуют товары мировых брендов. Однако эту проблему крымчане пытаются решать с помощью покупок в интернете.