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Крым

«Живем у моря, отдавайте деньги»

Евпатория, июнь 2017 г., туристов мало.

Эксперты заявляют о снижении туристического потока из России в Крым и полагают, что эта тенденция продлится весь "высокий" сезон. По данным Российского союза туриндустрии, снижение потока туристов на 30 процентов связано с плохой погодой и высокой стоимостью авиабилетов, которые по сравнению с 2016 годом подорожали в полтора раза.

Из-за неблагоприятных погодных условий меньше туристов едут в Краснодарский край, Анапу, Сочи, Абхазию. Специалисты связывают это со стабилизацией курса иностранной валюты и открытием Турции, которая в этом году предложила российским туристам беспрецедентные скидки на отдых.

В 2016 году поток туристов в Крым вырос на 21% и составил почти 5,6 миллионов человек. Воодушевленные туроператоры и отельеры подняли цены на будущий сезон – несмотря на предупреждения Ассоциации российских туроператоров (АТОР), что цены на летний сезон 2017 года завышены и отелям придется объявлять о скидках, чтобы не потерять туристов.

Эксперты туристического бизнеса также говорят о росте стоимости перевозки в Крым на уровне 15–20% в сравнении с прошлым годом. Средний чек "туда-обратно" на июль-август этого года дороже аналогичного периода прошлого года на 19% и составляет 17,8 тысяч рублей. Рост цен на билеты может быть связан и с отменой чартерных рейсов в Симферополь авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

По сравнению с прошлым годом турпоток в Крым уменьшился на 12–15 процентов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации российских туроператоров, которые изучили поток организованного туризма. Основная причина падения спроса на Крым – завышенные цены и открытие турецких курортов, которые предлагают россиянам недорогой и качественный отдых.

Евпатория, Крым, 15 июня 2017 года
Евпатория, Крым, 15 июня 2017 года

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, разница между Крымом и Турцией очевидна: за недельный отдых в крымском отеле только с завтраком российский турист заплатит 20–22 тысячи рублей. И это без авиаперелета. Отдых же в турецком отеле 3–4 звезды по системе "все включено" с перелетом в среднем обойдется в 25–35 тысяч рублей. Это должно заставить крымских бизнесменов снижать цены на отдых, полагает Ломидзе:​

К середине сезона цены будут снижаться

– Снижение цен по отдельным объектам уже началось, и мы это предсказывали. Когда наши курорты поймут, что повышение цен не способствует увеличению потока, к середине сезона цены будут снижаться. Пока снижение цен по рынку составляет 5–7 процентов, оно не носит тотальный характер и рассчитано на самостоятельных путешественников, которые уже оплатили свой отдых, говорит Майя Ломидзе.

Туристы, которые выбрали в Турцию, сейчас наслаждаются хорошей погодой, теплым морем и комфортным отдыхом. Житель Нижнего Новгорода Александр Юминов с женой выбрал пятизвездочный отель недалеко от Аланьи – там несколько бассейнов, террасы и веранды с видом на море, знаменитая турецкая система "все включено" – завтрак, полдник, ужин, поздний ужин и ночная еда. Отель заполнен российскими туристами, есть гости из Казахстана и совсем немного немцев, говорит Александр. У него не было поводов жаловаться на неприличное поведение соотечественников, да и музыка в отеле его поразила – там совсем нет российской "попсы". Все это удовольствие, включая трансфер и перелет, обошлось им в 73 тысячи рублей за 9 дней. Каких-то особых мер безопасности, которые обещала принять турецкая сторона, туристы не заметили.

Турция, май 2017
Турция, май 2017

Тем временем из-за прохладной погоды пляжи Крыма пустуют. Живущий в Севастополе журналист Радио Свобода Антон Меснянко говорит, что температура воздуха и воды в море не больше 20 градусов, что сильно уменьшило количество туристов в Севастополе. Такая же картина – в Феодосии, Судаке, Коктебеле, Евпатории. Неудачное начало сезона – еще один повод поговорить о плохом сервисе и высоких ценах на продукты, на которые жалуются не только туристы, но и местные жители:

Цены на продукты выше, чем в Москве

– Цены на продукты выше, чем Москве. Молоко, масло, фрукты – все очень дорого. Это объясняется сложной логистикой, рассказывает Антон, – все завозят через паром, но при этом магазины еще накручивают, списывают это на логистику, а людям деваться некуда – все равно приходится покупать. И бензин здесь дороже, чем на материковой части России. Это влияет и на все остальные цены. Недавно знакомые сравнивали цены в Крыму с ценами в Херсонской области и даже в Киеве, и там, конечно, цены на овощи и фрукты в два раза ниже. У нас все очень дорого.

– ​Будут ли в Крыму снижать цены на отдых?

Местные отельеры будут сидеть с полупустыми отелями, а цены не снизят

– О каких-то мегаскидках в крымских отелях я не слышал. Может быть, они что-то снижают для организованных туристов, но понемножку. И надо учитывать крымскую психологию (и здесь так было всегда) – цены на все завышены, и при этом никто ничего не хочет делать. Люди просто ставят высокий ценник – мы живем в Крыму, мы живем у моря, приезжайте и отдавайте нам свои деньги. И при этом никто не хочет абсолютно ничего делать, чтобы улучшить сервис, обслуживание, создать инфраструктуру. Учитывая эту жадность, я могу прогнозировать, что местные отельеры предпочтут сидеть с полупустыми отелями, чем снижать цены или создавать дополнительные условия, чтобы привлечь людей. Это такая крымская черта, которая была во все времена.

Торговля в Евпатории, 15 июня 2017 года
Торговля в Евпатории, 15 июня 2017 года

Сотрудник одного из туристических агентств Коктебеля Константин Борзов помогает россиянам бронировать жилье в Крыму. По его наблюдениям, туристов в этом году стало значительно меньше – из-за плохой погоды, высоких цен на отдых и падения доходов самих россиян. Однако снижать цены в летний сезон агентство не собирается – цены на коммунальные расходы растут, а летний сезон слишком короток, говорит Константин:

Кто хотел съездить в Крым - съездил в прошлом году и поставил галочку

– По моим ощущениям, туристов стало меньше не на 30, а на все 40 процентов. Клиентов стало меньше, мы стали меньше зарабатывать. Мое мнение – тот, кто хотел съездить в Крым, съездил в прошлом году и поставил галочку. В следующий раз поедет, когда добраться сюда будет не так проблематично. Билеты на самолет дорогие, автотранспортом добраться непросто. Надо отстоять очередь на паром. Постоянные клиенты, которые могут позволить себе остановиться в Ялте, в "Интуристе", едут. А новые туристы не едут из-за финансовой ситуации или выбирают более дешевые Египет и Турцию, полагает Константин. По его словам, выбор жилья в Коктебеле, пляжи которого в июле-августе все равно будут забиты под завязку, довольно разнообразен: можно снять номер и за полторы тысячи рублей с человека в сутки, и за 300 рублей (эконом-вариант), и апартаменты в 360 квадратных метра за 14 тысяч в сутки. Снижать цены на отдых, по мнению Константина, никто из местных не будет.

Евпатория, июнь 2017
Евпатория, июнь 2017
В прошлом году хвалили сервис в Крыму – старая мебель, нет ремонта, зато хозяева радушные

Директор по развитию и соучредитель проекта tvil.ru Оксана Шустикова заметила, что посещаемость ресурса, на котором люди бронируют отдых в Крыму и Краснодарском крае, по сравнению с прошлым годом снизилась на пять процентов. Но увеличилось количество туристов, которые бронируют отдых. 41 процент туристов, зашедших на сайт, едут в Краснодарский край, 59 процентов – в Крым. Средняя стоимость жилья в Крыму выросла, а в Краснодарском крае, по наблюдению Оксаны, чуть уменьшилась. Жалобы от туристов, по ее словам, поступают нечасто. В июне этого года туристы жаловались на грязные пляжи в Джубке и Туапсе, а в прошлом году хвалили сервис в Крыму – старую мебель и отсутствие ремонта хозяева старались сгладить радушием. А в Сочи и Адлере хозяева были менее приветливы, отметили посетители ресурса.

Часть российских туристов, оставшаяся в этом году без отдыха в Египте, выбирает Турцию, Грецию, Болгарию и Кипр. При этом более 80% жителей России, по данным "Левада-центра", не планирует в этом году зарубежный отдых и не собирается посещать популярные заграничные курорты. Большинство россиян, предпочитающих летом отдыхать на море, поедут в аннексированный Крым и Краснодарский край.

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