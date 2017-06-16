Крымские газеты пишут о «прямой линии» с президентом России, появлении парковочных зон на набережной Гурзуфа, а также комментируют решение украинского парламента поддержать курс страны на НАТО.

«Крымская правда» рассказывает о ежегодной «прямой линии» с президентом России. По информации газеты, в этом году свои вопросы Владимиру Путину задали 2 миллиона человек. Большинство обращений так или иначе были связаны с социальной сферой: медицинским обслуживанием, пенсионным обеспечением, материнским капиталом и так далее. Впрочем, спектр волнующих зрителей вопросов этим не ограничился. Издание привело самые яркие высказывания Путина. В частности, его фразу на вопрос, не хочет ли он ответить Петру Порошенко на его речь, когда украинский президент зачитал стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия»... Путин похвалил Порошенко за знание русской классики, но посетовал, что тот цитировал Лермонтова не полностью.

Курортный Гурзуф, по мнению многих местных жителей, превращается в огромную парковку. И как с этим быть, пока ответа нет

​«Крымский телеграф» в материале «Пляжные парковщики» пишет о появлении парковочных зон в Гурзуфе. По мнению журналистов издания, центральная гурзуфская набережная напоминает проезжую часть. Стоимость одного часа на парковке составляет 60 рублей. Парковщики нередко округляют эту сумму, пишет газета. «На парковке действует принцип: ставь машину, где хочешь. То есть там нет человека, который бы ровно все расставлял. Заезжаешь на пляж, платишь деньги и стоишь где хочешь, как хочешь. И ответственность никто не несет. Кроме того, на квитанциях, которые выдаются водителям, не указано конкретное место расположения парковки, а значит, доказать, что именно в Гурзуфе вы заплатили за место, невозможно», ‒ отмечает КТ.

Ситуация с парковками взволновала местных жителей и общественников, поскольку машины за деньги свободно ездят по дорожкам, где гуляют люди. По словам главы подконтрольной России администрации Ялты Андрея Ростенко, сбором денег за парковку занимается муниципальная компания. Соответственно, парковка включена в общий реестр. «Курортный Гурзуф, по мнению многих местных жителей, превращается в огромную парковку. И как с этим быть, пока ответа нет», ‒ добавляет еженедельник.

«Южная столица» в статье «В вышиванках в НАТО шагом марш!» комментирует решение Верховной Рады Украины поддержать закон, который вносит коррективы во внешнеполитический курс Украины и ставит целью вступление страны в НАТО. «Это была настоящая перемога! ‒ иронизирует автор. ‒ А один из депутатов, выступая с трибуны в камуфляжной форме, так, как ему кажется, он выглядит более устрашающе, пообещал всем тем, кто не будет голосовать, ночь длинных ножей. И сейчас все те, кто взял в руки оружие, уже гладят себе новенькие вышиванки, чтобы отличаться от войск НАТО, ведь воевать должны эти самые мирные войска, а они, как принимающая сторона, будут командовать, да сало с русской водкой пить».