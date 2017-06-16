«Гора родила мышь» – из крымских сетей

Очередная «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла по традиционному сценарию. Правда, в этот раз российский президент крайне редко упоминал Крым, а большинство поступивших к нему вопросов от крымчан просто проигнорировал.

Еще задолго до прямой линии некоторые жители Крыма начали готовить свои вопросы Путину.

Света Старикова

Надо писать каждый день!

Какое -нибудь послание и услышит!

Крым стонет от безвластия: ни суды, ни покуратура, ни местные чиновники не слышат народ!

Илья Изотов

Когда власти Симферополя и лично г-н Бахарев прекратят варварскую уплотнительную застройку города вопреки мнению и воле горожан? Глава Республики не в состоянии остановить этот произвол. Примеры: многоэтажка "Триумф" на месте бывшего кинотеатра "Мир", аквапарк на улице Гурзуфской, расширение кафе "Дружба" за счет зеленой зоны в парке Гагарина, попытка застроить зеленую зону и вырубить более 200 деревьев на улице Беспалова.

Владимир Платонов

Я бы спросил президента: «Неужели вы, г. президент, не понимаете, что мешаете России выжить в это непростое время?»

Юрий Гордиенко

Поддерживаю!!! Возвращение в родную гавань через три года превратилось в кошмар, а ведь каким сладким голосом было продекламированно - малый бизнес не пострадает. Задавили и разорили с хорошей миной на лице.

Ludvika Papadopoulou

Когда он уходить собирается?

Alex Sandorro

У меня к Владимиру Владимировичу только один вопрос - КОГДА!?

Александр Горный

...Я переговорил со своими крымскими друзьями, бросил клич в ФБ, и вот некоторые вопросы и просьбы, которые хотелось бы в очередной раз задать Президенту и в очередной раз на них не получить ответы.

1. Как можно прожить в Крыму на пенсию в 11 000 рублей? Очень интересуются крымские пенсионеры.

2. Почему такие дорогие авиабилеты в Крым? (20-30 тыс. руб из Москвы в Симферополь и обратно)

3. Когда уйдут команду победителей? Если честно, мы от них устали.

4. Помогите остановить строительный беспредел и махинации с крымской землёй и недвижимостью, которая так и липнет к рукам героев Крымской весны, и к ним приближённым. Нахапали черти санаториев и землицы…

5. Почему федеральные власти «забили» на то, что происходит в Крыму и не видят меняющиеся настроения крымчан?..

...Так что Владимир Владимирович, вот такие пироги у нас. Уверен, что вам уже приготовили удобный и бодрый вопрос от крымчан, с глубокой благодарностью, но вот, что крымчане действительно думают и хотят, Вы не узнаете….

Правда, некоторые крымчане откровенно не понимают, для чего вообще нужно писать вопросы Путину.

Lena Helena

Кому мы нужны со своими вопросами? Ни ДО ,ни ПОСЛЕ...Не будьте так наивны...)))

Жан Запрута

Ответит на те вопросы, на которые есть ответ

Виталий Сайко

фарс это все, лизоблюдство одно в эфир попадает

Александр Басов

...Ничего нового вы не услышите - "кругом враги и только мы святые"

Геннадий Лисов

В рельсу разве что постучать. Наивный народ... "Добрый царь ничего не знает. Путин спаси! " А кто бандитов на правление поставил? Конечно Пушкин.

Марат Тюнин

Да, уже по моему пора прекращать на Москву надеяться. Они замерзли всерьез и на долго.

На прямую линию с Путиным в этом году поступило почти 3 миллиона вопросов. Из всего этого множества российский президент ответил только на одно обращение, поступившее из Крыма. Некий Александр Бочкарев позвонил на прямую линию и поинтересовался, будут ли построены в срок Керченский мост и подъездные пути к нему. Путин в ответ заверил, что строительство идет «в соответствии с графиком и даже с небольшим опережением».

Sandro Kiriak

Я разочарован. Крым слили вот так похабным образом…

Mihail Shermann

Про Крым не слово ... так, упомянул что мост построят в срок, а в какой не сказал, его и так год перенесли (2019) так что, можете продолжать в Крыму кричать "путенпамаги" - не услышит, не до вас... главное он вас спас от бИндеры... вот и радуйтесь )

Правда, еще один крымский вопрос во время прямой линии просто мелькнул на экране. «Пожалуйста, спасите Крым от коррупции», – написал кто-то из обратившихся к Путину.

Игорь Игорев

Спасите Крым от Путина

Многие крымчане уже не скрывают своего разочарования от очередного сеанса общения «царя» с народом.

Ludvika Papadopoulou

-А у нас в квартире газ, а у вас?

- А у нас водопровод, вот)

- А у нас сегодня кошка родила вчера котят...

Гора родила мышь (

Тимофей Денисюк

Ну, что за шоу? Куча вопросов, попавших в эфир - ни о чем... Почему так?.. Столько важных тем упущено вообще... Впрочем, это наводит на определённые мысли... и укореняет в собственных убеждениях... Буду краток - если завтра война, многие уйдут в партизаны, ибо власть они откажутся защищать, так как врагом будет и нападавший и власть!

Геннадий Лисов

Судя по ответам президента , он не понимает как и чем живёт страна . Оторван от реальной жизни абсолютно . Печально .

Елена Букач

...всем известно, что это постановочное шоу. Нужные люди, правильные вопросы. Чтобы не приторно было...

Дмитрий Крым

Да он главарь всей этой банды. Вся его власть держится на коррупции и создана ради коррупции. Неужели еще есть люди которые этого не понимают?

Внук подпольщицы‏

Севастополь. Вижу, как после "прямой линии" народ воспарял духом, появились улыбки на лицах, девушки надели нарядные платья! ..а нет че-то не вижу