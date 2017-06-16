Владимир Путин провел очередную «прямую линию» с россиянами. Президенту России пришлось отвечать и на вопросы о Крыме. Как пользователи соцсетей реагировали на ответы Путина и верят ли они, что вопросы не были заготовлены заранее? Крым.Реалии собрали самые интересные посты.
Вопросы Путину приготовили организаторы, а «прямая линия» – ежегодное телешоу в России. Такие сообщения в Твиттере появились еще до начала трансляции.
Некоторые пользователи предположили, что так выглядят ответы Путина без репетиции.
Конечно, не все были настроены скептически.
«Прямая линия для россиян – способ узнать, что они хорошо живут»
Россияне традиционно жаловались президенту на социально-экономические проблемы: отсутствие дорог, газоснабжения в некоторых населенных пунктах, низкие зарплаты. Некоторые делали это в очень творческой форме:
Во время «прямой линии» на экране появился вопрос о том, когда Путин собирается в отставку. Однако он остался без ответа.
«Крым подкинули американцы, бандеровцы и Навальный»
Путин заявил, что настоящей целью введения западными странами санкций против России была политика сдерживания ее как конкурента, а вовсе не реакция на действия Москвы против Украины и аннексию Крыма.
«Не было бы Крыма, придумали бы что-то еще», – заявил Путин.
А вот что сказал российский президент о строительстве Керченского моста:
По мнению некоторых пользователей, Путин пожалел, что аннексировал Крым.
Во время «прямой линии» на экране, где публиковали вопросы и обращения к российскому президенту от зрителей, появилась надпись: «Пожалуйста, спасите Крым от коррупции!».
Это сообщение появилось на экране в прямом эфире, российский президент никак его не комментировал.
Не дождались россияне от Путина и комментариев по поводу недавних протестов против коррупции, прошедших во многих городах России.
О «голубых мундирах» и Медведчуке-«националисте»
Еще один повод для мемов: Путин посоветовал Петру Порошенко остерегаться «голубых ... мундиров» в Европе.
Кроме того, Путин назвал Виктора Медведчука ... украинским националистом.
И еще немного творчества из соцсетей:
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: