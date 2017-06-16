Владимир Путин провел очередную «прямую линию» с россиянами. Президенту России пришлось отвечать и на вопросы о Крыме. Как пользователи соцсетей реагировали на ответы Путина и верят ли они, что вопросы не были заготовлены заранее? Крым.Реалии собрали самые интересные посты.

Вопросы Путину приготовили организаторы, а «прямая линия» – ежегодное телешоу в России. Такие сообщения в Твиттере появились еще до начала трансляции.

Некоторые пользователи предположили, что так выглядят ответы Путина без репетиции.

Конечно, не все были настроены скептически.

«Прямая линия для россиян – способ узнать, что они хорошо живут»

Россияне традиционно жаловались президенту на социально-экономические проблемы: отсутствие дорог, газоснабжения в некоторых населенных пунктах, низкие зарплаты. Некоторые делали это в очень творческой форме:

Во время «прямой линии» на экране появился вопрос о том, когда Путин собирается в отставку. Однако он остался без ответа.

«Крым подкинули американцы, бандеровцы и Навальный»

Путин заявил, что настоящей целью введения западными странами санкций против России была политика сдерживания ее как конкурента, а вовсе не реакция на действия Москвы против Украины и аннексию Крыма.

«Не было бы Крыма, придумали бы что-то еще», – заявил Путин.

А вот что сказал российский президент о строительстве Керченского моста:

По мнению некоторых пользователей, Путин пожалел, что аннексировал Крым.

Во время «прямой линии» на экране, где публиковали вопросы и обращения к российскому президенту от зрителей, появилась надпись: «Пожалуйста, спасите Крым от коррупции!».

Это сообщение появилось на экране в прямом эфире, российский президент никак его не комментировал.

Не дождались россияне от Путина и комментариев по поводу недавних протестов против коррупции, прошедших во многих городах России.

О «голубых мундирах» и Медведчуке-«националисте»

Еще один повод для мемов: Путин посоветовал Петру Порошенко остерегаться «голубых ... мундиров» в Европе.

Кроме того, Путин назвал Виктора Медведчука ... украинским националистом.

И еще немного творчества из соцсетей: