Масштабными акциями в СМИ президент России Владимир Путин создает условия для начала избирательной кампании за четвертый срок в должности.

Путин до сих пор избегал ответов на вопрос, хочет ли он баллотироваться на выборах, намеченных на март 2018 года.

Однако на фоне социальных и политических протестов в России хозяин Кремля значительно усиливает свое присутствие в средствах массовой информации.

Главный российский государственный телеканал ‒ «Первый» ‒ сейчас активно рекламирует показ на следующей неделе (19-22 июня) четырех серий документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна на основе интервью с российским президентом.

На Западе Стоуна, известного приверженностью Москве, раскритиковали за некритичность его разговоров с Путиным.

Сам режиссер, активно рекламируя свою ленту, в заметке в Twitter называет ее «кульминационным моментом» в своей карьере.

Другим большим появлением Владимира Путина в СМИ стал ежегодный телемарафон в четверг, во время которого он в течение нескольких часов в прямом эфире отвечал на отобранные вопросы российских граждан из разных регионов страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что программа с ведущими и вопросами недавно была прорепетирована в гостиничном комплексе под Москвой.

Московский корреспондент ВВС Стив Розенберг подает в Twitter фото с экрана, на котором в прямом телеэфире российского телеканала появился вопрос: «Путин, ты действительно считаешь, что люди верят в этот цирк с подготовленными вопросами?».

В начале месяца Путин дал большое эксклюзивное интервью американской журналистке Мегин Келли для канала NBC.

В то же время одного из самых известных потенциальных соперников действующего российского президента ‒ оппозиционного лидера Алексея Навального ‒ власть в Москве не собирается допускать к участию в выборах.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сказала в интервью телеканалу «Дождь» в среду, что «у него нет шанса быть зарегистрированным на выборах из-за его предыдущей судимости».

Навальный сейчас отбывает очередной 30-дневный срок заключения в связи с антиправительственными демонстрациями, которые произошли в России 12 июня.

Но юридическим препятствием для него является условное 5-летнее заключение по обвинению в финансовых злоупотреблениях, которые Навальный называет сфабрикованными.