Масштабными акциями в СМИ президент России Владимир Путин создает условия для начала избирательной кампании за четвертый срок в должности.
Путин до сих пор избегал ответов на вопрос, хочет ли он баллотироваться на выборах, намеченных на март 2018 года.
Однако на фоне социальных и политических протестов в России хозяин Кремля значительно усиливает свое присутствие в средствах массовой информации.
Главный российский государственный телеканал ‒ «Первый» ‒ сейчас активно рекламирует показ на следующей неделе (19-22 июня) четырех серий документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна на основе интервью с российским президентом.
На Западе Стоуна, известного приверженностью Москве, раскритиковали за некритичность его разговоров с Путиным.
Сам режиссер, активно рекламируя свою ленту, в заметке в Twitter называет ее «кульминационным моментом» в своей карьере.
Другим большим появлением Владимира Путина в СМИ стал ежегодный телемарафон в четверг, во время которого он в течение нескольких часов в прямом эфире отвечал на отобранные вопросы российских граждан из разных регионов страны.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что программа с ведущими и вопросами недавно была прорепетирована в гостиничном комплексе под Москвой.
Московский корреспондент ВВС Стив Розенберг подает в Twitter фото с экрана, на котором в прямом телеэфире российского телеканала появился вопрос: «Путин, ты действительно считаешь, что люди верят в этот цирк с подготовленными вопросами?».
В начале месяца Путин дал большое эксклюзивное интервью американской журналистке Мегин Келли для канала NBC.
В то же время одного из самых известных потенциальных соперников действующего российского президента ‒ оппозиционного лидера Алексея Навального ‒ власть в Москве не собирается допускать к участию в выборах.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сказала в интервью телеканалу «Дождь» в среду, что «у него нет шанса быть зарегистрированным на выборах из-за его предыдущей судимости».
Навальный сейчас отбывает очередной 30-дневный срок заключения в связи с антиправительственными демонстрациями, которые произошли в России 12 июня.
Но юридическим препятствием для него является условное 5-летнее заключение по обвинению в финансовых злоупотреблениях, которые Навальный называет сфабрикованными.
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