Глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов инициировал ежемесячные выездные заседания Совмина в регионах полуострова. По его словам, это необходимо для более эффективного решения проблем крымчан. Мы изучили содержание этих заседаний и выяснили, что за три года нахождения полуострова в российских реалиях для многих его жителей продолжают оставаться недоступными такие насущные потребности, как вода и качественная медицинская помощь. Чиновники признаются, что актуальным остается и дефицит кадров, отток которых в Крыму продолжается с 2014 года.

По данным официального сайта подконтрольного России крымского правительства, с начала года выездные заседания Совмина прошли в трех регионах: Судаке, Ленинском и Первомайском районах. Крым.Реалии изучили трансляции этих заседаний и выяснили, что, несмотря на громкие заявления чиновников, крымчане продолжают страдать от элементарных проблем – недостатка питьевой воды и отсутствия качественной медицинской помощи. Лозунг «надо немного подождать», который был популярен на заре «крымской весны», тоже остается актуальным. Чиновники, отвечающие за профильные направления, обещают решить проблемы не раньше 2018-2019 годов.

«Водовод залит канализационными стоками»

На всех выездных заседаниях чиновники анализируют жалобы местных жителей, поступившие на «горячую линию» подконтрольного России правительства Крыма. При этом жалобы на отсутствие качественной питьевой воды звучат в каждом регионе, куда в этом году успели заехать правительственные кортежи.

​В наиболее сложной ситуации на сегодня оказались жители Ленинского района. По информации вице-премьера подконтрольного России правительства Крыма Ларисы Опанасюк, в районе не производится полноценная очистка питьевой воды, поскольку местная фильтровальная станция находится в аварийном состоянии. «В поселке Ленино здания водоочистных сооружений и фильтровальной станции находятся в аварийном состоянии. Лаборатория в аварийном состоянии, отсутствуют реактивы для контроля качества воды. Лабораторный бактериальный анализ воды не осуществляется вообще, а это вода питьевая», – заявила она на заседании в конце апреля.

По Ленинскому району доля доброкачественной питьевой воды, которая обеспечивает население, составляет всего 55%. В целом по Крыму – 81%

​Глава созданного в Крыму управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская эту информации подтвердила, отметив, что такая ситуация в районе наблюдается продолжительное время. По ее словам, проблема была выявлена еще в сентябре 2016 года, но ситуация не меняется. «По Ленинскому району доля доброкачественной питьевой воды, которая обеспечивает население, составляет всего 55%. В целом по Крыму – 81%. По бактериологическим показателям процент нестандартных проб по Ленинскому водоканалу – 16%, по Крыму – 1,7%. Потому что нет нормальной очистки воды перед подачей в сеть. Только периодически дохлорируют воду, которая не дает определенного показателя», – утверждает Пеньковская.

Министр ЖКХ подконтрольного России Совмина Крыма Сергей Карпов, в свою очередь, заявил, что проблема может быть решена не ранее 2019 года, когда будет завершен процесс реконструкции очистной станции в Ленино.

Оказалось, что в поселке накануне российской аннексии полуострова на средства чешского гранта была построена очистительная станция. Но сдать ее в эксплуатацию в 2014 году не успели из-за событий «крымской весны». Впоследствии станцию разграбили, рассказала Лариса Опанасюк: «На станции было оборудование, станция была построена. Ее разграбили, вынули окна, двери. Там было выставлено для охраны «ополчение», но затем его сняли. Из-за того, что нет очистки, сточные воды уходят просто в поле. Рядом там водовод, который просто полностью залит канализационными стоками».

​После российской аннексии Крыма очистительную станцию включили в федеральную целевую программу развития полуострова. Но, по словам российского министра ЖКХ Крыма Сергея Карпова, проблема может быть решена не ранее 2019 года. До этого в районе продолжат проводить только локальные меры по очистке стоков, часть из которых продолжит попадать в открытую среду.

Большинство сообщений, которые поступили в этом году на «горячую линию» Совета министров из Судака, тоже связаны с водоснабжением. Во многих районах города люди лишены питьевой воды. Местные власти организовали ее подвоз, но и этот процесс периодически становится проблемным.

Поселок без амбулатории и район без роддома

Не менее часты жалобы крымчан на отсутствие качественной медицинской помощи в сельской местности. По словам Ларисы Опанасюк, в Щелкино, где проживают 10 тысяч человек, не работает амбулатория. Она находится в аварийном состоянии, хотя в ней нуждаются не только местные жители, но и туристы, которые ежегодно приезжают в поселок на отдых. Представитель нынешнего Минздрава Крыма пообещал, что амбулатория будет отремонтирована, но не раньше 2018 года.

В Первомайском районе, как выяснилось, из-за отсутствия специалистов не работает родильный дом. Женщины вынуждены ездить рожать за 100 километров – в Симферополь и другие близлежащие регионы.

В Центральной районной больнице Первомайского района родовспоможение не оказывается все это полугодие и в прошлом году. Сейчас женщины рожают в Симферополе, Евпатории и Раздольном

​Руководители района отметили, что проблемы в местной больнице имеются и с другими врачами-специалистами, которые не хотят работать в сельской местности. «В Центральной районной больнице Первомайского района родовспоможение не оказывается все это полугодие (2017 года – КР) и в прошлом году. Сейчас женщины рожают в Симферополе, Евпатории и Раздольном. Мы пытаемся решить проблему, привлекая кадры в рамках программы «Земский доктор». Привлекаем врачей разных направлений», – говорит министр здравоохранения подконтрольного России правительства Крыма Александр Голенко.

В Судакской больнице проблемы, как оказалось, не только со специалистами. «При больнице нет службы «скорой помощи». Автомобили, которые есть, до сих пор не переоформлены в ГАИ (ГИБДД – КР) и пользоваться ими не могут. В больнице рентген-кабинет расположен на четвертом этаже и уже несколько лет не работает, поскольку там не отремонтирована кровля и во время дождей происходит подтопление верхних этажей», – передает Опанасюк жалобы горожан.

По словам профильного министра Голенко, ремонт кровли запланирован в этом году, но процесс затянулся из-за проблем с финансированием.

Крым покинули даже трактористы

Проблемой в Крыму, по данным чиновников, остается также недостаток кадров в сельскохозяйственной отрасли. «Мы не можем привлечь трактористов. Хотя зарплаты у них очень хорошие. На портале «Работа в России» мы видели вакансии, зарплата у трактористов достигает 80 тысяч рублей. Но мы утратили базу в прежние годы. В Крыму такие специальности не готовились. А те, кто имеют квалификацию и опыт, выехали на материк», – отметила министр труда и соцзащиты подконтрольного России правительства Крыма Елена Романовская.

Жалобы по родильному дому говорят о том, что специалисты сюда не приедут, пока здесь не будет привлекательного социального пакета

​На какой материк – украинский и российский – выехали крымские трактористы, она не уточнила. Однако отметила, что из сельских регионов полуострова продолжают выезжать трудоспособные граждане. «Очень серьезно нужно работать над привлечением трудовых ресурсов извне. В ближайшие годы население, например, Первомайского района будет стареть. Молодежь еще не даст тот прирост рабочей силы, который необходим. Потому что ей еще нужно окончить школу, получить образование. Нужны программы по строительству жилья. Жалобы по родильному дому говорят о том, что специалисты сюда не приедут, пока здесь не будет привлекательного социального пакета», – поясняет ситуацию министр.

Несмотря на то, что информацию об этих проблемах чиновники Аксенова озвучивают на заседаниях третий месяц подряд, мы до сих пор не встретили упоминаний о них ни в крымских СМИ, ни в отчетах пресс-службы крымского правительства. Хотя жалобы крымчан, о которых говорят чиновники, характеризуют ситуацию на полуострове гораздо нагляднее, чем громкие цифры о социально-экономическом развитии.

Мы продолжим следить за ситуацией. В следующий раз чиновники Аксенова соберутся на заседание в Джанкойском районе.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове