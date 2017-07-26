Севастополь: город гастарбайтеров и мигрантов

Специально для Крым.Реалии

Севастополь наводнили гастарбайтеры из Средней Азии и республик Закавказья, а также мигранты с Донбасса. Это создает большую нагрузку на инфраструктуру города, а местное население недовольно повысившейся конкуренцией на рынке труда, загруженностью пассажирского транспорта и повышением уровня преступности.

В Севастополь всегда ехали гастарбайтеры. При украинской власти работающие порты и развитая строительная индустрия обеспечивали достаточное количество рабочих мест для этой группы населения. В городе циркулировали крупные денежные потоки, подпитываемые бизнесом, высокими зарплатами военных и бюджетников, а также дотациями и субвенциями из государственного бюджета Украины. А, как известно, где есть движение денег, там всегда выше уровень жизни и возможностей.

В украинское время в Севастополь на работу приезжали жители Закарпатья и Херсонской области, иногда можно было увидеть молдаван. Сейчас приморский город заполонили выходцы из Средней Азии и республик Закавказья, а также жители Донбасса

После аннексии Крыма Россией структура и состав «пришлой рабочей силы» изменились. В украинское время в Севастополь на работу приезжали жители Закарпатья и Херсонской области, иногда можно было увидеть молдаван. Сейчас приморский город заполонили выходцы из Средней Азии и республик Закавказья, а также сбежавшие из зоны боевых действий жители Донбасса.

Их много, даже, можно сказать, очень много. В декабре 2016 года в подконтрольном Кремлю Законодательном собрании Севастополя при обсуждении Стратегии развития города до 2030 года уполномоченный по правам человека Павел Буцай сообщил, что «в городе не имеет регистрации порядка 40 тысяч человек».

Несколько другие данные, которые были вычислены по потреблению горожанами хлебобулочных изделий, обнародовала комиссия по здравоохранению Общественно-экспертного совета при губернаторе города. В садоводческих товариществах Севастополя без регистрации живут десятки тысяч человек, заявил председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Андрей Липенко.

По его словам, «в городе более 250 тысяч человек живут без регистрации», при этом «огромная часть этих людей осела на территориях садоводческих объединений».

По официальным данным, в Севастополе проживают около 420 тысяч человек, в то время как фактически это число составляет около 650 тысяч. Проживание на дачах дает возможность этой официально не зарегистрированной части населения ускользнуть из зоны внимания правоохранительных органов, налоговой и миграционной служб. Вместе с тем уже потихоньку начали бунтовать севастопольские дачники – они заявляют об участившихся кражах с садовых участков, а председатели кооперативов жалуются на резко возросшее количество мусора, за вывоз которого никто не платит, поскольку взносов членов садоводческих объединений для этого не хватает. Весной нынешнего года севастопольские полицейские делали облавы в дачных массивах – выявляли беженцев с Донбасса, но их количество от этого не уменьшилось.

По официальным данным, в Севастополе проживают около 420 тысяч человек, в то время как фактически это число составляет около 650 тысяч

У этих людей много проблем. Так, севастопольские врачи заявляют о высокой заболеваемости туберкулезом среди переселенцев с Донбасса. Главный врач севастопольского противотуберкулезного диспансера Василий Синцов утверждает, что многие приехавшие из Донецкой и Луганской областей больны открытой формой туберкулеза. По словам Синцова, несколько тысяч переселенцев обследовали на туберкулез в обязательном порядке – согласно требованиям Федеральной миграционной службы.

Бывшие жители Донбасса зачастую живут в неотапливаемых помещениях садовых домиков, питаются всухомятку и злоупотребляют алкоголем. По их рассказам, легче всего найти работу на многочисленных стройках, но работодатели платят в разы меньше, чем при официальном трудоустройстве. Имеющие личный автомобиль подрабатывают нелегальными таксистами. В других отраслях устроиться гораздо сложнее – необходим трудовой патент.

Не лучше себя чувствуют и мигранты из ближнего зарубежья. В Севастополе не раз возникали скандалы с гастарбайтерами из Узбекистана – все они трудились без официального разрешения на работу и за гроши. Условия труда и отсутствие социальных гарантий очень напоминают рабство. Но они довольны – эти небольшие по севастопольским меркам деньги позволяют узбекам кормить семьи, находящиеся за тысячи километров. Не менее довольны их работодатели. «Русские не хотят работать», – говорит один местный бизнесмен. «Что это значит? А то, что русский не готов вкалывать без нормальной еды и спать зимой в неотапливаемом подвале на досках. Летом русскому душ подавай. А если взять тех же узбеков, то они согласны жить на стройке круглый год, питаться дошираком, месяцами не мыться и ишачить по 12 часов в сутки за одно только счастье иметь регулярную зарплату».

По городу часто утром и вечером проносятся автобусы, за пыльными стеклами которых можно увидеть усталые смуглые лица с раскосыми глазами. Их везут на работу или с работы. Они в замкнутом круге.

Что же касается севастопольцев, то кто-то из них презирает гастарбайтеров и переселенцев, кто-то их жалеет. Но заниматься их проблемами не хочет никто.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове