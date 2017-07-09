На днях в открытом Интернете появилось новое свидетельство того, что российские власти планируют заселить Севастополь сотнями тысяч переселенцев из РФ. «Официальную» информацию по этому поводу обнародовала пресс-служба российского Законодательного собрания Севастополя со ссылкой на депутата этого Заксобрания Вячеслава Аксенова.

Согласно публикации Аксенов как член согласительной комиссии по внесению изменений в российский генеральный план Севастополя заявил буквально следующее: «Разработчики проекта генплана сделали неправильный акцент на концепцию мощного роста населения города. Мы такую позицию не разделяем».

Отсюда вытекает, что такая концепция была и есть, и разработчики проекта генплана – московские архитекторы – ее не нафантазировали, а получили от российской администрации Севастополя или от руководства России, которому городская администрация подчинена.

«Мощный рост населения города», планируемый российскими чиновниками, может произойти и происходит только за счет притока мигрантов из России

Однако откуда возьмется мощный рост населения Севастополя, в котором за пять месяцев 2017 года рождаемость упала на 13%, а время кривая уровня смертности в то же неуклонно ползла вверх?

Понятно, что «мощный рост населения города», планируемый российскими чиновниками, может произойти и происходит только за счет притока мигрантов из России, которые все более активно скупают здесь жилье: за 2014-2017 годы число зарегистрированных жителей Севастополя выросло примерно на 45 тысяч человек или почти на 12%.

В то же время, приток мигрантов из России может резко усилиться, если будет реализован «московский» генплан Севастополя и на месте нескольких кварталов частного сектора вырастут многоэтажные многоквартирные дома.

Как известно, новый проект генерального плана Севастополя представили российское правительство города и команда московских архитекторов на публичных слушаниях 12 мая 2017 года, на которые прибыли тысячи протестующих жителей города.

Новый российский проект генплана города дает юридические основания для сноса индивидуальных домов и строительства многоквартирных домов

​Возмущение местных жителей было вызвано, в частности, тем, что новый российский проект генплана города переводил микрорайоны частного сектора города в зоны многоэтажной и малоэтажной застройки, что давало юридические основания для сноса индивидуальных домов на этих территориях и строительства там многоквартирных домов.

В интервью корреспонденту Крым.Реалии в те дни, почти за два месяца до заявления депутата Аксенова, некоторые севастопольцы заявили, что в будущих многоквартирных домах, которые вырастут на месте частного сектора, будут жить москвичи и жители других российских городов, а коренных севастопольцев выселят куда подальше.

Возмущенные граждане заявили, что будут защищать свои жилые дома и земельные участки самым решительным образом

Причем то, что запланировали архитекторы и чиновники – это не эволюционное развитие частного сектора, когда старые индивидуальные дома в Севастополе выкупаются по рыночной цене и на их месте строятся современные двух- или трехэтажные особняки, а подготовка к революционному сносу частных домов в принудительном порядке, чтобы расчистить территорию для многоэтажек. А в этих многоэтажках будут жить россияне, лояльные Владимиру Путину.

Ничего удивительного в том, что многие возмущенные граждане тогда на публичных слушаниях по генплану заявили, что будут защищать свои жилые дома и земельные участки самым решительным образом.

Масла в огонь подлили и близкие к ведущим застройщикам Севастополя Павлу Лебедеву и Евгению Кабанову газеты, которые вместе с инициативными группами созвали 27 мая многолюдный митинг против обнародованного проекта генплана.

Как известно, участники этого «неполитического» митинга выразили недоверие российским правительству и Заксобранию Севастополя и выдвинули ряд требований к местным властям.

Со своей стороны, руководство российского правительства города, в котором преобладает приезжая команда во главе с Дмитрием Овсянниковым, быстро сообразило кто в Севастополе поднимает волну народного гнева и организовывает акции протеста, и с некоторыми предпринимателями начались скрытые переговоры, похожие на торги.

Близкое к российскому депутату Алексею Чалому издание «Форпост» время от времени возмущенно сообщает, что команда Овсянникова «работает» с ведущими застройщиками города и идет им на некоторые уступки в делах бизнеса. В общем, как начались уступки, так утихли митинговые страсти.

Однако борьба за земельные участки и право строить на них продолжилась в юридической плоскости: некие загадочные инициативные группы начали быстро готовить документы на регистрацию в Севастополе местных территориальных общин в кварталах частного сектора. Суть этой инициативы состоит в том, что согласно российскому законодательству, территориальная община имеет право отменить на своей территории любые решения российской администрации Севастополя, связанные с выделением земли и строительством. Понятно, что за кулисами регистрируемых территориальных общин стоят те же местные лидеры строительного бизнеса, которые были отодвинуты от «корыта» командой Овсянникова.

Мигранты получают не только «зеленый свет» от российских властей на занятие должностей, но и крупные суммы подъемных, к тому же им государство оплачивает жилье

А пока местные бизнесмены и чиновники выясняют отношения, из России в Севастополь приезжают мигранты и занимают здесь разные должности – в правительстве города, в государственных и коммунальных предприятиях, в поликлиниках и больницах, в средних школах. Мигранты получают не только «зеленый свет» от российских властей на занятие должностей, но и крупные суммы подъемных, к тому же им государство оплачивает жилье, если нет своего в Севастополе. В то же время на местных севастопольских специалистов оказывается давление, и они увольняются, не желая это давление испытывать. Уволенные севастопольцы, оказавшиеся без работы, могут уехать или на российский или на украинский материк. Вот так постепенно Севастополь превращается в город мигрантов-варягов, или как выразился один мой знакомый местный общественник – в город Варяжск.

Как-то один из приезжих «варягов» – учитель Евгений Колосов (имя и фамилия изменены в интересах безопасности гражданина) – рассказал мне историю, как он попал в Севастополь. В 2014 году бывшее руководство Колосова в российской глубинке вело активную пропагандистскую кампанию по отбору достойных кандидатов для работы в Крыму. Обещали бесплатную квартиру, зарплату 55 тысяч рублей в месяц, подъемные и прочие блага. Евгений прошел сначала городской, затем областной, затем российский федеральный конкурс, сдал все тесты и экзамены, победил, получил направление в Севастополь, переехал, и только здесь на месте понял, что его зарплата будет всего 20 тысяч рублей, а не 55, как было обещано «сверху». Это оказалось примерно в полтора раза меньше ставки в его родной российской глубинке. Столкнувшись с таким обманом, Евгений был в отчаянии, но ввиду некоторых личных обстоятельств назад в глубинку не вернулся, а остался в Севастополе – здесь он учит детей в школе и ходит на митинги в поддержку Владимира Путина.

А пока идут медленные миграционные процессы, в ходе которых Севастополь превращается в Варяжск, в местном обществе постепенно усиливается напряженность и недовольство российской администрацией. Это видно и по злым комментариям в местном интернете, и по готовности местных жителей выйти на уличные акции протеста. Пружина сжимается.

Сергей Александров, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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