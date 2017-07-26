Во вторник Палата представителей Конгресса США приняла новый пакет санкций в отношении России. Итоги голосования: 419 "за" и 3 "против". Версия законопроекта, одобренная нижней палатой, должна теперь быть согласована с сенатским вариантом, принятым два месяца назад столь же оглушительным большинством, – 97 против 2. Окончательный текст документа может поступить на подпись президента еще до ухода Конгресса на августовские каникулы.

Объемный пакет санкций вводится в ответ на предполагаемое вмешательство России в прошлогоднюю президенсткую кампанию в США – Конгресс хочет отвадить кремлевских хакеров от американской избирательной системы – и непрекращающуюся агрессию России в отношении соседних стран. В прицеле парламентариев: российские финансовые учреждения; нефтегазовые компании, которым отныне будет труднее получать западные кредиты или привлекать прямые инвестиции в освоение новых месторождений; горно-металлургические комбинаты; предприятия, осуществляющие морские и железнодорожные перевозки. Под санкции, кроме того, попадают российские чиновники, замешанные в нарушениях прав человека, киберпреступники и их покровители в коридорах власти в Москве, организации, поставляющие оружие режиму Асада в Сирии.

Предлагаемая мера существенно ограничивает президента в возможностях единолично, без участия законодателей, отменять или приостановливать действие санкций. Поддержка инициативы в Конгрессе столь сильна, что, по оценке пресс-службы Белого дома, президент с большой вероятностью воздержится от вето и подпишет документ. Сделать выбор в пользу вето Трампу будет очень сложно еще и потому, что законопроект, наряду с антироссийскими, предусматривает применение дополнительных репрессалий к Ирану и Северной Корее, – двум странам, к которым, в отличие от России, администрацияя питает резкую антипатию.

Ситуацию комментирует вашингтонский аналитик Эдвард Лютвак:

Размах коррупции в России и жестокость, с которой власти карают тех, кто вздумает разгребать коррупционные скандалы, с точки зрения Вашингтона выводят Россию из разряда цивилизованных государств

– Принятие комплексного пакета санкций – на мой вгляд, событие весьма важное. Внимание Конгресса на протяжении нескольких месяцев было приковано к внутренним событиям, и он должным образом не отреагировал на то, что происходило на международной арене: испытания баллистических ракет Северной Кореей и Ираном и продолжающаяся агрессия России на востоке Украины. Теперь этот пробел восполнен. Примечательно, что Россия, крупнейшая европейская держава, сознательно низведена нашими законодателями до уровня презренных восточных деспотий, северокорейской и иранской. Причина этого в том, что методы, применяемые Россией в гибридной войне на Донбассе, никак не вписываются в представления вашингтонских политиков о цивилизованных нормах ведения вооруженных конфликтов. Равным образом, размах коррупции в России и жестокость, с которой власти карают тех, кто вздумает разгребать коррупционные скандалы, с точки зрения Вашингтона выводят Россию из разряда цивилизованных государств. Китай, обратите внимание, невзирая на все разногласия, так не обижают. А России, по сути, говорят: если вы ведете себя как преступник, то и относится мы к вам будем, как к преступнику.

– Собственно экономические последствия новых санкций, считает Лютвак, – не пренебрежимо малые, но и незначительные: на долю России приходится меньше одного процента американского экспорта. Чего не скажешь о последствиях политических, в том числе, внутриполитических: степень поддержки санкционного законопроекта представителями обеих партий в обеих палатах Конгресса поражает.

– Идеологический консенсус, сложившийся вокруг России, сегодня беспрецедентный, не буду этого отрицать. Вместе с тем следует отметить, что голосовавших за резолюцию среди республиканцев, принципиальных противников санкций как инструмента внешней политики, было бы меньше, не находись они под сильнейшим давлением общественного мнения, приравнивающего оппозицию антироссийским санкциям чуть ли не к госизмене. Проголосуй против санкий – и журналисты начнут выискивать в твоем прошлом неблаговидные связи с Кремлем. Демократы же, захваченные борьбой с Трампом, ведут себя так, словно в их рядах никогда не было добровольных промосковских симпатизантов. Я на днях беседовал с функционером Демпартии, который страстно доказывал мне, что Доналльд Трамп – российский агент. Я спросил его, на кого Трамп работает, на ФСБ или СВР? "Не знаю точно", ответил он, – "но подозреваю, что на обоих!" – рассказал Эдвард Лютвак.

Необыкновенное единодушие Конгресса, которое проявилось при голосовании антироссийских санкций, выделяет и профессор университета Денвера Джонатан Адельман.

Это выпад по своей сущности антитрамповский ничуть не меньше, чем антироссийский

– Не будем себя обманывать: это выпад по своей сущности антитрамповский ничуть не меньше, чем антироссийский. Полбеды, если бы против президента и его желания замириться с Москвой дружно высказалась одна лишь оппозиция, а тут на него ополчилась и собственная партия. Трудно вообразить, как такая межпартийная солидарность могла сложиться в нынешней атмосмфере чуть ли не тотальной поляризации двух политических лагерей. Никаких шансов на то, что Трамп наложит вето на законопроект, по-моему, нет.

Нет никаких шансов на то, что Трамп наложит вето на законопроект

Второе обстоятельство, на которое я хотел бы обратить внимание, заключается в том, что этот законопроект, охватывающий скопом Россию, Северную Корею и Иран, наглядно демонстрирует крах наших надежд на то, что с распадом Советского Союза Соединенные Штаты раз и навсегда избавились от всех мыслимых больших угроз своей безопасности. Мы не можем отмахнуться от того, что эти угрозы существуют сегодня в Евразии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все три фигуранта санкционного списка – авторитарные, антиамериканские и экспансионистские державы, имеющие ядерное оружие или неумолило приближающиеся к его созданию. И все они в той или иной степени сотрудничают между собой. Америка таким образом сталкивается с взаимосвязанными, мощными геополитическими вызовами сразу на трех континентах. Ответы же нашего президента на эти вызовы совершенно не координированные, - отметил Адельман.

Сенаторы пошли на уступку коллегам в нижней палате, согласившись включить в окончательный текст документа некоторые послабления в отношении американских энергокомпаний, имеющих деловые интересы в России. Их европейских партнеров это, правда, не успокоило. Новый пакет санкций, уверена The New York Times, не может не задеть проект "Северный поток 2", предусматривающий транспортировку российского газа в Западную Европу по трубам, проложенным по дну Балтийского моря, в обход сухопутных коридоров в политически неудобных для Москвы Украине, Польше и республиках Балтии.

На итоги голосования успели отреагировать и в России. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что это "не укладывается в рамки здравого смысла" и является "серьезным шагом в направлении уничтожения перспектив для нормализации отношений с Россией". А глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал подготовить "не симметричную, но болезненную для американцев" реакцию на новый пакет санкций.

санкции США шагом к уничтожению перспектив нормализации отношений с Россией



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