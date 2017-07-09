Украина и дипломатический фронт России

То, что Россия находится в своеобразной дипломатической изоляции со стороны западных государств, доказывать не нужно. После ее агрессии в Украине российский президент нечасто появляется на Западе. В его лице там не видят желанного гостя. Однако с российской стороны делается немало, чтобы прорвать эту «блокаду». Другое дело – насколько успешно.

Не та теперь Франция

Одним из серьезных попыток прорвать эту «блокаду» стал визит Владимира Путина во Францию 29 мая. Не забываем, что в этой стране традиционно сильны пророссийские настроения. Поводом для визита стало 300-летие установления дипломатических отношений России и Франции. Соответственно, целью Путина будто бы было посещение выставки в Париже, посвященной этому событию. На самом деле главная цель была встретиться с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эта встреча состоялась. Но не в Елисейском дворце, официальной резиденции французских президентов, а в Версале. Символизм места тоже имеет значение! Сомнительно, что в лице Макрона Путин мог получить друга. Ведь на недавних президентских выборах во Франции Россия, не особо скрывая, поддержала главного соперника Макрона – Марин Ле Пен.

Встречу французского и российского президентов трудно назвать успешной и результативной. Макрон целом продемонстрировал довольно сдержанное отношение к своему российскому коллеге.

Макрон в присутствии Порошенко дал понять, что Анна Ярославна – персонаж украинской истории

К тому же кажущийся дипломатический успех Путина во Франции был нейтрализован визитом президента Украины Петра Порошенко в эту страну 26 июня. Макрон позволил себе во время этого визита дать символический пощечину Путину. Ибо последний ранее, находясь во Франции, намекнул, что дипломатические отношения между двумя странами существуют не триста лет, со времен Петра I, а почти тысячу – со времен Ярослава Мудрого и Анны Ярославны. Макрон в присутствии Порошенко дал понять, что Анна Ярославна – персонаж украинской истории. Поэтому почти тысячелетние дипломатические отношения существуют между Францией и Украиной, а не Россией.

Гамбургский просчет

Визит Путина во Францию, скорее, напоминал зондирование почвы перед встречей стран «Группы двадцати» в немецком Гамбурге 7-8 июля. Во время этого события Путин стремился встретиться с президентом США Дональдом Трампом. На эту встречу российская сторона возлагала большие надежды. В плане символическом она бы показала значимость России как мирового игрока. В плане прагматическом Путин надеялся на то, что начнет договариваться о снятии санкций и, соответственно, решении «украинского вопроса».

20 июня, накануне встречи в Гамбурге, в Соединенные Штаты прибыл президент Украины, где встретился с американским президентом и высшим руководством США

Однако 20 июня, накануне встречи в Гамбурге, в Соединенные Штаты прибыл президент Украины, где встретился с американским президентом и высшим руководством США. Можно, конечно, говорить, что Порошенко во время этого визита не все удалось, что его встреча с Трампом была кратковременной и тому подобное. Но важен факт этой встречи и переговоров. Это можно считать успехом украинской дипломатии. Благодаря этому визиту удалось нанести российской стороне превентивный удар на дипломатическом фронте.

Перед встречей в Гамбурге россияне получили звонкую пощечину от американцев. Президент США 6 июля прибыл в Варшаву. Это тоже символично – ведь россияне трактуют Польшу как одну из самых недружественных к себе государств. И именно в Варшаве Трамп говорил о дестабилизирующем поведении России в Центральной Европе. Говорил он и о поставках сжиженного газа из США в Польшу и страны Центральной Европы. А это означает удар по поставкам российского газа в этот регион и, соответственно, удар по российскому бюджету. Если это произойдет, то Москва может получить не менее проблему, чем нынешние санкции.

Похоже, на них успеха достиг Трамп, а не Путин. Есть определенные договоренности по Сирии. И в этих договоренностях больше заинтересована американская сторона

Встреча Путина с Трампом состоялась 7 июля. И продолжалась долго – более двух часов, хотя планировалось, что она займет около получаса. Конечно, российская сторона это подает как успех. Столько-то времени Трамп уделил Путину! Также российские СМИ представили переговоры как успешные. Возможно, и так. Но для кого?

Похоже, на них успеха достиг Трамп, а не Путин. Есть определенные договоренности по Сирии. И в этих договоренностях больше заинтересована американская сторона, а не российская. Также шла речь о том, что нынешний глава Сирии, поддерживаемый Россией, Башар Асад должен уйти. Говорилось и о неприятных для россиян вещи – их кибератаках. Судя по информации, которую мы имеем о переговорах Трампа и Путина, вопрос Украины не стоял на первом плане. Речь была сведена к тому, что надо выполнять «минские договоренности». Именно к этим договоренностям и «привязано» большинство санкций против России. Российская же сторона, по определенным причинам, эти договоренности не собирается выполнять. Итак, санкции остаются. И чем дольше они будут действовать – тем больше экономических и социальных проблем будет иметь Россия.

Резолюции ПА ОБСЕ

И именно в этот день, когда Трамп встречался с Путиным в Гамбурге, Парламентская ассамблея ОБСЕ на очередной своей сессии приняла резолюцию о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины

Кроме того, положения в пользу Украины попали в две резолюции политического и экономического комитетов, а украинские представители вновь были избраны в руководство ассамблеи. Такие решения, конечно, вызвали недовольство со стороны российской стороны. И самое интересное, что это случилось на сессии в ... Минске – столице государства, которое является одним из самых преданных союзников России. Символично – не так ли?

В общем можно констатировать, что попытки России «прорваться» на дипломатическом фронте успеха не имели. Здесь, скорее всего, можем говорить о ее поражениях, о ее «дипломатическом Карфагене».

Петр Кралюк, проректор Острожской академии

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода