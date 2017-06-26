Встреча Петра Порошенко и Эммануэля Макрона из-за жары прошла не в самом Елисейском дворце, а в саду на свежем воздухе. Главной темой была ситуация на востоке Украины и то, можно ли этот конфликт урегулировать в "нормандском формате", в котором уже больше двух лет работают Россия, Украина, Германия и Франция. Это первая рабочая встреча Макрона и Порошенко, и она проходит в преддверии саммита G-20.

Макрон по итогам еще раз подчеркнул, что Франция не признает аннексию Крыма и отметил, что желает видеть конкретные результаты встреч в “нормандском формате”. И подчеркнул, что если переговорщикам в течение нескольких месяцев не удастся продвинуться в вопросе соблюдения Минских соглашений, им придется искать альтернативу.

Также французский президент предложил всем участникам переговоров ряд условий по урегулированию конфликта на Донбассе. В частности – отвод всех войск и меры по освобождению военнопленных.

"Ситуация на востоке Украины за последние три года заставила страдать гражданское население, это реальная опасность для безопасности Украины, Европы и в том числе России, – подчеркнул он после встречи, выступая перед журналистами. – Я думаю, и мы подробно говорили о том, чтобы поставить ряд новых условий во время нашего следующего заседания "нормандской четверки", чтобы найти конкретные решения для прекращения кризиса".

Президент Украины в свою очередь выразил оптимизм и желание работать “в формате Макрона”, который, на его взгляд, может дать результат.

"После нашей сегодняшней встречи с господином президентом у меня есть гораздо больше оптимизма, – заявил Порошенко. – Наша договоренность такова: мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут иметь название "формула Макрона".

Макрон совсем недавно сменил бывшего президента Франции Франсуа Олланда в "нормандской четверке". Возможная дата следующей встречи "четверки" – последний день июня или первый день июля.

Политологи пока считают, что Макрон продолжит линию, которую начал в "четверке" Франсуа Олланд, но возможно его позиция будет более решительной, чем у его предшественника. Критики Макрона со своей стороны полагают, что без одобрения канцлера Германии Ангелы Меркель французскому президенту будет сложно действовать в одиночку. Позиция России пока остается открытым вопросом.